Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 апреля 2017

СМИ: главарь ИГИЛ может находиться в окруженном иракской армией Мосуле

Главарь группировки «Исламское государство»* может находиться в окруженном правительственными силами Мосуле, к такому выводу пришли иракские военные после ряда попыток боевиков из Сирии прорвать блокаду осажденного города.

Десять дней назад террористы на 40 внедорожниках при поддержке нескольких танков совершили внезапный бросок из Сирии в сторону иракского Талль-Афар, находящегося на пути в Мосул.

«Они пытались сорвать блокаду с окруженных в Талль-Афар игиловцев* (террористов ИГ*), чтобы затем, уже значительно укрепившись, прорвать окружение и в Мосуле. Все они были уничтожены отрядами хашда шааби (шиитского ополчения). По данным наших аналитиков, такие попытки могут быть связаны либо с желанием вывести из Мосула оставшихся здесь боевиков, либо эвакуировать их главаря Абу Бакра аль-Багдади. Мы не исключаем, что он может быть здесь», — сказал информированный источник.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сирийская армия перешла в наступление на террористов в провинции Хама

Правительственные войска Сирии и союзные силы начали наступление на город Хальфая на севере провинции Хама.

Об этом пишет РИА Новости.

Наступление при поддержке артиллерии началось на рассвете. Бои ведутся в километре от Хальфаи.

Хальфая остается последним крупным оплотом террористов в провинции Хама. Боевики отступили к городу после ряда крупных поражений. Сирийская армия продолжает теснить боевиков к границам провинции Идлиб.

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США обрекают мирных людей Мосула на гибель, мы в Алеппо доставляли гумпомощь и открывали коридоры, — Минобороны РФ

В Минобороны России удивлены невысоким уровнем планирования операций ВВС США в Ираке и готовностью бомбить мирное население, когда обстановка для союзников США «становится тяжелой». Об этом на очередном брифинге для журналистов в воскресенье 2 апреля сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Конашенков напомнил, что в Алеппо авиация ВКС России вообще не применялась. «Всё внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям. В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция „не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой“», — сказал Конашенков. Официальный представитель МО РФ обратил внимание на заявление Скрокка о том, что в коалиции прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции. Конашенков выразил удивление тем, что США скрывают преступления террористов в иракском Мосуле и наносят удары по зданиям с мирными жителями, зная о провокациях. Если из видео не следует, что США знали о действиях боевиков до нанесения удара, то почему вопрос рассекречивания этого видеоматериала только «прорабатывается»? «Какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими „умными бомбами“ наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель», — задает вопросы представитель Минобороны РФ. В любом случае признание представителя коалиции во главе с США свидетельствует о невысоком уровне планирования операциями и о пренебрежении жизнями мирных жителей. «Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских „умных“ бомб», — заключил Конашенков. Читайте также: Боевики ИГИЛ пытаются сбить вертолет ВКС России в Алеппо — опубликованы кадры (ФОТО)

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Эрдоган назвал себя «хранителем мира и свобод»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя «хранителем мира и свобод», сообщает Reuters. «Мы — хранители мира, мы — хранители свобод», — заявил глава государства в ходе выступления в городе Диярбакыр. Турецкий лидер пытается заручиться поддержкой курдского населения в преддверии референдума о наделении президента новыми широкими полномочиями. Плебисцит запланирован на 16 апреля. Гражданам предстоит решить вопрос о смене формы правления с парламентской на президентскую. Читайте также: Боевики ИГИЛ пытаются сбить вертолет ВКС России в Алеппо — опубликованы кадры (ФОТО)

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Бойня в Ракке: За один день операции США в боях с ИГИЛ убито и ранено более 100 американских союзников (ФОТО)

Коалиция США продолжает операцию, направленную на освобождение столицы ИГИЛ Ракки от террористов. Наступление на оплот группировки ведется объединенными силами курдских и союзных им арабских племен под руководством американских военспецов и при поддержке авиаударов международной коалиции. Эта операция уносит все больше жизней ополченцев, чьими руками Пентагон пытается взять столицу ИГИЛ*. Чтобы понять масштабы потерь, расскажем о ходе боев, произошедших в минувшую субботу, в результате которых были убиты около 70 курдов и их союзников. Количество раненых не известно, но по всем законам войны оно должно превышать число убитых. 1 апреля боевики ИГИЛ осуществили две мощные контратаки в провинции Ракка, напав на позиции курдских «Сирийских демократических сил (SDF)», поддерживаемых США. Возглавляемые группой террористов-смертников, бандиты напали на три селения, удерживаемые курдами, на реке Евфрат в восточной части провинции Ракка, недалеко от города Карама, а также и в самом городе. По заявлению медиа-крыла группировки — «агентства Amaq», эта операция привела к гибели 35 ополченцев SDF. Информацию о жестоком нападении подтвердило и прокурдское информационное агентство «Raqqa24», публикующее достоверную информацию из провинции Ракка. «Смертник ДАИШ на „бомбовозе“ взорвался в расположении SDF в отеле города Карама на востоке Ракки, затем завязались боестолкновения», — сообщила «Ракка24». Одновременно с атакой смертников штурмовое подразделение ИГИЛ стремительно двинулось вперед в направлении позиций «Сирийских демократических сил» у периметра авиабазы «Табка», в результате завязался бой, длившийся более часа. В результате столкновений в аэропорту Табка погибли еще около 30 курдских бойцов, уничтожены 4 транспортных средства SDF и бульдозер для фортификационных работ. Также сообщается, что боевикам ИГИЛ удалось захватить пикап с пулеметом, после чего они отступили в сторону города Ракка. При этом пропагандисты группировки опубликовали подтверждающие фотографии с места событий, на которых запечатлен момент уничтожения ракетой ПТРК бульдозера, вокруг которого стоит группа военных (см. фото ниже), а также горящий пикап курдов, являющийся основным средством передвижения всех неправительственных вооруженных формирований в САР. Кроме того, курдские СМИ в последнее время чуть ли не ежедневно начали публиковать официальные релизы о гибели большого количества бойцов YPG – Отрядов народной самообороны. Так, 27 марта были опубликованы некрологи в связи с гибелью 8-ми ополченцев, 29-го — 4-х, а 1-го апреля — 6-ти. При этом разные подразделения публикуют данные о потерях на разных сайтах, и мы приводим лишь то, что удалось найти при беглом поиске. Столкновения продолжались в провинции Ракка в течение всей субботы. В ближайшее время SDF надеется окружить и освободить город Табка, а затем направить свои силы на Ракку. Как ранее сообщала «Русская Весна», под руководством спецназа США​ уже несколько недель продолжается операция по взятию плотины Евфрат. Пока все попытки безуспешны. Читайте подробнее: «Спецназ» ИГИЛ против спецназа США: 3-й день штурма плотины в Ракке и новые потери американцев (+ВИДЕО) *Запрещенная в России террористическая организация

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Никки Хейли: США никогда не сделают снисхождение Башару Асаду

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в настоящее время администрация США считает «Исламское государство»* основной проблемой, нежели чем правление Башара Асада в Сирии.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Асад — это проблема и американская администрация считает его таковой, однако в данный момент ещё большей проблемой является «Исламское государство». Дадим ли мы когда-нибудь снисхождение Асаду? Нет. Будем ли мы надеяться, что сможем привлечь его к правосудию во благо сирийского народа? Да, это то, чем нам необходимо заняться», — заявила Хейли.

Кроме того, она добавила, что прежде чем заниматься мирным урегулированием конфликта в Сирии, нужно разобраться с ИГ.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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МОЛНИЯ: ВКС РФ пролетели над Турцией и разгромили базы боевиков в Идлибе — очевидцы (+ВИДЕО, ФОТО)

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В ночь на воскресенье российские военные самолеты пересекли сирийско-турецкую границу и обрушили град ударов на позиции террористов в северной части провинции Идлиб. Около полуночи местные жители сняли на видео мощные авиаудары по позициям группировок «Ахрар Аш-Шам»* и «Джейш аль-Ислам»* в окрестностях городов Эль-Кафир и Бабсака. Об этом написали местные СМИ, которые утверждают, что это точно была российская авиация. Сообщается, что бомбы с самолетов ВКС РФ попали в склад боеприпасов, нанеся большой урон террористам. Также под огнем российской авиации оказались военные базы бандформирований из Дарайи, покинувших Дамаск в августе 2016 года. «11 российских рейдов на штаб-квартиру «Армии ислама» в Бабсаке у границы», — пишет, например, агентство «​Новости Вафы» и приводит видео со вспышками мощных взрывов. Также информацию подтверждают и социальные медиа группировки «Джейш аль-Ислам», чей лидер Захран Аллуш был ликвидирован ВКС РФ в самом начале операции в Сирии. Перед своей смертью главарь «Армии ислама» публично объявил войну России и опубликовал ряд угроз. «Эскадрилья российских самолетов совершила более девяти налетов на штаб-квартиру «Ахрар аш-Шам» в Бабсаке вблизи Баб аль-Хавы», — в свою очередь сообщают боевики «Ахрар аш-Шам». Арабские СМИ утверждают, что турецкая ПВО не отреагировала на нарушение воздушного пространства страны. В итоге несколько российских самолетов совершили серию неожиданных ночных бомбардировок. В результате проведенной контратаки с воздуха силами ВКС России десятки членов террористических группировок были убиты. Читайте также: Первоапрельский цирк боевиков: Бандитам вручили грамоты за «сбитый» российский вертолет (ФОТО) * Запрещенные на территории РФ террористические группировки. На видеозаписи — авианалет ВКС РФ у города Бабсака. Отчетливо слышно, как снимающие несколько раз четко произносят: «Джейш аль-Ислам».

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Силы народной мобилизации Ирака уничтожают террористов в районе Мосула

Иракские «Народные мобилизационные силы» применили ПТРК Туфан для того, чтобы попасть по БТР (APC) боевиков ИГИЛ* во время битвы в районе Мосула. Противник был полностью уничтожен.

Известно, что на данный момент террористы контролируют менее 30 процентов территории западной части города. Полностью Мосул будет освобожден от боевиков «Исламского государства» до конца весны этого года.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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На севере Сирии продолжаются столкновения курдских сил с боевиками

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), основу которых составляют курды, продолжают столкновения с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии в районе города Табка, говорится в заявлении штаба SDF

Утром 1 апреля боевики ИГ одновременно с четырех сторон начали атаку на деревню Мышарфа (Misharfa) к западу от Табки. По данным штаба, бойцы SDF уничтожили начиненную взрывчаткой машину со смертником за рулем, которая пыталась проехать к позициям курдов. Также в ходе перестрелки SDF удалось захватить два танка ИГ и тела двух убитых боевиков ИГ. В то же время двое курдских бойцов получили ранения.

Также отмечается, что боевики ИГ попытались напасть на деревню Иджель (Icêl) к востоку от Ракки, которая была недавно освобождена курдами. Здесь боевики ИГ также попытались направить на позиции курдов заминированную машину со смертником, однако SDF удалось уничтожить ее на подъезде. Кроме того, курды захватили еще один заминированный грузовик, подготовленный боевиками для атаки.

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Боевики ИГИЛ пытаются сбить вертолет ВКС России в Алеппо — опубликованы кадры (ФОТО)

Террористы ИГИЛ попытались сбить российский военно-транспортный вертолет Ми-8 в провинции Алеппо. Соответствующие кадры обнародовало медиа-крыло группировки. На фотографиях боевики ИГИЛ* ведут огонь из зенитных установок по пролетающей винтокрылой машине. В подписи к фото указывается, что сбить вертолет ВКС России не удалось. Военный источник прокомментировал «Русской Весне» обнародованные кадры, сообщив, что российская авиация в Сирии имеет предписание осуществлять полеты на недоступной для огня зенитных установок высоте. Исключением являются ударные вертолеты, которые прикрывают наземные операции. В данном случае Ми-8 на фотографии снят с помощью функции увеличения изображения, вертолет летел достаточно высоко. Судя по всему, инцидент произошел на границе провинций Ракка и Алеппо, т.к. за последний месяц группировку изгнали практически из всех населенных пунктов в Алеппо, под их контролем остался совсем небольшой участок территории у Ракки. Читайте также: Первоапрельский цирк боевиков: Бандитам вручили грамоты за «сбитый» российский вертолет (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Хама. 01.04.2017

Коротко по северной Хаме.31 марта – 1 апреля САА достигла коренного перелома в идущем сражении. По ударами подошедших подкреплений, противник откатился на север, оставив более десятка ранее захваченных населенных пунктов, включая Хаттаб. Помимо давления САА, к отходу противника мотивировала угроза удара во фланг, в результате которого в районе Хаттаба мог сложиться полноценный котел, в котором рисковали остаться несколько тысяч человек.В результате, противник отошел на север, но полностью проблему провисающих флангов не решил и угроза удара со стороны Маана к северу от Сурана по-прежнему сохраняется.Визит в северную Хаму генерала КСИР Касема Сулеймани (одного из архитекторов российско-иранской коалиции).Главный итог происходящих событий – боевики утратили оперативную инициативу, которая перешла в руки САА. Таким образом, наступление "зеленых" в северной Хаме, несмотря на прорыв фронта, особых дивидендов им не принесло. Из существенных достижений у них остался только Суран, причем далеко не факт, что они его смогут удержать. В остальном же, группировка боевиков втянулась в полноценное сражение на бригадном уровне, где преимущество САА в резервах, тяжелой технике и авиации сказалось в течении недели, так что неудачно начавшееся для сирийцев сражение, в конечном итоге позволило втянуть боевиков в сражение в тех условиях, когда армии удалось реализовать свои очевидные преимущества, несмотря на все проблемы с качеством пехоты и первоначальные проблемы со стабилизацией фронта. Неспособность обеспечить дальнейшее развитие операций в направлении Хамы после взятия Хаттаба и Арцеха, привело к торможению наступления, а неудачные бои у Комхана, похоронили амбициозные планы боевиков.Большую роль в этом сыграли российские военные советники и ВКС РФ, должным образом поддерживающие операции САА. Иранская клиентела так же не осталась в стороне. В итоге, временный оперативный кризис уже традиционно преодолен и в ситуации даже появляются перспективы дальнейших действий направленных на нанесение полного поражения группировки "Ан-Нусры" и в Северной Хаме. Впрочем, чепчики бросать в воздух пока рано, сражение идет полным ходом, боевики несмотря на неудачи, сохраняют приемлемый моральных дух и готовы упорно сопротивляться, тем более, что группировка боевиков сосредоточенная к югу от Эль-Латмина являет собой эквивалент порядка 3 мотопехотных бригад с парой танковых рот, которые еще предстоит перемолоть.В освобожденном Хаттабе.Развитие операций в Северной Хаме.Бои в Северной Хаме.Нарезка за конец марта.Бои за освобождение Хаттаба.



Успехи САА за 31 марта.



В целом, радует, что сирийцы в очередной раз стоически приняли первоначальную неудачу и при помощи союзников в очередной раз деловито решают проблемы.

Таких кризисов было уже немало. Будут они и в дальнейшем. Некоторые возможно могут даже заканчиваться обидными поражениями. Но это война и без этого не будет.

Главное, что общая динамика подобных операций в подавляющем большинстве таких кризисов в конечном итоге в пользу Асада. Даже терпя неудачи на тактическом и оперативном уровне, стратегически Асад продолжает укреплять свои позиции, расширяя контролируемую территорию. Успешное завершение операций в северной Хаме так же послужит укреплению этой тенденции, которая возникла осенью 2015 года.



В качестве общего обзора по Сирии прорекламирую товарища по ссылке – https://vk.com/mosppk?w=wall-39563224_11 918

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Десять населенных пунктов в Сирии присоединились к перемирию за сутки

Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписаны за минувшие сутки с десятью населенными пунктами Сирии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«В течение суток подписано 10 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Джануб Мустахат Аль-Махрум, Мишрифет Анз, Ом-Хажра, Эль-Ииблисия, Дабилю Аль-Карама, Аль-Альван, Аль-Хамза, Аль-Аид провинции Алеппо и Манкат-Эль-Хатаб, Месмия провинции Дераа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1429», — говорится в распространенном им бюллетене.

За этот же период российские наблюдатели зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск (восемь), Латакия (четыре), Хама (два) и Дераа (одно). Их турецкие коллеги заявили о 18 подобных инцидентах в провинциях Дамаск (три), Дераа (одно), Хама (семь), Латакия (одно), Хомс (одно) и Алеппо (пять), однако после проведенной представителями РФ проверки ни один из них не подтвердился.

«Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), увеличилось до 222 (в пятницу сообщалось о 213 отбитых населенных пунктах ). За сутки под контроль правительственных войск перешло 64 кв. км территории. В общей сложности освобождено 3671,7 кв. км», — сообщили в Центре.

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