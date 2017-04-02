Путин поздравил Лукашенко с днем единения России и Белоруссии
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов.
Владимир Путин отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить «оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов», способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.
Президент России высоко оценил достигнутые за более чем двадцатилетний период результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
31 марта Владимир Путин также направил приветственное послание участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.
В приветствии, в частности, говорилось, что за истекшие 20 лет «качественно повышен уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, ведётся последовательная работа по гармонизации национального законодательства на важнейших направлениях».
Налажен диалог между всеми ветвями власти, активные контакты на уровне регионов и городов, а гражданам двух стран гарантированы равные права при трудоустройстве, получении образования, медицинской и социальной помощи.
Пресс-служба Кремля также сообщает, что 3 марта Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров двух лидеров «планируется обсудить ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные и региональные проблемы».
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Источник: rusvesna.su
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Воровская логика не всегда работает в геополитике. Может обратку дать, что мало не покажется. Интересное гуано полезло наружу.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал новый отчет о своих доходах. Как сообщает The Washington Post (WP), в нем, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале за несколько дней до отставки, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний.
По данным WP бывший советник Дональда Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены вознаграждения за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».
Это взятки для любого суда, кроме конечно российского. Флинн уже согласился на полное сотрудничество, чтобы его не закрыли надолго. Амеры раскрутят много интересного о методах работы ВВ.
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Сплошной FAKE!!
Не собирай с помоек разный мусор!! Гринго!!
Будь чуть чуть почище – -Хотя – - Ты враг Путина – - ха!! – -Трепещи!! “враг” Путина
Если тебе доставляет удовольствие иудейские помойки -это твое право -Лазай там и воняй!
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Подтверждение 86%.
В опросе журналиста кремлевского пула 70% отказались голосовать за нынешнего президента Владимира Путина на гипотетических выборах. Опрос в своем Twitter организовал Дмитрий Смирнов, спецкор “Комсомольской правды”.
Смирнов накануне сообщил, что хочет проверить результаты социологов из Фонда “Общественное мнение”. ФОМ в своем еженедельном исследовании 31 марта сообщил, что Путина на выборах президента готовы поддержать 64% россиян.
“Проверим ФОМ”. Вы проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах?” – спросил своих читателей Смирнов. На его Twitter подписаны более 37 тысяч человек, на момент написания заметки пост набрал более 1200 ретвитов, став одним из самых популярных в Рунете. В голосовании приняли участие почти 22 тысячи человек.
Из них 70% ответили, что не проголосуют за Путина, 30% – что поддержат нынешнего президента.
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/01apr2017/elect.html
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Теперь можно понять сомнения Админа насчет голосовалки.