Путин поздравил Лукашенко с днем единения России и Белоруссии

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов.

Владимир Путин отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить «оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов», способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.

Президент России высоко оценил достигнутые за более чем двадцатилетний период результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

31 марта Владимир Путин также направил приветственное послание участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии.

В приветствии, в частности, говорилось, что за истекшие 20 лет «качественно повышен уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, ведётся последовательная работа по гармонизации национального законодательства на важнейших направлениях».

Налажен диалог между всеми ветвями власти, активные контакты на уровне регионов и городов, а гражданам двух стран гарантированы равные права при трудоустройстве, получении образования, медицинской и социальной помощи.

Пресс-служба Кремля также сообщает, что 3 марта Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров двух лидеров «планируется обсудить ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные и региональные проблемы».

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