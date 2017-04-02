Подвиг работников образования Пугачевского уезда
16:14. 2 апреля 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подвиг работников образования Пугачевского уезда.
Пугачевский уезд в 1921-22 годах – самое страшное место на планете. Это эпицентр Голода. Квинтэссенция ужаса.
Пугачевский уезд лежит на отшибе, в степи, вдали от крупных центров и железнодорожных узлов. Пугачевский уезд выжжен солнцем и полностью иссушен. Пугачевский уезд – арена самых жестоких и кровопролитных боев самарских и саратовских ЧОН с бандами. Сам город Пугачев был даже взят бандитами и разграблен http://d-clarence.livejournal.com/75536.h
Большинство фотографий людоедов – оттуда. Детей в Пугачевском уезде одних на улицу не выпускают даже в светлое время суток – похитят и съедят.
В Пугачевском уезде работает только одна контора АРА – все остальные организации и боятся и просто не могут доставить туда грузы в силу неразрешимых логистических проблем.
Связь с Пугачевским уездом нарушена. Более-менее регулярно работает телеграф и он подчинен военным властям. Курьерское сообщение только в составе конвоев.
9 мая 1922 года, сразу после очередной крупной операции частей ЧОН, заведующий самарским Губнаробом товарищ Тюркин (впоследствии видный работник советского образования) лично отправляется с инспекцией в Пугачевский уезд. Никаких иллюзий он не питает:
У товарища Тюркина есть лишь слабая надежда застать хоть кого-то в живых в местных школах и детдомах. По цифрам Губнароба на 1 января 1921 года в Пугачевском уезде было живых 860 сотрудников образования и культпросвета. А продовольствия им на всех смогли отправить только так: в январе – 8 пудов муки, 5 пудов сахару, 25 пудов соли, 1 пуд кофе от австрийского компомгола (чудом перепало); в феврале – 310 пудов муки, за которыми явились 298 человек; в марте – 191 пуд муки, которые поделили уже 222 человека, в апреле (снова бои) – 137 пудов муки. У товарища Тюркина сосет под ложечкой – он ждет увидеть сплошное кладбище и даже думать боится, что там творится с детьми в детдомах и начальных школах.
В уездном отделе народного образования товарищ Тюркин нашел 12 истощенных сотрудников, которые, тем не менее, исправно выполняли свою работу, вели правильный учет, бухгалтерию, наладили взаимодействие с воинскими частями (доставка грузов с командами, помощь коммунаров и красноармейцев в эвакуации больных детей и проч.) и слаженную работу с уисполкомом.
Тюркину доложили, что на текущее число в уезде 139 живых сотрудника наробразования и культпросвета. Случаев трудового дезертирства – 0. Случаев прогулов и невыходов на работу – 0. Единственное замечание к отчетности – велась она на газетных полях, раскурочной бумаге и на обоях. Тотальный дефицит и разруха, да. А дальше Тюркину пришлось только рот раскрывать и глазам не верить. Но мужик он был дотошный и сам все посетил и перепроверил.
На 10 мая в г. Пугачев работает 10 детдомов, 1 детколлектор, 1 колония трудновоспитуемых, 2 детских изолятора (медкарантин). Всего детей в них – 1059, все живы и регулярно питаются. При них 45 педагогов и 12 фельдшеров.
В уезде работает 4 детдома. В них 130 детей, 5 педагогов и 7 служащих. В детдоме с. Ст.-Порубежки воспитанниками, под руководством местного учителя, разбит огород с теплицами на 3 десятинах.
Был еще один детдом в с. Мало-Черниговка, но буквально на днях, 6 мая, детдом разграблен и сожжен неизвестной бандой в 50 сабель. Директор повешен, дети разбежались. Было там 76 детей и 9 человек персонала. Кавчасти ЧОН собирают по степи детей и ведут преследование банды. Питание детей в уезде осуществяет уездный отдел наробразования пополам с АРА. Ежемесячно, даже лютой зимой, на одного ребенка расходовалось в месяц:
Все до грамма уходило детям. Никто ничего не украл, хотя никто педагогам не мешал. Тюркин сам проверил и перепроверил:
Пугачевские педагоги десятками и сотнями гибли от голода, но вверенные им дети были сыты.
Этого мало. Благодаря скелетам из аппарата уисполком выделил детдомам лучшие здания в городе. В помещениях поддерживается чистота, несмотря на отсутствие мыла и физическую слабость работников. Достигается это за счет мануфактуры – задолженность по зарплате перед пугачевскими педагогами за 1921 год соввласть погасила дефицитной тканью, прислав почти вагон отрезов в местный отдел. Вот ей и расплачиваются перед наемными гражданами за уборку и перед городской баней за помывку. Из нее же каждому ребенку обеспечено постельное белье. Каждый ребенок имеет два комплекта одежды, которую еженедельно стирают. Правда вот обуви нет, совершенно. Тюркин этим займется.
Кроме того, в городе работает 6 школ, в уезде 85. Занятия не прерываются, несмотря на убыль персонала.
В городе даже функционирует краеведческий музей. Смотритель умер от голода, но успел воспитать преемника:
А еще при школах работает два драматических и два технических кружка.
Технические кружки починили киноустановку и в городе работает кинотеатр, вся выручка от которого идет на отопление школ!
Такие вот были люди в Пугачевском уезде.
Тюркин объехал все подконтрольные уезды, но теплые слова нашел только для пугачевцев. Вот для сравнения выдержка из инспекции Тюркиным более "благоприятного" Балаковского уезда:
Нашел фотографию пугачевских педагогов только 1924 года
Источник самый официальный: Бюллетень Самарского губернского отдела народного образования. Май 1922, #5.
http://d-clarence.livejournal.com/144226.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com