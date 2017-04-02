Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2017

Из Украины с начала ее независимости выведено 148 млрд долларов в оффшоры

С 1991 года из Украины в оффшоры выведен капитал на сумму в 148 млрд долларов, сообщила ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины» Инна Шовкун.

По ее словам, реформирование фискальной системы, нацеленное на деоффшоризацию и детенизацию бизнеса, может стать одним из источников привлечения средств для промышленного развития Украины, пишет РИА Новости Украина.

«По разным оценкам, начиная с 1991 года из Украины в оффшоры выведен капитал на сумму 148 млрд долларов. Не все эти богатства выводились из страны коррупционной клептократической властью. Бизнес использует оффшоры для легального снижения налоговой нагрузки, уменьшения рисков (например, таких, как потеря средств в обанкротившихся банках, рейдерские захваты), упрощения судебной защиты своих интересов от необоснованных требований налоговиков)», — говорится в сообщении.

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Там, где не до смеха

От нормальных людей 511, 512

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Евровидение-2017. Пир во время чумы: обед — 185 долларов, охрана – 4500

Скоро Евровидение-2017, поэтому пришло время слегка опрокинуть на землю идеалистов, верящих, что в ближайшем будущем на Украине наступит мир и процветание, автомобилисты станут уступать дорогу пешеходам, а чиновники перестанут брать взятки.

Как бы не так, дорогие мои. Глядя на заявки, которые размещены на «чистом и прозрачном» «Prozorro» — публичном сайте, где публикуются тендеры на государственные закупки – можно сказать, что «кровавый диктатор» Янукович, как и все его предшественники, был ангелом, никогда не помышлявшим отобрать леденец у ребенка. Да что там! Некоторые вложенные суммы в обязательные позиции для условия проведения песенного конкурса могут посоперничать с годовыми бюджетами не только отдельно взятых украинских областей, но даже и с небольшими государствами.

По предварительным данным, общий бюджет составит 655,7 млн. грн., что в переводе на всем привычную зелененькую валюту составляет 24,3 миллиона, а это годовые бюджеты полинезийского Тувалу, самоуправляемой британской территории Ангильи и Черновецкой области Украины (практически, не хватает всего 2,5 миллионов долларов).

Итак, после того, как мы выяснили, что организация Евровидения-2017 равносильна существованию 910 тысяч человек на Закарпатье, пришло время расписать наиболее шокирующие циферки тендеров.

Питание

И первое место в ТОПе занимает тендер на питание для участников, то бишь, обеды и ужины, кейтеринг, работа официантов и прочее. На этот пункт выделено почти 13 миллионов гривен, что равняется 480 тысячам долларов. Особо отмечено, что данные расходы предусмотрены с 25 марта по 21 мая, именно такое время занимают все этапы Евровидения. Всего планируется 45 500 трапез, что приводит нас к единой цене обеда/ужина для человека на протяжении 57 дней, включая обслуживание, работу повара и заложение стоимости выбора блюд: 10,5 тысяч у.е. То есть, полноценное питание одного участника в день составит 185 долларов или 4990 гривны.

Ну что тут скажешь? Полноценный уикенд в Египте или Турции с перелетом и ол-инклюзивом в «четверке». Это я про единичную стоимость, если что. Что же касается самой цифры в 13 млн гривен, то ее можно сравнить с, например, заложенной в бюджет Одесской области годовой суммой для предоставления санаторного лечения для детей и подростков с соматическими заболеваниями.

Действительно, кому нужны больные одесские детки, когда в Киев пожалует сама Кончита Вурст вместе с ей подобными фриками.

К слову, на банкет для наблюдательного совета Евровидения планируется потратить 198 371 гривну (7353 долларов) в 5-звездочном «Премьер Палас». Согласно ценам на 2015 год (к сожалению, нынешние не известны никому, кроме тех, кто там побывал, а они вряд ли расскажут), стоимость меню на 1 человека составляла от 799 гривен. Ну мы не жадные и помним про инфляцию, поэтому накинем сверху еще тысчонку-другую. Итого – получаем 70 человек, которые смогут полноценно повеселиться за 2800 грн. с носа. Однако в наблюдательном совете конкурса состоит всего около полутора десятка иностранцев. Что ж это получается, люди добрые? 15 человек, на каждого по 500 баксов? Походу, да. Мы ведь щедрая житница, неудобно будет в грязь лицом ударить. А то, что где-то там тяжелая экономическая ситуация и люди будут и 20 баксам радоваться – так врут это. Пропаганда Кремля, вот!

Гостиницы

Удивительно, но организацией спальных мест будет заниматься официальный туроператор конкурса «Пилот». Добавлю, никому не известный официальный туроператор. Не общее, так сказать, вече директоров гостиниц, а именно компания, занимающаяся авиаперевозками. Где логика, спрашивается? Откуда туроператор может знать, где кровать удобнее: в «Премьер Паласе» или «Руси»? Как там поется? Первым делом самолеты, первым делом самолеты…

Потратить же планируется 7,2 миллиона грн., в переводе на американские тугрики 267 000.

По словам гендиректора «Пилота» Елены Корчинской, стоимость номера для члена официальной делегации будет составлять от 95 долларов. В принципе, цена соответствует качеству, так как в списке доступных для выбора отелей, лишь пятизвездочные и четырехзведочные.

Однако вопрос заключается не столько в стоимости, сколько в количестве прибывших. Думаю, в скором времени мы увидим, насколько адекватной была заложенная в данный тендер сумма и посчитаем, какой откат получили организаторы конкурса, а откаты, говорят, доходят до 10-15%.

И все же. Интересно получается, обед и ужин за 185 баксов, а номер с завтраком за 100. Что-то не так.

Охрана

Одна из самых интересных заявок, где победителем стало Киевское управление полиции. За свою работу они получат на протяжении всего конкурса получат 6,9 миллионов грн. (254 тысячи у.е.), за сутки – 120 390 гривен (4463 доллара).

Для сравнения, оплата классического поста круглосуточной охраны составляет примерно 1000-1500 грн./сут. Таким образом, согласно документам, обеспечивать охрану и безопасность внешнего периметра Международного выставочного центра будут около 100 постов, внутри будет размещаться порядка 60. По словам экспертов, это «абсурдно много» и даже во время Евро-2012 на НСК «Олимпийском» охраны было в разы меньше. А разница между ультрас и любителями вокала довольно значительна, не так ли?

Что ж, можно только позавидовать Арсену Авакову, который ничего не делая, приберет к своим рукам еще парочку лямов.

Вывоз мусора

Тема, конечно, ныне очень актуальна. Вспомнить хотя бы злосчастный львовский мусор, который, как оказывается, путешествует покруче любого украинца. Подумайте, вы когда-нибудь в жизни объезжали всю нашу страну? Нет? А вот львовский мусор – да. Причем не один раз.

Так вот, наверное, именно из-за этой эпопеи в тендер для вывоза отходов был заложен 1 187 496,80 грн. – 44 тысячи долларов. Отмечается, что баки для мусора должны быть четырех типов («событие имеет статус международного конкурса, также учитывается, что в мире и в Украине высокая актуальность темы экологии» — все для получения безвиза, да): синенькие для бумаги, оранжевые для пластика, желтенькие для жестяных банок и фольги, ну и красненькие для всего остального. Кроме этого, в стоимость входит работа операторов бака (это что вообще за профессия?), менеджеров смены и грузчиков.

Посчитаем, средняя стоимость вывоза кубометра отходов для юридических особ составляет 27 гривен (1 доллар), не считая технику. Исходя из тендера, можно предположить, что участники, зрители и сотрудники конкурса собираются оставить около 35-40 тысяч тонн мусора. Даже не представляю… Для сравнения, Киев за сутки производит около 3 тонн отбросов. Получается, что сумма всех отходов, оставшихся после Евровидения равняется 13 дням мусорящего 4-миллионного города. Нехило.

Логотип и конструкция

Ну тут все просто. Украинская, да и мировая общественность, ужаснулась, увидев, что за разработку унылого дизайна логотипа Евровидения-2017 в стиле непонятных бус красно-черного цвета организаторы конкурса выложили 420 тысяч гривен (15,6 тысяч у.е.). При этом победителя тендера определили всего за 60 секунд. В 22:42 появилось объявление на разработку, а в 22:43 уже был объявлен победитель. Прозрачно и честно, не так ли?

Что же касается стоимости конструкции, которая должна встречать гостей и участников, то она составила 30000 гривен. Само произведение искусства должно представлять из себя объемные буквы на металлическом подиуме. Особо отмечается, что буквы должны быть белыми, но с жовто-блакитным сердцем внутри.

Подытоживая, это далеко не все пафосные намерения, которые собирается воплотить в жизнь официальный Киев. Думается мне, что 42 страны отправят свои делегации не столько, чтобы поучаствовать в конкурсе, сколько посмотреть на пир во время чумы. Оценить свои глазами возможное и действительное. Разбитые Соломенки и эпатажность центра. Постоянное клянченье денег и экстатическое буйство Украины.

А где-то на востоке, всего в 650 км, идет война и гибнут люди…

Юлия Гаврильчук, ИА «Антифашист»

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На Украине приняли на вооружение новый бронемобиль

Министр обороны Украины Степан Полторак 21 марта 2017 г. подписал приказ №158 о принятии на вооружение ВС Украины бронированного автомобиля «Козак-2».

Специализированный бронированный автомобиль «Козак-2» ПСЗА-5 предназначен для перевозки личного состава, образцов вооружения, военных грузов и имущества по всем типам дорог и местности.

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Советник Авакова: «ВКонтакте» и «Одноклассники» нужно закрыть на Украине

Главнейшей задачей государства должна быть защита его информационного пространства, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью «Апострофу».

По его словам за российскими соцсетями якобы следят спецслужбы.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» – это сети, которые полностью контролируются российскими спецслужбами. Я думаю, что я тут Америку не открыл. Выигрывать войну можно не только в окопах, но и в информационном пространстве – и это не менее важно», – говорит Шкиряк.

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Новости Украины: Яценюк опубликовал свою декламацию о доходах за 2016 год

Бывший украинский премьер, глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк задекларировал за 2016 год около 1,5 миллиона долларов и 4 миллиона гривен, а также коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсенiй».

«Арсений Яценюк подал электронную декларацию за 2016 год, в которой задекларировал более 1 миллиона долларов, 4 миллиона гривен в банках, 475 тысяч долларов, 300 тысяч гривен наличных средств, коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку «Арсеній», — отмечает телеканал.

Также Яценюк задекларировал охотничье ружье, часы, библиотеку старинных и современных книг разных авторов, изданных как на Украине, так и за рубежом, каминные антикварные часы с подсвечниками.

«Согласно е-декларации, Яценюк владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область) площадью 3 тыс. 031 кв. м, жилым домом там же площадью 343,5 кв. м, двумя квартирами в Киеве площадью: 83,35 кв. м, 224,9 кв. м, третьей квартирой в Черновцах общей площадью 104,9 кв. м, садовым (дачным) домом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах, машиноместом в Киеве площадью 13,4 кв. м.», — отмечается на сайте телеканала.

Экс-премьер имеет автомобиль Mercedes S, арендует машину Toyota Sequoia, ему принадлежит 100 военных облигаций, доля в «Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций». Помимо этого у него есть авторские права на книгу «Банковская тайна времен Оранжевой революции» и ещё ряд торговых марок и коммерческих названий.

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Украина будет прощать ополченцев в индивидуальном порядке

Всеобщей амнистии тех, кто воюет на стороне ДНР и ЛНР, можно не ждать, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Когда дойдет дело до этого пункта минских соглашений, все 40 тысяч ополченцев должны будут сложить оружие и написать индивидуальное прошение о помиловании. В каждом конкретном случае состоится проверка, не совершал ли человек тяжкие преступления. Если окажется, что он убивал, пытал, насиловал, наносил серьезные телесные повреждения и похищал людей, то ни о какой амнистии речи быть не может, подчеркнул Луценко. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал защитить жителей Донбасса от насилия со стороны Украины.

Александр Никитин

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Сенатор считает, что ЕВС должен решить, быть или нет «Евровидению» в Киеве

Европейский вещательный союз должен определиться со своей позицией по поводу возможности проведения «Евровидения-2017» в Киеве, если Украина не допустит российскую певицу Юлию Самойлову до участия в конкурсе, заявил в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

«Украинские власти сделали максимум возможного, чтобы политизировать «Евровидение», и, судя по всему, пойдут на этом пути до конца. По крайней мере, на сегодняшний день абсолютно не просматриваются какие-либо подвижки относительно участия в этом конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что возможную реакцию отдельных стран-участниц «Евровидения» в данном случае можно оставить в стороне, «хотя она, несомненно, важна». «Лично меня больше всего интересует позиция Европейского вещательного союза, и боюсь, что уклончивыми заявлениями, с которыми выступает его глава Ингрид Делтанре, уже не обойтись», — подчеркнул сенатор.

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Паника и страх у оккупантов в Мариуполе

Вчерашняя ликвидация, притом показательная такая, высокопоставленного украинского оккупанта Хараберюши вызвала в рядах украинства настоящую истерику. Особенно в рядах командного звена, тех кто, как говорят, или слишком много знает или слишком много где засветился в делах не самых законных. Несмотря на вчерашний «перформанс» с проверками всех автомобилей выезжающих из города, вызвавшего затор длиной в пол города, в версию его ликвидации силами ДНР верили там весьма слабо, а вот в иностранный след, в то что ликвидирован этот урод был «инструкторами» из США – куда охотнее.

Кадр был, безусловно ценный, в случае его попадания в руки спецслужб России он очень много чего рассказал бы вещей, сильно дискредитирующих как американских ихтамнетов, так и украинскую хунту. Отдельно следует добавить что этот маньяк, любитель пыток и истязаний нарушил все возможные правозащитные конвенции по отношению как к военнопленным так и к гражданскому населению. Более 30 мариупольцев «пропали без вести» после того как были захвачены подчиненными этого гауляйтера. В основном люди состоятельные были. Отжимом дорогих машин, контрабандой, похищением людей с целью выкупа, всем этим и многими другими делами промышлял ликвидированный вчера оккупант.

Поэтому вчера его подельники в Мариуполе капитально присели на «жидкий стул», понимая что их постигнет та же участь и уйти от неё они не смогут – за дело взялись американские «джеймсыбонды», подчищающие следы перед выходом из Донецкой области. Впрочем, наверное не только в Мариуполе паника, за последнюю неделю ликвидировано несколько «много знающих», в том числе и тех, кто пытается докопаться до истинных причин взрыва в Балаклее. В общем, местные «индейцы» больше не нужны заокеанским «шерифам». Жаль только, что сдыхают сильно быстро и легко, не ответив за все свои злодеяния не попадут на новый трибунал…

Сергей Александровский

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Гордон о чиновниках: «Смотри, скотина, до чего ты людей довел!»

фото из открытых источников

Украинские чиновники лишены элементарного профессионализма, поскольку не умеют ни анализировать и понимать политические процессы, ни систематизировать накопленные знания. Вместо этого, единственное, что их заботит — это воровство, считает известный украинский журналист и основатель интернет-издания Gordon.ua Дмитрий Гордон.

«Однажды я спросил одного чиновника, очень серьезного, который являлся одним из руководителей украинского здравоохранения, что он будет делать, скрутит так, что туда (за рубеж) не долетишь?», — рассказывает Гордон. На что чиновник невозмутимо ответил: «Значит, судьба такая».

«Вот когда сходишь кого-то проведать в обычную больницу, где люди лежат в вонючих коридорах на продавленных сетках, еще и платят за это и не дожидаются квалифицированной помощи, а потом съездишь за рубеж, на нормальную больницу посмотришь, хочется душить этих чиновников, бить их, приговаривая: «Смотри, скотина, до чего ты людей довел!» – признается журналист.

Он также отмечает, что в силу своей профессиональной деятельности очень часто общается с представителями власть имущих и каждый раз поражается их «ограниченности, необразованности и низкому интеллектуальному уровню».

«Эти люди не в состоянии анализировать, понимать какие-то процессы, систематизировать знания, они, повторяю, озабочены одним – украсть, – резюмирует Гордон. — У них задача – разбогатеть, пока не сняли, а дальше хоть трава не расти. Я убежден: об Украине никто не думает, будущее наших детей никого не волнует, и никого не интересует игра вдолгую – всем нужна быстрая, сию­минутная выгода».

Журналист также добавляет, что население при этом тоже недалеко ушло от депутатов, и поэтому с него также не стоит снимать вины, поскольку обычные украинцы — такие же воры. «Наша национальная идея сегодня – это украсть, да побольше, на разных уровнях – каждый крадет где может, потому что нет правил игры», — утверждает Гордон.

Оксана Волгина

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Минфин: у Москвы будут сильные аргументы при апелляции Украины по делу о $3 млрд

Россия будет располагать сильными аргументами, если Украина решит подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона о взыскании $3 млрд. Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Он отметил, что у него нет данных о том, подала ли Украина апелляцию.

«Но процедура подачи апелляции не такая простая хотя бы в одном аспекте — проигравшая сторона при наличии такой определённой суммы требований, подлежащей оспариванию, при наличии решения суда в пользу истца, ответчик будет вынужден работать над проблемой залога», — сказал Сторчак.

По его словам, сумма залога может оказаться весьма серьёзной проблемой для Украины.

Сторчак подчеркнул, что у России есть сильные аргументы на победу в случае подачи украинской стороной апелляции, однако решение останется за судом.

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Мотоциклисты

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

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Украина назвала условия для участия России в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко еще раз заявил, что считает единственным шансом для России принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве — направить конкурсанта, «который не нарушал украинское законодательство».

«Кое-кто в Европейском вещательном союзе начал говорить даже о каких-то санкциях потом после «Евровидения» (для Украины), мол, мы не обеспечили присутствие российского участника. Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если будет такой участник, который не нарушал украинское законодательство», — сказал Кириленко в эфире «Украинского радио».

Он отметил, что если Россия приедет с другим участником на конкурс, то ему обеспечат безопасность, нормальный прием и пребывание.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила певице въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму.

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В помощь заробитчанину

Я не мог уйти, пока не помог заробитчанам…

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