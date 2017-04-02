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НАТО не скрывает: Россия – враг потому, что посмела стать державой

19:48. 2 апреля 2017 Просмотров - 29 Один комментарий Опубликовал:

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти сделал весьма громкое завяление — не первое, впрочем, в ряду высказываний высших чинов НАТО о России. На сей раз официальное лицо Альянса сообщило, что Россия превратилась из партнера США в противника.

«Россия превратилась из партнера в антагониста по мере того, как она стремится вернуть свои позиции в мире», — заявил Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США. При этом он особо подчеркнул важность реализации стратегии сдерживания в отношении России: «В ответ на российскую агрессию мы должны укреплять свои отношения с партнерами, в том числе со странами Балтии, Турцией и Украиной».

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

В общем-то, ничего особо нового Скапаротти не сказал: давление на Россию значительно усилилось после возвращения Крыма в состав нашей страны, а затем еще более усилилось с началом антитеррористических действий в Сирии. Приблизительно к моменту избирательной кампании президента США антироссийские настроения во властных кругах Запада были близки к истерике — и все начали искать российских шпионов и хакеров прямо у себя под кроватями.

Что касается «стратегии сдерживания» НАТО, которой принято казуистически именовать «гибридную войну», ведущуюся в отношении России, про нее тоже давно все известно. Как и о том, что Украина и Прибалтика являются основными «платформами базирования» для атак на Россию в информационном пространстве, а также форпостами НАТО возле наших границ. С Турцией ситуация сложнее, однако и на этот счет иллюзий никто не питает: турки состоят в НАТО и у них есть по этому поводу ряд обязательств.

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

Директор ЦРУ Джон Бреннан выступил с заявлением, что Россия является противником США во многих внешнеполитических сферах, а её действия в Сирии вызывают злость и раздражение.

Бреннан пояснил, что "Россия является противником в целом ряде сфер", она "ведет себя очень агрессивно на внешнеполитическом направлении". В интервью каналу CNN Бреннан пояснил, что "они также очень агрессивны в киберсфере. Так что, думаю, нам следует быть очень внимательными в отношении того, что могут делать россияне".

"Полагаю, нам нужно проявлять осторожность по поводу того, верить ли некоторым вещам, о которых они публично заявляют, и отказываться ли от какой-либо деятельности, которой они собираются заняться", — разглагольствовал глава ЦРУ.

"Когда я смотрю на происходящее в Сирии, то очень раздражаюсь и злюсь, поскольку россияне не выполняют свои обязательства оказать давление на сирийский режим, чтобы заставить его прекратить чудовищные бомбардировки невинных мужчин, женщин и детей в таких местах, как Алеппо", сказал Бреннан.

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

Напомним, недавно Международный институт стратегических исследований в Лондоне опубликовал доклад "Ежегодное обозрение международных дел", в котором отдельно была охарактеризована деятельность в России в Сирии. И, забегая вперёд, оценки нашей стране и нашим вооруженным силам даны там весьма лестные.

Стоит добавить, что в тексте доклада есть такие слова: "Бомбардировки подавили стремление к смене режима, что являлось целью оппозиционных групп, некоторые соседствующих с Сирией государств и элементов внутри западных правительств. Военная кампания привела всех участников (конфликта) за стол переговоров на условиях Москвы".

И это при том, что западные эксперты несколько "смягчают". Поскольку если бы не вмешательство России, то, скорее всего, никаких переговоров в принципе бы не было. Как произошло, например, в Ливии.

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

Американские военные стратеги заявляют, что в ближайшие пять лет им придется воевать с «почти равным» противником, подразумевая под "противником", понятное дело, российскую армию. Ту, что стремительно модернизируюется и активно возвращает утраченные было позиции вдоль границ России с Европой.

Кстати, командующий спецоперациями армии США генерал Джозеф Вотель уже переживал в интервью Vox, что "Россия использует любую возможность, чтобы помешать нам [окружить её]" — добавив, что главная задача, над которой, оказывается, бьется Россия, это «создание таких ситуаций, при которых НАТО не сможет продолжать развиваться". В смысле — приближаться к своей цели, против которой и был создан Альянс, то есть к России.

Да и глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) адмирал Уильям Гортни возмущенно заявил, что российская армия все более уверенно чувствует себя по всем миру, в том числе и вблизи границ США — а это для Америки "недопустимо".

Многие же помнят, что ЦРУ официально объявляло Россию "целью №1"? Или американские войска не рассматривают "обезоруживающий удар" по РФ в своих доктринах? А может, сенаторы-республиканцы не заявляют, что "любой президент-республиканец рано или поздно подпишет указ о наземной операции на территории России" и что США "не исключают оккупации России".

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

При этом американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй на страницах Foxtrot Alpha признал, что рухнувшая в 90-ые годы на мировое дно Россия теперь может защитить свои границы, открыть несколько фронтов в разных направлениях и имеет ресурсы для "гибридной войны" — что делает Москву "неуязвимой для НАТО".

Ну и, конечно, не стоит забывать, что бывший замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявлял — наиболее действенным способом урегулирования сирийского конфликта, считает Майл Моррел, будет «тайное убийство россиян и иранцев».

Что характерно, издание The Los Angeles Times уже ставило точку в вечном споре о расширении антироссийского альянса "обмануло ли НАТО Советский Союз". Журналисты представили исторические документы, подтверждающие позицию российских властей — они доказывают, что США нарушили данное в 1990 году обещание СССР о нерасширении альянса в сторону границ страны Советов.

Со своей стороны, экс-министр обороны США Уильям Перри также выступил с заявлением, что "часть ответственности за проблемы в отношениях России и Америки лежит на Вашингтоне", который "высокомерно относился к приоритетам Москвы в области безопасности".

Но вернемся к нашим "партнерам".

Примечательно в словах Скапаротти другое: он фактически прямо сказал об истинных причинах беспрецедентного давления на нашу страну. То ли проболтался, то ли в НАТО решили, что скрывать совсем нечего. Россия «стремится вернуть свои позиции в мире» — и этого ни в коем случае нельзя допустить. Поэтому будут следовать обвинения в агрессии, новые атаки и новые попытки давления.

Никто на Западе не хочет равноправных партнерских отношений с русскими. Россию можно называть «другом», «союзником», «партнером» ровно до тех пор, пока она слаба, пока не собирается отстаивать свои интересы и ей можно навязывать свою волю. Как только Россия становится сильнее и готова действовать в своих собственных, а не чужих заморских интересах, ее надо объявить врагом и злом — и сделать все возможное, чтобы отстоять свои позиции русские не смогли.

НАТО не скрывает: Россия - враг потому, что посмела стать державой

Вот и весь смысл «стратегии сдерживания» НАТО. Спасибо, господин Скапаротти, что так честно и откровенно с нами поделились.

Источник: nnm.me

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