Молоко и молочные продукты в СССР

Молоко в Советском Союзе делалось из молока. В сметане была сметана, в кефире – кефир, а в масле – масло. А еще молоко прокисало. За 1-2 дня. И получалась простокваша.

За молоком ходил каждый школьник. После школы, мы очень часто шли незадолго до конца обеденного перерыва в гастроном или магазин «Молоко». Там, стояли среди других школьников, молодых мам с колясками и пенсионерами, ожидая когда толстая продавщица в белом несвежем халате откроет двери магазина. Затем все устремлялись по отделам.

В нашем городе, в обеденный перерыв в гастрономы, как правило, привозили свежие молоко, хлеб и некоторые другие продукты. Поэтому открывшийся после обеденного перерыва магазин зачастую позволял купить все, указанное родителями. Мало того – свежим.

Для молока и молочных продуктов это было более чем актуально. Ведь то молоко на самом деле очень быстро прокисало – за сутки. А если оно полдня или день до того простояло в магазине, вероятно того, что оно к утру, а то и к вечеру прокиснет была высока.

Я до сих пор помню те гастрономы. С несколькими отделами. Каждый отдел продавал свои группы продукции. Многие магазины были оборудованы универсальными кассами. В них нужно было. Постояв в очереди, оплатить товар, назвав отдел, товар и цену на него – например – молочный, пол-литровая бутылка молока и баночка сметаны – 65 копеек. Кассир на огромном треугольного вида кассовом аппарате выбивала чек, который нужно было вручить продавщице в отделе. Для этого нужно было стать в очередь из таких же людей с чеками.

Хуже было, если в отделе продавался весовой товар. Ведь сначала нужно было выстоять очередь – маленькую или большую. Затем там тебе выписывали на кусочке вес и цену. Затем к кассе, там очередь, получить чек, и снова в очередь в отдел.

Магазины поменьше такой системы не имели, и там все стояли просто в очередь в отдел. Были еще универсамы самообслуживания – наподобие сегодняшних маркетов. Там товары оплачивались на кассе при выходе из зала.

Кстати, часто, молочные продукты стояли в молочных отделах и магазинах в металлических сетчатых ящиках. В них же потом ставили пустую тару в пунктах приема стеклотары. Когда по улице ехала молочная машина, тарахтение этих ящиков в ней было слышно издалека.

В основном все жидкие молочные продукты в СССР были расфасованы в стеклянную тару, которую затем мыли и сдавали в специальных пунктах приема стеклотары или прямо в молочном магазине. Пол-литровая молочная бутылка стоила 15 копеек, литровая – 20, баночка из под сметаны – 10 копеек. Цена бутылки обязательно включалась в стоимость молока или кефира.

Этикеток на бутылках не было. Этикетка была на крышке. Такие бутылки закрывались крышечками из мягкой фольги разного цвета. На крышечке писали название продукта, дату изготовления, а также стоимость. Для того, чтобы открыть бутылку, достаточно было просто надавить большим пальцем руки на крышечку – она легко утапливалась немного внутрь и крышка снималась.

Серебристая крышечка – молоко (28 копеек 0,5 литра, 46 копейки – 1 литр);

темно-желтая – топленое молоко (30 копеек);

зелёная (или бирюзовая) – кефир (28 копеек);

серебристо-салатовая полосатая – обезжиренный кефир;

синяя (или фиолетовая) – ацидофилин;

фиолетовая (или розовая) – ряженка (29 копеек);

серебристая с желтой полосой – сметана (35 копеек);

розовая – сладкий кефирный напиток «Снежок»;

жёлто-серебристая полосатая для сливок;

синяя для медового кефирного напитка «Коломенский»;

светло-коричневая для шоколадного молока

Кроме бутылок – молоко продавали в треугольных пакетах емкостью пол-литра. Их особенность было то, что их выносили в торговый зал в больших алюминиевых поддонах или пластмассовых ящиках, и когда в поддоне оставалось мало пакетов – было видно, что поддон весь в молоке. Дело в том, что эти пакеты имели упрямое свойство протекать по углам. Зато их было удобно ставить, и удобно пить прямо из пакетов, отрезав уголок.

Уже в самом конце советской эпохи молочная тара начала свою трансформацию. Сначала исчезли литровые бутылки. Через год-другой начали появляться литровые пакеты тетра-паки вместо традиционных пол-литровых молочных бутылок. Пакеты не выбрасывали. Их отмывали, обрезали сверху, и использовали кто для чего – для хранения сыпучих предметов, для выращивания рассады ранней весной на подоконниках….

Сметану продавали в 200-мл баночках все под той же фольговой крышечкой или на розлив из больших металлических бидонов, наливая в принесенную тобой банку большим черпаком.

Особым продуктом было сливочное масло. В моем детстве за ним почти всегда стояла очередь. Особенно когда привозили масло, расфасованное в привычные нам пачки. Масло было нескольких видов – сливочное и бутербродное. Бутербродное отличалось меньшим содержанием жира. Но по своему составу, оно было много лучше сегодняшних спредов, предлагаемых нам под видом сливочного масла. Развесное масло стоило 3 рубля 40 копеек за килограмм, а пачка сливочного масла – 72 копейки.

Еще одним культовым молочным продуктом в СССР было сгущенное молоко. Любимое лакомство детей. Его пили прямо из банки, пробив две дырки консервным ножом. Его добавляли в кофе. Его варили прямо в закрытой банке, чтобы съесть варенным или использовать для торта. Это была самая ценная валюта в пионерском лагере.

А ещё было концентрированное молоко. Теоретически его надо было разбавлять, но особым смаком было выпить его неразбавленным, пробив две дырки ножом.

А еще молоко в то время продавали из бочек. Молочные бочки кроме цвета и надписи ничем не отличались от бочек с квасом или пивом. И очередь к ним стояла меньше, чем за пивом.

Ну, и как не вспомнить про любимое лакомство детей – молочный коктейль. В моём городе лучшие молочные коктейли делали в кафе «Пончики» возле детского кинотеатра Октябрь. И всегда после сеанса кафе забивалось детьми..

А ещё из молока делали самое вкусное мороженное.

Молоко и молочные продукты занимали достаточно значимое место в рационе советского человека. На молоке варили каши. С молоком варили вермишель и рожки. Молоко пили просто из стакана, как мы сегодня пьем соки. А еще пили кефир, ряженку, ацидофилин… На завтрак часто к чаю мама подавала творог. Из творога делали запеканки и сырники, творожную бабку и вареники с творогом. Йогуртов и их подобие я не помню. Зато мы ели сметану из баночки чайной ложкой. Она была очень вкусной. А из десерта были кефирные напитки и детский сырок за 10 копеек. Он был маленький и необыкновенно вкусный.

Источник: nnm.me