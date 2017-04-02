Главная » Творчество

Лайфхак: как разобраться в стилях искусства ㋛

10:09. 2 апреля 2017 Просмотров - 0 3 коммент. Опубликовал:
1

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: инфографика, искусство, лайфхак, полезное, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Инопланетные Расы. Учение Асмара.
... кристаллы для власти и благополучия. Как, например, в Атлантиде. Далее ... и Святым, подпитывая одну Решетку, как остальная часть человечества ходит высокомерно... инопланетные цивилизации из разных Планет, как Электрической Природы (Серые, Рептилии, Инсектоиды...
Палачи в рясах
...никакого осуждения такого богословского аргумента как вероломное убийство, со стороны ... промыслом. Кроме государственного террора, как мы видели, достаточно регулярного, ...на отечественных протестантов стали смотреть, как на пособников противника (московский ...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
... производстве пищевых продуктов средняя зарплата как была, так и осталась - 12... действительно ничего не остается, кроме как вымирать. Фиксированный набор потребительских товаров...! Целые отрасли нищих людей, такие как культура, где главный научный сотрудник...
К чему стадам дары свободы...
КОБовцы Любят Стрижку.mp4 Источник http://via-midgard.info/
Доходы ЗАО РПЦ МП
Источник http://via-midgard.info/
Что русские думают о западных санкциях — взгляд с Запада
Я ежедневно просматриваю российские СМИ (традиционные и социальные сети) и не устаю удивляться совершенно отличной от запада точки зрения на санкции. Мне кажется, было бы невредно поделиться этой информацией с теми из вас, кто не знает русского. Во-первых...

3 коммент.»

  • 5829 4697
    СВАРОЖИЧ 2 апреля 2017 в 10:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    То есть кто умеет живописать тот пишет шедевры, а остальные художники пишут всякую муйню. Но всегда есть критики – искуствоведы которые найдут глубокий смысл даже в плохо вымытом окне и нам объяснят. Чёрный квадрат им в помощь.

    Ответить
  • 114 110
    Oleg 2 апреля 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Век живи, век учись”. Недавно только дотумкал, что важно кто пишет картины, а не что там. Может быть и такое, что “мазня” ребёнка акварелью несёт больше позитива, чем живопись “великих” художников.

    Ответить
  • 818 675
    Юрий Чалый 2 апреля 2017 в 12:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Значит кот, после того как опрокинул на себя банку краски, разрисовал пол и стены в стиле “активная живопись”. Пойду сообщать всем о гениальном котэ.
    Ну а если серьёзно, кто умеет рисовать, тот рисует в стиле “реализм”, кто не умеет и учится не хочет, тот стили новые придумывает для своей мазни.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>