Лайфхак: как разобраться в стилях искусства ㋛

Я ежедневно просматриваю российские СМИ (традиционные и социальные сети) и не устаю удивляться совершенно отличной от запада точки зрения на санкции. Мне кажется, было бы невредно поделиться этой информацией с теми из вас, кто не знает русского. Во-первых...