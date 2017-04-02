Лайфхак: как разобраться в стилях искусства ㋛
10:09. 2 апреля 2017 Просмотров - 0 3 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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То есть кто умеет живописать тот пишет шедевры, а остальные художники пишут всякую муйню. Но всегда есть критики – искуствоведы которые найдут глубокий смысл даже в плохо вымытом окне и нам объяснят. Чёрный квадрат им в помощь.
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“Век живи, век учись”. Недавно только дотумкал, что важно кто пишет картины, а не что там. Может быть и такое, что “мазня” ребёнка акварелью несёт больше позитива, чем живопись “великих” художников.
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Значит кот, после того как опрокинул на себя банку краски, разрисовал пол и стены в стиле “активная живопись”. Пойду сообщать всем о гениальном котэ.
Ну а если серьёзно, кто умеет рисовать, тот рисует в стиле “реализм”, кто не умеет и учится не хочет, тот стили новые придумывает для своей мазни.