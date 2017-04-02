Итоги. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Вот и закончился очередной сезон подготовки слушателей к переходу на адекватное питание. Дальше - всё зависит от вас !

Книги для самообразования и исцеления:

Ф. Батмангхелидж. Ваше тело просит воды

Н. Уокер. Естественный путь к полноценному здоровью. Или-

Н. Уокер. Лечение соками

А. Эрет. Целебная система безслизистой диеты

Г. Шелтон. Здоровье для всех

П. Брэгг. Чудо голодания

Ю. С. Николаев. Голодание ради здоровья

В. Николаев. Выбор пищи- выбор судбы

Г. С. Шаталова. Целебное питание

М. В. Оганян. Золотые рецепты натуропатии

М. В. Оганян. Экологическая медицина- путь будущей цивилизации

Аршавир Тер- Аванесян. Сыроедение

Д. Грэхем. Диета 80-10-10

Ф. Патенод. Секреты сыроедения

К. Кэмпбэлл. Китайское исследование

П. Ентшура, И. Локэмпер. Выведение шлаков- путь к зхдоровью

А. М. Уголев. Теория адекватного питания

А. Демчуков. Сыроедение против предрассудков

В. Бутенко. Зелень для жизни.

В. Бутенко. 12 шагов к сыроедению

Р. С. Мендельсон. Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам.

А. П. Столешников. Как вернуться к жизни.

С. Гладков. Кулинарная книга жизни.

П. Себастьянович. Живая еда, или Почему коровы хищники

А. Мориц. Удивительное очищение печени

А. Мориц. Рак- не приговор

А. Мориц. Вакцинация- нужна или нет?

В. Зеланд. Живая кухня

Академия Управления. Оружие геноцида

ВП СССР. От человекообразия к человечности.

ВП СССР. Основы социологии, книги 1-6