Итоги. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.
22:14. 2 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
Вот и закончился очередной сезон подготовки слушателей к переходу на адекватное питание. Дальше - всё зависит от вас !
Книги для самообразования и исцеления:
Ф. Батмангхелидж. Ваше тело просит воды
Н. Уокер. Естественный путь к полноценному здоровью. Или-
Н. Уокер. Лечение соками
А. Эрет. Целебная система безслизистой диеты
Г. Шелтон. Здоровье для всех
П. Брэгг. Чудо голодания
Ю. С. Николаев. Голодание ради здоровья
В. Николаев. Выбор пищи- выбор судбы
Г. С. Шаталова. Целебное питание
М. В. Оганян. Золотые рецепты натуропатии
М. В. Оганян. Экологическая медицина- путь будущей цивилизации
Аршавир Тер- Аванесян. Сыроедение
Д. Грэхем. Диета 80-10-10
Ф. Патенод. Секреты сыроедения
К. Кэмпбэлл. Китайское исследование
П. Ентшура, И. Локэмпер. Выведение шлаков- путь к зхдоровью
А. М. Уголев. Теория адекватного питания
А. Демчуков. Сыроедение против предрассудков
В. Бутенко. Зелень для жизни.
В. Бутенко. 12 шагов к сыроедению
Р. С. Мендельсон. Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам.
А. П. Столешников. Как вернуться к жизни.
С. Гладков. Кулинарная книга жизни.
П. Себастьянович. Живая еда, или Почему коровы хищники
А. Мориц. Удивительное очищение печени
А. Мориц. Рак- не приговор
А. Мориц. Вакцинация- нужна или нет?
В. Зеланд. Живая кухня
Академия Управления. Оружие геноцида
ВП СССР. От человекообразия к человечности.
ВП СССР. Основы социологии, книги 1-6
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