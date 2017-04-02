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Инопланетные артефакты на всей планете Змеля [Древние цивилизации]

22:27. 2 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

zem

Тема посвящена сооружениям, над которыми до сих пор ломают головы наши современники. Здесь мы рассмотрим огромные сооружения - мегалиты, которые и по сей день являются самыми большими загадками древних цивилизаций. Мегалиты находят по всему земному шару: в Перу, Мексике, Японии, Китае, в Израиле, Баальбеке и т.п., и здесь будет представлена полная их коллекция с фотографиями. Мегалиты состоят из качественно обработанных блоков весом до 200 тонн и дадут фору даже пирамидам, назначение этих строений неизвестно. Подробнее: http://svetafonseca.livejournal.com/224793.html , Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:
На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

 

Фальшивая древность Китая [Документальный]

Бывший губернатор Приморского края Евгений Наздратенко в одной из телевизионных передач сказал: «Мне понятно, почему китайцы доказывают, что Приморье это их территория, но мне непонятно, почему российские историки доказывают мне то же самое».
Можно ли говорить, что благодаря этим историкам наши сибирские и дальневосточные земли теоретически подготовлены к сдаче китайцам?

Часть 1. Белая Раса и Китай: Что можно сказать о расовой и этнической принадлежности народов, создавших сибирские цивилизации? Откуда на севере китая сотни мумий белых людей? Кто такие динлины? Какой народ был коренным населением Японии?

Часть 2. Каменные свидетельства: Почему замалчивают китайские пирамиды? О чём может рассказать "Великая китайская стена"? Что за Китай-город расположен в центре Москвы? Как без опытной науки в Китае изобретали технику?

Часть 3. Древний Рим = Древний Китай: Можно ли говорить, что уже сфальсифицированная европейская история, слегка прикрытая азиатской экзотикой, без сдвига во времени «переехала» в Китай? Как эти исторические процессы влияют на нашу современность?

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Источник - www.kramola.info

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