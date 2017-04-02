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Государство и крупный бизнес: противоречий в интересах нет

13:36. 2 апреля 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

28 марта 2017 года в рамках проекта «Политкафе+» обсуждались очень актуальные и важные вопросы. Какое государство выгодно крупному бизнесу? Какой бизнес нужен государству? Что государство должно делать, чтобы бизнес спокойно работал, платил налоги, и открывал новые предприятия, создавая новые рабочие места?

Итоги дискуссии были неожиданными. Разногласий… не обнаружилось. Государство и только государство может и ОБЯЗАНО создать среду для работы производственников, регулировать и направлять происходящие в экономике процессы!

Со стороны государственников выступал ваш покорный слуга. Со стороны бизнеса выступал  крупный предприниматель, глава группы  ZENDEN  Андрей Павлов.

Для справки: Сфера деятельности группы ZENDEN  – обувной бизнес. Компания не только имеет крупную сеть магазинов в России, но и строит фабрику в Крыму. Андрей Павлов из той когорты бизнесменов, что своим трудом прошел все стадии развития бизнеса, а не удачно «приватизировал» государственную нефтяную скважину или «норильский никель». Следовательно — знает ситуацию в экономике не понаслышке. Андрей Павлов известен многочисленными благотворительными проектами и активной патриотической работой в среде молодежи.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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