Эгрегоры гнобят нашу жизнь

Существует два типа объединений. Эгрегор и Братство. Они основаны на противоположных принципах.

Команда основана на сотрудничестве, общности и, как следствие, - резонансе наших усилий. Это синергичный тип взаимодействия. Обычно такие организации не велики.

Но эгрегор основан на потребительском типе взаимодействий, в нём одни живут за счёт других, и очень много сил у людей уходит на сопротивление друг другу.

Духовный иммунитет в этой борьбе слабеет, и люди не могут сопротивляться эгрегору. Он подсасывается и выкачивает их силы, питается ими.

Таких социумов - подавляющее большинство.

Поэтому эгрегоры хорошими не бывают. В эгрегорах люди не развиваются.



Бывает такое, что человеком питаются сразу несколько эгрегоров. Человек теряет силы, мотивацию, потухает, в нём угасает жизнь, а вслед за этим и здоровье.

Типов подсоединения эгрегоров два.

Это территориальный. Вы приезжаете в город из гор, и вам на голову давит. И постепенно вы тупете, теряете ясность, в горах найденную. И наоборот: уходите в горы, и на высоте примерно 2-2,5 тыс м вас отпускает.

Второй тип - это вера. То, во что человек искренне, но слепо верит, - то питается им. Поэтому все великие Учителя призывали не верить слепо и давали учения, где надо думать. Поэтому христианство с его слепой верой - это тупик, конец развития, это не Царство Божие. Христос никогда не призывал верить слепо. Вера бывает и зрячей, о ней он говорил.

Царствие Божие Христа - это и есть резонансный тип отношений. То же, что и Сангха Будды, и Умма Мухаммада

Все они утверждали, что только особые отношения ткут между людьми ту атмосферу, что будет защищать от эгрегоров. И только в такой атмосфере развитие возможно, так как силы не уходят на распри и склоки и не вытекают в эгрегоры.

Если такая атмосфера не создана, развитие невозможно.

В сокровенных школах мудрости знали, как создавать Царствие Божие и как в такой среде достигать общения с Отцом, который в Тайне.

Те, кто так умели, считались учениками мудрости, потому что в такой атмосфере Мудрость и Отец становились для них достижимы.

Это и есть основа всякой религии и философии.

Мы учимся создавать синергичные команды, неэгрегориальную среду на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах: https://vk.com/raevskiyschool