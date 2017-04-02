Другая история Земли. Часть 1ж.

Письма и комментарии, в которых мне присылают изображение образований между Северной и Южной Америками, а также между Южной Америкой и Антарктидой, о которых я рассказывал в предыдущей части, я получаю давно и регулярно, в том числе были подобные комментарии к первым частям этой работы. Но при этом даются самые разные объяснения причин их образования. Из них наиболее популярны две. Первая, что это следы от удара больших метеоритов, некоторые даже утверждают, что это последствия падения спутников Земли, называвшиеся Фата и Леля, которые когда-то у неё были. Якобы об этом сообщают «древние славянские веды». Вторая версия, что это очень древние тектонические образования, которые сформировались очень давно, когда в целом формировалась твёрдая земная кора. А чтобы ни у кого не возникало сомнения в этой версии, на картах литосферных плит даже изображают две маленьких плиты, совпадающих по очертаниям с данными образованиями.На данной карте-схеме эти небольшие плиты обозначены как «Карибская плита» и «Плита Скотия». Чтобы понять, что ни первая версия, ни вторая не состоятельны, давайте ещё раз внимательно посмотрим на образование между Южной Америкой и Антарктидой, но не на карте, где формы объектов искажены из-за проецирования на плоскость, а в программе Google Earth.Оказывается, что если убрать искажения, вносимые при проецировании, то очень хорошо видно, что данное образование не прямое, а имеет форму дуги. Причём эта дуга очень хорошо согласовывается с суточным вращением Земли.Теперь сами ответьте на вопрос: может ли метеорит при падении оставить след в форме подобной дуги? Траектория полёта метеорита по отношению к поверхности Земли всегда будет практически прямой линией. Суточное вращение Земли вокруг своей оси на его траекторию никак не влияет. Мало того, даже если крупный метеорит падает в океан, то ударная волна, которая будет расходится от места падения метеорита, также будет идти от места падения по прямой, игнорируя суточное вращение Земли.А может быть следом от падения метеорита является образование между Северной и Южной Америками? Давайте на него тоже ещё раз посмотрим внимательнее через Google Earth.Тут след тоже не является полностью прямым, как это должно быть в случае падения метеорита. При этом имеющийся изгиб согласуется с формой материков и общим рельефом. Другими словами, если бы инерционная волна пробила себе брешь между материками, то она должна была двигаться именно таким образом.Кроме этого, вероятность того, что метеорит случайно мог упасть именно таким образом, чтобы попасть точно между материками, в том самом направлении, куда будет двигаться инерционная волна, да ещё и оставить след почти такого же размера, как образование между Южной Америкой и Антарктидой, практически нулевая.Таким образом, версию со следом от падения метеорита можно отбросить, как противоречащую наблюдаемым фактам или требующую совпадения слишком большого количества случайных факторов, чтобы её подогнать под наблюдаемые факты.Я лично считаю, что подобное дугообразное образование, как мы наблюдаем между Южной Америкой и Антарктидой, могло сформироваться только как следствие инерционной волны (если кто-то считает по другому и сможет обосновать свою версию, я с удовольствием подискутирую с ним на эту тему). Когда в момент удара и пробоя Земной коры, внешняя твёрдая оболочка Земли проскальзывает и притормаживает относительной расплавленного ядра, то вода мирового океана продолжает двигаться так, как она двигалась до катастрофы, образуя так называемую «инерционную волну», которую на самом деле более правильно назвать инерционный поток. Читая комментарии и письма читателей, я вижу, что многие не понимают принципиальную разницу между данными явлениями и их последствиями, поэтому остановимся на них чуть подробнее.В случае падения крупного объекта в океан, пусть даже такого большого, как во время описываемой катастрофы, образуется ударная волна, которая именно волна, так как основная масса воды в океане не приходит в движение. Из-за того, что вода практически не сжимается, упавшее тело вытеснит воду в месте падения, но не в стороны, а в основном вверх, поскольку выдавить туда лишнюю воду будет намного проще, чем сдвинуть в стороны всю толщу воды мирового океана. А дальше эта выдавленная лишняя вода начнёт перетекать по верхнему слою, образуя волну. При этом данная волна будет постепенно уменьшаться по высоте, по мере удаления от места удара, поскольку её диаметр будет расти, а значит выдавленная вода будет распределяться по всё большей площади. То есть, при ударной волне у нас движение воды происходит в основном в поверхностном слое, а нижние слои воды остаются почти неподвижными.Когда у нас происходит смещение земной коры относительно внутреннего ядра и внешней гидросферы, то происходит другой процесс. Весь объём воды мирового океана будет стремиться продолжать движение относительно затормозившей твёрдой поверхности Земли. То есть, это будет именно инерционный поток по всей толще, а не движение волны в поверхностном слое. Поэтому энергией в таком потоке будет намного больше, чем в ударной волне, а последствия от встречи с преградами на своём пути намного сильнее.Но самое главное, что ударная волна от места удара будет распространятся по прямым линиям вдоль радиусов окружностей от места удара. Поэтому она не сможет оставить промоину по дуге. А в случае с инерционным потоком вода мирового океана будет продолжать двигаться также, как она двигалась до катастрофы, то есть вращаться относительно старой оси вращения Земли. Поэтому и следы, которые она будет образовывать вблизи полюса вращения, будут иметь форму дуги.Кстати, данный факт позволяет нам, проведя анализ следов, определить место нахождения полюса вращения до катастрофы. Для этого необходимо построить касательные к дуге, которую образует след, а потом провести к ним перпендикуляры в точках касания. В результате мы получим схему, которую вы видите ниже.Что мы можем сказать на основании тех фактов, которые мы получили, построив данную схему?Во-первых, в момент удара полюс вращения Земли находился немного в другом месте. То есть, смещение земной коры произошло не строго вдоль экватора против вращения Земли, а под некоторым углом, что и следовало ожидать, поскольку был направлен под некоторым углом к линии экватора.Во-вторых, мы можем говорить о том, что после данной катастрофы других смещений полюса вращения, в особенности переворотов на 180 градусов, не было. В противном случае образовавшийся инерционный поток мирового океана должен был не только смыть данные следы, но и сформировать новые, сопоставимые или даже более значительные, чем эти. Но подобных масштабных следов ни на материках, ни на дне океанов мы не наблюдаем.По размеру образования между Америками, которое расположено почти возле экватора и составляет около 2600 км, мы можем определить угол, на который провернулась твёрдая кора Земли в момент катастрофы. Длина диаметра Земли составляет 40000 км, соответственно фрагмент дуги в 2600 км составляет 1/15,385 часть диаметра. Разделив 360 градусов на 15,385 получаем угол в 23,4 градуса. Чем интересна эта величина? А тем, что угол наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики составляет 23,44 градуса. Если честно, то когда я решил посчитать эту величину, то даже не предполагал, что между ней и углом наклона оси вращения Земли может быть какая-то связь. Но я вполне допускаю, что связь между описываемой катастрофой и тем, что угол наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики изменился именно на эту величину, есть, и к этой теме мы чуть позже ещё вернёмся. Сейчас же нам данная величина в 23,4 градуса нужна совсем для другого.Если при смещении земной коры всего на 23,4 градуса мы наблюдаем столь масштабные и хорошо читаемые на спутниковых снимках последствия, то тогда какие должны быть последствия, если твёрдая оболочка Земли, как утверждают сторонники теории переворота из-за эффекта Джанибекова, якобы переворачивается почти на 180 градусов?! Поэтому я считаю, что все разговоры про перевороты за счёт «эффекта Джанибекова», которых в интернете сегодня встречается великое множество, на этом можно закрыть. В начале предъявите следы, которые должны быть намного сильнее, чем те, которые остались от описываемой катастрофы, а потом поговорим.Что касается второй версии, что данные образования являются литосферными плитами, то тут тоже есть множество вопросов. Насколько я понимаю, границы данных плит определены по так называемым «разломам» в земной коре, которые определяются всё теми же методами сейсморазведки, а которых я уже рассказывал ранее. Другими словами, в данном месте приборы фиксируют некую аномалию в отражении сигналов. Но если у нас прошёл инерционный поток, то в данных местах он должен был промыть в первоначальном грунте своеобразную траншею, а после в эту траншею должны были осесть смытые осадочные породы, принесённые потоком с других мест. При этом данные осевшие породы будут отличаться как по составу, так и по своей структуре.Также на приведённой выше карте-схеме литосферных плит так называемая «плита Скотия» изображена практически без изгиба, хотя мы уже выяснили, что это искажение проецирования и в реальности данное образование изогнуто по дуге вокруг прежнего полюса вращения. Как так получилось, что разломы в земной коре, которые образуют плиту Скотия, проходят по дуге, совпадающей с траекторией вращения точек на поверхности Земли в данном месте? Получается, что тут плиты раскалывались с учётом суточного вращения Земли? Тогда почему мы больше нигде не наблюдаем подобного соответствия?

Источник: mylnikovdm.livejournal.com