Артефакты минусинского краеведческого музея. Часть 2.
10:07. 2 апреля 2017 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первая часть
Переход к экспозициям, когда на культуру этого региона уже начинает сказываться культура южан: поднебесной и буддизма.
Эти экспонаты относятся к кыргызам, но на них рунические символы!
Кыргызский каганат — государственное образование IX—X веков в Центральной Азии и Южной Сибири, возглавляемое енисейскими кыргызами, разгромившими Уйгурский каганат в 840 году, распространило свою власть на Туву и Монголию. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы Восточного Туркестана. Этот период истории В. В. Бартольд назвал «кыргызским великодержавием».
Но я не нашел ни имен ханов, ни более подробной информации. Да, и само существование каганата кыргызов по официальной истории было скоротечным. Мутная история, как говорится…
Переходим на второй этаж музея:
Это уже культура 18-19, начала 20в. В том числе и переселенцев в Сибирь
Экспонаты, принадлежащие к буддизму. Огромное влияние народов, пришедших на тувинскую территорию
Ваджры настораживают, когда видишь их среди экспонатов
Тиснение по коже на фляжках для воды
Бубен шамана
Помещение этой экспозиции украшена вот такими символами
Кольчуга, якобы от времен освоения Сибири Ермаком. Кстати. Пользуясь случаем, рекомендую посмотреть это видео с мнением, кто был Ермак:
Хоть он и не дошел до Енисея, это сделали его последователи во главе с Дубенским.
Ссылка на книгу Ципоруха М.И.
Много экспонатов посвящено периодам конца 19в, начала 20в.:
Качественная посуда из стекла Мариинского стекольного завода
Головной убор от мордовских переселенцев в Сибирь. Обратите внимание на свастичные символы-обереги.
Переселившиеся этносы на юг Сибири. Видимо, территории были совсем пустующие…
Интересная карта. Кликабельно. Урожай ржи в 1899г. Посмотрите площади посевов. Сейчас во многих этих местах – леса.
Интересная фотография. Добыча угля где-то на горе
Что сто лет назад, что сейчас – холмы степей Хакасии – безлесы
Строение из совсем тонкой древесины.
То ли кирпичный подвал, то ли занесенный первый этаж здания и надстроенный деревянный над ним.
Здание из разных материалов – бутового камня и кирпича
Символы клеймения скота. Рунические символы, однако… Вот где эта письменность осталась, в быту…
В самом начале экспозиции, в зале со стелами представлены останки допотопных животных: мамонта, шерстистого носорога
Весь фотоальбом
***
Хочу добавить фотографии с фотоальбома izofatov:
Орнамент на стеле, который я не заметил (освещение в зале не очень)
Бронзовое зеркало крупным планом
Некоторые – уже явно на китайские мотивы
Бородатые лики-маски
Ваджра крупным планом
Еще фотографии от izofatov
Мне очень понравился музей, особенно учитывая то, что он находится в небольшом городе – такой масштаб находок шокирует. А что лежит в запасниках музея (такое, думаю, есть в любом музее) – интересно было бы посмотреть не только стороннику альтернативной истории…
Переход к экспозициям, когда на культуру этого региона уже начинает сказываться культура южан: поднебесной и буддизма.
Эти экспонаты относятся к кыргызам, но на них рунические символы!
Кыргызский каганат — государственное образование IX—X веков в Центральной Азии и Южной Сибири, возглавляемое енисейскими кыргызами, разгромившими Уйгурский каганат в 840 году, распространило свою власть на Туву и Монголию. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы Восточного Туркестана. Этот период истории В. В. Бартольд назвал «кыргызским великодержавием».
Но я не нашел ни имен ханов, ни более подробной информации. Да, и само существование каганата кыргызов по официальной истории было скоротечным. Мутная история, как говорится…
Переходим на второй этаж музея:
Это уже культура 18-19, начала 20в. В том числе и переселенцев в Сибирь
Экспонаты, принадлежащие к буддизму. Огромное влияние народов, пришедших на тувинскую территорию
Ваджры настораживают, когда видишь их среди экспонатов
Тиснение по коже на фляжках для воды
Бубен шамана
Помещение этой экспозиции украшена вот такими символами
Кольчуга, якобы от времен освоения Сибири Ермаком. Кстати. Пользуясь случаем, рекомендую посмотреть это видео с мнением, кто был Ермак:
Хоть он и не дошел до Енисея, это сделали его последователи во главе с Дубенским.
Ссылка на книгу Ципоруха М.И.
Много экспонатов посвящено периодам конца 19в, начала 20в.:
Качественная посуда из стекла Мариинского стекольного завода
Головной убор от мордовских переселенцев в Сибирь. Обратите внимание на свастичные символы-обереги.
Переселившиеся этносы на юг Сибири. Видимо, территории были совсем пустующие…
Интересная карта. Кликабельно. Урожай ржи в 1899г. Посмотрите площади посевов. Сейчас во многих этих местах – леса.
Интересная фотография. Добыча угля где-то на горе
Что сто лет назад, что сейчас – холмы степей Хакасии – безлесы
Строение из совсем тонкой древесины.
То ли кирпичный подвал, то ли занесенный первый этаж здания и надстроенный деревянный над ним.
Здание из разных материалов – бутового камня и кирпича
Символы клеймения скота. Рунические символы, однако… Вот где эта письменность осталась, в быту…
В самом начале экспозиции, в зале со стелами представлены останки допотопных животных: мамонта, шерстистого носорога
Весь фотоальбом
***
Хочу добавить фотографии с фотоальбома izofatov:
Орнамент на стеле, который я не заметил (освещение в зале не очень)
Бронзовое зеркало крупным планом
Некоторые – уже явно на китайские мотивы
Бородатые лики-маски
Ваджра крупным планом
Еще фотографии от izofatov
Мне очень понравился музей, особенно учитывая то, что он находится в небольшом городе – такой масштаб находок шокирует. А что лежит в запасниках музея (такое, думаю, есть в любом музее) – интересно было бы посмотреть не только стороннику альтернативной истории…
Источник: sibved.livejournal.com