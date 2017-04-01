Супер стёб от МИДа РФ: «Автоответчик для российских дипломатических миссий»

Министерство иностранных дел России разработало пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом.

«Добрый день. Вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите 1. Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите 2. По вопросу вмешательства в выборы, нажмите 3 и ждите начала избирательной компании», — звучит в аудиозаписи.

Напомним, тема российского превосходства в киберпространстве и влияния «русских хакеров» на все сферы жизни западных стран раскручивается все сильнее, а также так называемая рука Кремля, которая вмешивается практически во все президентские выборы в Европе.

МИД России

Источник: news-front.info