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Супер стёб от МИДа РФ: «Автоответчик для российских дипломатических миссий»

13:38. 1 апреля 2017 Просмотров - 183 2 коммент. Опубликовал:

Министерство иностранных дел России разработало пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом.

«Добрый день. Вы позвонили в посольство России. Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите 1. Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите 2. По вопросу вмешательства в выборы, нажмите 3 и ждите начала избирательной компании», — звучит в аудиозаписи.

Напомним, тема российского превосходства в киберпространстве и влияния «русских хакеров» на все сферы жизни западных стран раскручивается все сильнее, а также так называемая рука Кремля, которая вмешивается практически во все президентские выборы в Европе.

МИД России

Источник: news-front.info

Метки: "рука кремля", автоответчик мид рф, актуальные новости, Видео, выборы во франции, мид рф, новости мира, Россия, русские хакеры
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