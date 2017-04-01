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Почему нам нужно вернуться к советской школе

17:29. 1 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
5 доводов Ольги Васильевой

Министр образования Ольга Васильева выступила за «возврат к лучшим традициям советской школы». По мнению министра, роль современной школы всё та же: воспитывать «личность, уважающую свой народ и ценящую труд». В чём ещё заключаются лучшие традиции советского образования с точки зрения Ольги Васильевой — в материале «Мела».

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1. Нравственное воспитание

(Ольга Васильева в интервью «Интерфаксу»)

Воспитание гражданина в советское время было едва ли не более важной задачей школы, чем собственно образование. Ольга Васильева заметила, что сейчас духовно-нравственному воспитанию детей в школах уделяется меньше внимания, чем натаскиванию на ЕГЭ. Она обратилась к учителям и попросила их проводить со школьниками внеурочное время — «время, когда мы с ребёнком можем работать, говорить и что-то делать, чтобы он стал гражданином нашей страны». Васильева подчеркнула, что главная задача учителя — постоянно оставаться в контакте с ребёнком и быть для него примером.


2. Единый стандарт

(Ольга Васильева в интервью телеканалу РЕН ТВ)

Министр считает, что программа всех школ должна быть единой. «Сегодня мы живём с вами здесь, завтра — переехали. Ваш сын или ваша дочь пошла в школу, пришла, села, открыла учебники и начала с того места, с какого она закончила в предыдущей школе», — так объясняет Васильева своё представление о едином образовательном пространстве. По её мнению, это понятие не исключает творчества и вариативности.

Министр пообещала сократить число учебников и создать стандарт по каждому предмету, заменив примерные образовательные программы на «конкретные». По новому стандарту будет не больше трёх линеек учебников — для основных, базовых и углублённых предметов.

3. Трудовое воспитание

(Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании)

В советской системе труд считался неотъемлемой частью воспитания всесторонне развитой личности. Сейчас уроки труда в начальной школе сводятся к плетению браслетов из бисера и оригами, а после пятого класса часто и вовсе исчезают из расписания. Советские младшеклассники учились работать с разными материалами, в том числе шить и даже конструировать простейшие детали. С восьмого класса в школах начинались «основы производства», и школьники обучались конкретной профессии — например, металлообработке. В конце 1980-х годов профессиональное обучение в старших классах признали необязательным, и «основы производства» постепенно исчезли из школ.

Ольга Васильева считает, что современным школьникам трудовое воспитание необходимо — они должны уметь «трудиться ежечасно, ежесекундно» и «получать радость от своего труда». C 2017 года по инициативе Минобрнауки в российских школы начнут вводить часы трудового воспитания в рамках предмета «технология», но Ольга Васильева призвала школы не дожидаться рекомендаций «сверху» и самим начинать приучать школьников к труду.

4. Ученические производственные бригады

(Ольга Васильева в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате)

В производственных бригадах советские школьники закрепляли навыки, полученные во время трудового обучения. Они выезжали в лагеря при колхозах и по несколько часов в день работали в поле или в лаборатории, в зависимости от специализации. Школьники учились управлять комбайнами и тракторами, выводить сорта сельскохозяйственных культур, помогали на животноводческих фермах.

Российские школы могут вернуться к советской практике вывозить школьников на производства, чтобы готовить их к работе в сфере сельского хозяйства. Васильева считает, что ученики должны получать полезные профессиональные навыки ещё в школе. Для этого в рамках предмета «технология» по направлению «сельское хозяйство» для школьников будут создавать агроклассы, лесничества, и производственные бригады.

5. Уборка

(Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре)

Дежурства по классу, обычные для советских школьников, в последние годы стали довольно редкой практикой. Против них выступают родители, ссылаясь на статью закона об образовании, которая запрещает привлекать учеников к труду, не предусмотренному образовательной программой. Министр с этим не согласна: она выступила за возвращение в систему образования самостоятельной уборки школьниками классов и территорий вокруг школы.

Васильева призвала прекратить воспитывать из школьников «маленьких потребителей» и заявила, что дежурство в классах не причинит вреда их здоровью, зато воспитает ответственность. «Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — объяснила Васильева.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: воспитание, образование, Россия, ссср
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