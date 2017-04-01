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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 28.03.2017

17:43. 1 апреля 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

01:00 – Имена женщин 3 и 4 Касты, ушедших из жизни и повлиявших на реальность
03:19 – В немецком языке нет букв «ж», «ч», «щ». Означает ли это, что знание Черы, Щеры и Живы им не доступно. Каким будет язык в государстве Чести
11:29 – Нужно ли тренировать интеллект в наше время и нужно ли это будет в будущем
17:45 – Нужно ли наказывать женщин в семейных отношениях. Комментарий к методикам Александра Шевцова
30:49 – Может ли женщина развиваться вне семьи. Что происходит с женщинами, которые не хотят иметь детей
35:48 – Мнение об Рогожкине и его учении «Эниология»
38:05 – Кто такие смерды (неприкасаемые) и об их энергетике
47:37 – Преобладание волевого центра в восприятии жёлтых народов. Особенности восприятия африканцев
53:07 – Мнение об Ирине Нилове и её теории «Абсолютного Света»
54:47 – Отношение к Русской Православной Церкви
1:14:41 – Мнение о массовых протестах 26 марта в России и Белоруссии и их возможные последствия с энергетической точки зрения
1:35:32 — Отношение к Запорожскому казачеству
1:42:46 - Изменилось ли взаимоотношение Добра и Зла после ухода "тёмной" иерархии с Земли в 2012 году
1:50:50 - Духовный уровень Ошо
1:53:24 – Можно ли Карму за содеянное зло повесить на другого человека
2:05:02 - Как мужчине пробудить в себе Дух
2:11:23 - Является ли глупость людей злом
2:18:57 – Варна и Каста Владимира Мегре и насколько правдивы его книги
2:24:08 – Что такое «лярва»

Метки: видение, геополитика, славяне. родная вера. веды., честь, Честь Родины
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