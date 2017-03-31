Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2017

Юная исполнительница из ДНР получила награду на фестивале в Москве (ФОТО)

В Москве прошел Х Московский Международный открытый фестиваль академического сольного пения «Серебряный голос», участие в котором приняла юная исполнительница из Донецкой Народной Республики. Ученица Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей Диана Кравцова соревновалась со 140 участниками из 26 регионов России, Белоруссии, Азербайджана. В конкурсе участвовали молодые исполнители в возрасте от 9 лет до 21 года. Фестиваль «Серебряный голос» проводится по инициативе ГБУДО Москвы «Детская школа искусств «Центр» при поддержке Департамента культуры Москвы. По итогам конкурса юная дончанка была отмечена специальным дипломом «За проникновенность исполнения». Читайте также: Евровидение-2017: Самойлова заявлена в полуфинале

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Президент Украины подал электронную декларацию за прошлый год

Президент Украины Петр Порошенко подал электронную декларацию за 2016 год, в которой показал свою зарплату — 366 тыс. 342 грн (более $13,5 тыс.), свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, доход Порошенко от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил более 26 тыс. грн (около $1 тыс.), а проценты от депозита в Международном инвестиционном банке (МИБ) составили более 11,9 млн грн (более $440 тыс.).

Задекларировано президентом наличных средств: $60 тыс. и 900 тыс. грн.

Доход супруги Марины составил 75 тыс. грн.

Более $1 млн было внесено в 2016г. президентом на счет в Rothschild Bank (Швейцария), а в Международный инвестиционный банк (МИБ) — 393 фунта стерлингов.

На счетах в МИБ у П.Порошенко $25,9 млн, EUR 9,9 тыс., 80,8 тыс. грн.

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Европа грозит Украине бойкотом за Юлию Самойлову

Фото: Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС

Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием разрешить представительнице России Юлии Самойловой принять участие в песенном конкурсе «Евровидение», который должен пройти в Киеве 9−13 мая.

Напомним, что ранее СБУ запретила Юлии въезд на территорию Украины на три года в связи с ее посещением Крыма в 2015 году. По украинским законам иностранные граждане должны просить у властей «незалежной» специальное разрешение для поездок на полуостров, чего Самойлова, по понятным причинам, не делала.

В своем письме Ингрид Делтенре заявила, что вещательный союз уважает законы Украины, однако напомнила, что ранее его представители обсуждали проведение конкурса с киевскими властями и подчеркивали, что те должны будут обеспечить право на безопасное выступление всем 43 участникам, если они не представляют непосредственной угрозы для страны. Очевидно, Юлия Самойлова, по мнению Службы безопасности Украины, такую угрозу представляет.

«ЕВС прикладывает массу усилий, чтобы „Евровидение“ оставалось внеполитическим мероприятием, и мы чрезмерно расстроены, а фактически разгневаны тем, что в этом году конкурс используется как инструмент в продолжающейся конфронтации между РФ и Украиной», — заявила ранее Ингрид Делтенре.

В опубликованном СМИ письме Делтенре сообщила, что за всю многолетнюю историю конкурса не было ни одного случая, когда принимающая сторона запретила бы участие одного из артистов, и ЕВС не хочет создавать опасный прецедент. «Мы считаем запрет на выступление российской артистки неприемлемым. Как следствие, Украинский вещательный союз может быть отстранен от будущих мероприятий», — написала директор ЕВС.

Более того, по словам Ингрид Делтенре недовольство действиями Украины выражают не только представители союза, но и других стран. Некоторые даже подумывают отказаться от участия в конкурсе в Киеве.

«Если вы подтвердите этот запрет, это негативно скажется на международной репутации Украины как современного, демократического европейского государства… Данная ситуация вызывает недовольство членов Европейского вещательного союза. Мы получаем от них сообщения с критикой этого решения и заявления о возможности отказаться от участия в конкурсе», — говорится в документе.

За Украину ответил глава МИД страны Павел Климкин, который заявил, что «незалежная» не пойдет на уступки российской конкурсантке Юлии Самойловой, которой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну, несмотря на готовность ряда стран бойкотировать музыкальный конкурс.

Но пока правительство Украины думало над тем, как поступить в сложившейся ситуации, многие украинские блогеры уже обвинили Европу в предательстве. «Уважает ли себя государство Украина? Узнаем в ближайшее время», — написал один пользователь. «Это Евровидение, ребята, лишний повод задуматься — стоит ли вступать в Евросоюз», — поддержал его другой.

— Украинские власти очутились в классической ситуации «вилки» и должны решить, перед кем им важней сохранить лицо — перед Европой или перед собственными гражданами, — объясняет ситуацию старший преподаватель кафедры социальной технологии МГГУ им. Шолохова Константин Шадров. — Они могут упорно настаивать на своем и выглядеть принципиальными борцами в глазах собственного населения, но европейцы такое поведение воспримут очень негативно. И наоборот, если они пойдут на выполнение требований вещательного союза, европейцы будут довольны, но они окончательно потеряют уважение собственных граждан, в очередной раз поддавшись внешнему давлению.

Это происходило множество раз за последние годы — и когда Киеву приходилось идти на выполнение требований МВФ за новые кредиты, и когда на Украину приезжал вице-президент США Джо Байден, сидел во главе стола и раздавал указания, например, требовал снять генпрокурора, что в итоге и было сделано.

«СП»: — И что же выберет Киев?

— Мне трудно отвечать за них. Но можно предположить, что так как богатый опыт уступок Западу у Киева уже есть, причем они шли на выполнение этих требований не тайно, а когда о них было хорошо известно, они могут поступить подобным образом и на этот раз. К примеру, Порошенко или Гройсман своим указом могут временно отменить запрет СБУ. По прошлому опыту они знают, что ничего особенно страшного не случится, если они снова поддадутся этому давлению.

«СП»: — Почему Европейский вещательный союз фактически занял сторону России?

— Честно говоря, меня удивила такая твердая позиция со стороны Европейского вещательного союза. Судя по всему, они настроены серьезно и действительно могут пойти на то, чтобы лишить Киев мероприятия в этом году или отстранить от участия в будущем.

Но нужно напомнить о том, что в России было принято решение вообще не показывать «Евровидение», если туда не поедет наша участница. А это большой рынок, большие деньги, и терять их организаторам конкурса очень не хочется. Поэтому вполне вероятно, имеет место двойной аргумент.

С одной стороны, в Европейском вещательном союзе убеждены, что не нужно так откровенно политизировать конкурс, чтобы не создавать прецедент. А с другой, бойкот со стороны России, а, может быть, и других стран — это большие финансовые потери, которых они хотят избежать. Так что у организаторов есть серьезные основания наказать Украину, например, передать «Евровидение» мероприятие другой стране.

«СП»: — Почему другие европейские страны думают присоединиться к бойкоту?

— Всегда приятно думать, что кто-то нас любит и уважает, но лучше сильно не обольщаться на этот счет. Я думаю, что вопрос, прежде всего, в деньгах. Европейцы очень рациональны, и в этой ситуации особой любовью к России они не руководствуются. Да, возможно, у них есть желание спасти имидж конкурса, как не политического и независимого мероприятия. Но больше они беспокоятся о потере спонсорских денег и средств от рекламы.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов убежден, что даже если Киев пойдет на уступки и позволит Юлии Самойловой участвовать в конкурсе, соглашаться на это уже не стоит.

— Европейские телевещатели пытаются всеми силами спасти свой уже, несомненно, испорченный конкурс. Мне кажется, что России нет никакого смысла в нем участвовать в любом случае. Потому что даже если Украина согласится допустить нашу певицу к конкурсу, ей вряд ли смогут обеспечить безопасность на надлежащем уровне. Рисковать здоровьем нашей артистки не стоит. Тем более, что вся это ситуация безобразная от начала до конца.

Кстати

Несмотря на то, что вопрос о выступлении Самойловой на «Евровидении» окончательно не решен, номер участницы ей уже присвоен. Согласно списку, Самойлова выступит 11 мая под номером три, после Сербии и Австрии. Во втором полуфинале также выступят участники от Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Анна Седова, “СП”

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Листовки в Николаеве

Листовки в Николаеве. http://vott.ru/entry/468808 – цинк

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Глава ЛНР наградил лучших журналистов Республики (ФОТО)

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий в третий раз наградил победителей республиканского конкурса журналистов. Об этом рассказали в пресс-службе Минкомсвязи ЛНР. В номинации «Аналитическая статья» победила корреспондент ГУП ЛНР «Редакция «Трудовая Слава» Валерия Гализдра из Лутугино. В этой редакции сегодня двойной праздник — потому что в номинации «Интервью» первенствовала корреспондент этой же газеты Юлия Ржевская. За лучший очерк в жанре «Публицистика» премию получила заведующая отделом алчевской газеты «Огни» Юлия Харитон, в номинации «Фоторепортаж» победу одержала главный редактор «Славяносербских вестей» Антонина Гречишкина, за лучший видеорепортаж наградили редактора «Редакции молодежных, детских и развлекательных программ» ГТРК Ольгу Максакову. Глава Республики, обратил внимание, что в третьем конкурсе победили одни женщины, заметил, что женский взгляд на происходящие, отличается от мужского. — Мужчины более склоны к аналитике, а женщины пропускают события через сердце, поэтому женские работы больше наполнены теплом. — сказал Игорь Плотницкий. Читайте также: ЛНР: Боевики, обстрелявшие генконсульство Польши, готовят подрыв газопровода

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Украинцы за год обеднели на 18 миллиардов

Госстат опубликовал индекс реальных зарплат в Украине. где сообщает, что сбережения украинцев в 2016 году сократились на 18,4 млрд гривен. Согласно ее данным, номинальные доходы населения за этот период возросли на 15,4%, а располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг — на 14,2%. В ведомстве также сообщают, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 0,3%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 35,6 тыс. грн., что на 4,5 тыс. грн больше, чем в 2015 году. Расходы населения за отчетный период увеличились на 17,3%. Читайте также: Зрада: Украине придется сломить свою гордыню и говорить с Россией, — советник Авакова (ВИДЕО)

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Сорос: Украина рискует остаться без международной помощи

Украина рискует утратить международную финансовую поддержку, более того, пересмотр планов помощи ей уже начался. Об этом говорится в заявлении Международного фонда Джорджа Сороса «Возрождение». «Закон вызвал дальнейшую эрозию атмосферы сотрудничества между властью и общественностью, усилил линии разлома внутри политического класса и общества. К тому же, впервые со времен Майдана возникла реальная опасность деградации демократического образа Украины в мире», — прокомментировали в фонде изменения в антикоррупционном законодательстве Украины. Как отмечается в заявлении, донорские структуры готовы отказать Украине в финансовой помощи. «Пересмотр планов помощи Украине со стороны международных донорских структур, поддерживающих антикоррупционные усилия в Украине, является неизбежным и уже начался», — подчеркнули в фонде. Читайте также: «Перемога майдана»: Министр энергетики Украины задекларировал 140 млн евро наличными

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Как разоблачили Шария

Это не тем въезд запрещен, это другим

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МГБ ДНР прокомментировало уничтожение полковника СБУ в Мариуполе

Заявления украинской стороны о причастности силовых структур ДНР к уничтожению офицера СБУ Александра Хараберюша, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявили в пресс-службе МГБ ДНР. «Обвинения в причастности ДНР к убийству начальника главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области Александра Хараберюша совершенно беспочвенны, безосновательны и надуманы», — отметили в ведомстве. В МГБ подчеркнули, что в отличие от украинских спецслужб ДНР не использует подобные методы и намерена привлекать к ответственности лиц, участвовавших в геноциде жителей Донбасса в установленном законом порядке. «Что касается самого теракта, скорее всего он стал либо следствием конфликтов на основе коммерческой деятельности Хараберюша, либо следствием попыток СБУ нейтрализовать активность украинских радикалов из военизированных националистических бандформирований, осуществляющих блокаду Донбасса и не оставляющих попыток захватить власть на Украине», — резюмировали в министерстве. Как ранее сообщала «Русская Весна», полковник СБУ Хараберюш погиб сегодня в результате взрыва автомобиля в центре Мариуполя. Генпрокуратура Украины квалифицировала случившееся как теракт. Затем начальник украинской оккупационной полиции на подконтрольной Украине территории ДНР Вячеслав Аброськин заявил, что теракт был якобы организован диверсионно-разведывательной группой ДНР. Читайте также: Ожесточенные бои в Донбассе: Донецк под обстрелом ВСУ

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