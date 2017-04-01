НАРОД, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ

По следам

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А. Кураев Дневник

"...Я без мысли о народе не могу прожить и дня..."

Л.А. ФИЛАТОВ

С этими словами без пафоса и до бутерброда должен бы просыпаться каждый интеллигент, а паче всего – депутаты, правители и просто чиновники. Ну, не народу же о себе самом так маяться !

Названная совокупная тройка определена законодательно – нормативно, гадать не надо, можно сразу показать пальцами и – в модерновое дело №306… Народ определять не будем.

С интеллигенцией сложнее.

«Хорошо было бы уточнить значение слова "интеллигенция"» - слова А.Кураева зацепили меня.

А.Кураев начал от простого – “ По-советски - лица с высшим образованием ” к сложному

“ Люди, способные читать Достоевского… Или по Г.Федотову ?)”.

Дальше я, сугубый атеист, с удовлетворением читал его мысли.

Сначала я не согласился с упрощением советского понимания интеллигенции. Да, советская власть воспитала свою, рабоче – крестьянскую интеллигенцию. Она многими своими и литературными, и искусства достижениями прославила нас, советских , на весь мир. Честь ей и спасибо. Была ещё и научно - техническая интеллигенция, не слабее поднявшая нас на пьедестал второй супердержавы. И была, как ни странно, чиновничья интеллигенция. (Я отвлекаюсь от уродов в её семье). Это и её оргтрудами поддерживались две классические ветви.

Скажу совсем экзотику. Рядом с этими бесспорно лучшими переднародными дозорами я видел ещё и клир РПЦ, который своими проповедями в старые времена не противился подвигам первых.

И дальше читаю всю ссылочную запись А.Кураева. Вижу в ней подтверждение моим прошлым иллюзиям. Больше – его мысли совпадают с вызревшим во мне с подсказками от той советской интеллигенции пониманием её сути.

Понятие «Интеллигенция» наполнилось содержанием из трудов наших русских демократов – Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, Чехова… и многих других классиков и их продолжателей.

Напомнила об этом мне ссылка А.Кураева на Достоевского и его сарказм ««Грех интеллигенции против веры и народа» был в том, что она в присутствии церкви…ставила мучительные вопросы о жизни по совести»

Понятие можно сформулировать так : «Интеллигент – образованный и эрудированный творчески мыслящий представитель народа, сумевший понять чаяния и надежды народа и выразить их доступными для народа своими средствами».

Я согласен с претензиями А.Кураева к первосвятителю и его сакраментальными вопросами «Где правда? В чем она? Кому на Руси жить хорошо?». Перефразирую более близкими мне “интеллигентскими” «Кто виноват ? Что делать?».

Хотя я знаю ответы. Не вдаюсь – поле для разговора не то. К тому же , аналогично еврейскому анекдоту : «разнится критика"режима" внутри страны - и со стороны». Чтобы придти к консенсунсу надо за разговорами пуд соли съесть.

Не согласен только в том , что «…грех интеллигенции - в благодушной вере. Она верила в русский православный народ, его нравственные силы». Я верю в народ и «грех "патриотического романтизма" с моей точки зрения необходим для его будущих побед. Когда придёт время.

Да, 70 лет первой попытки советского народа оказалось мало, но они не прошли даром. Вторая попытка будет успешной (“за одного битого двух небитых дают ”).

В завершение – полный текст анонсированного материала.

Дневник Mar. 30th, 2017

"Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны? Ведь интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события 100-летней давности», — заявил Предстоятель Русской Церкви. http://www.patriarchia.ru/db/text/4844375.html



Хорошо было бы уточнить значение слова "интеллигенция". Кого Патриарх считает таковыми? По-советски - лица с высшим образованием, или по Георгию Федотову? Люди, способные читать Достоевского?

Согласен, что вина интеллигенции - есть. Но хотелось бы продолжения. В общенациональной катастрофе такого масштаба, что произошла в 1917-1921 годах, и вина - общая.

Готов ли Святейший раздать всем сестрам по серьгам?

Предъявить историко-моральный счет крестьянам? Рабочим? Капиталистам? Армии и флоту? Лично царю? А главное - своему же церковному официозу?

«Грех интеллигенции против веры и народа» был в том, что она в присутствии церкви, способной лишь орать многолетия, ставила мучительные вопросы о жизни по совести.

Где правда? В чем она? Кому на Руси жить хорошо? Были ли заявления Святейшего Правительствующего с такими вопросами? Чем и за что те пастыри кололи совесть богатой знати? Ах, да – как всегда, лезли в постель…

Некрасов хотя бы остановился на Сенной. А митрополиты? Толстой бывал неправ, но в своих неправдах он был более совестлив, чем официальные духовники земли русской.

А сегодня мы узнали нечто важное: наша церковная верхушка даже на страшных уроках 20 века учиться не хочет. Хочет только злопамятствовать, мстить и укреплять вертикаль своей власти.

Какая милая поза: «Нас не послушали – оттого и все беды». А в чем вас можно и нужно было слушать? Митрополитам было что сказать русским людям в их ежедневных бедах? В «высокоторжественные дни» юбилеев и тезоименитств царской семьи они были многоречивы. А в остальном - как они провели 19-й век?

И не их это вина. До них положено. Еще в Византии и в «константиновскую эпоху». Так можно ли было иначе и с иным, менее катастрофичным результатом? Молчит Волков, не дает ответа…

Виноваты все, кроме церковной власти. Виноваты лишь ее критики.

***

Понял, в чем дурновкусие этой позиции. Это как с "этническими анекдотами". Еврейский анекдот, рассказанный евреем в еврейской компании - это одно. Тот же самый анекдот, рассказанный скинхедом в своем кругу - это другое. Аналогично разнится критика"режима" внутри страны - и со стороны.

В "Вехах" и "Из глубины" интеллигенция сама горько говорила о себе. Патриарх же поносит ее как чужак.

Я бы из набора слов "интеллигенция совершила страшное преступление против веры, против своего народа" собрал другой паззл. Грех интеллигенции - в благодушной вере. Она верила в русский православный народ, его нравственные силы. И считала, что ему можно передать ответственность за судьбу страны. Она верила в то, что модели республики и конституционной монархии, неплохо показавшие себя в Западном мире, дадут добрый плод и в России. В общем - ее мнение о своей стране оказалось нереалистично высоким.

Но сегодня этот грех "патриотического романтизма" воспроизводит партия власти. И как раз вместе с Патриархом.