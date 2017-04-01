Мировая практика: “онижедети” и разгон по-взрослому

а как у них?

Москва, 30 марта — "Вести.Экономика". Многие цивилизованные страны мира ведут себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами, что, по словам многих экспертов, это беззаконие и произвол "уже невозможно терпеть".

Во многих странах мира люди и дети свободно могут просто гулять по улицам и выражать свое мнение, им не нужно разрешение для каких-либо акций. Конечно, появилась проблема – полицейский произвол, изменение трудовых законов, коррупция – идем на улицу, стоим, где хотим, делаем, что хотим – протестуем!

Есть ведь такие страны, где не нужны никакие разрешения на митинги, и полиция следит за порядком, никого не обижает.

И вообще во многих странах скоро будет принят закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Никто и никогда не хватает детей, этих жертв, за ноги, за руки, школьниц, девчонок, и тащит куда-то. Грубо. Ведь это было бы насилием.

США, Нью-Йорк. 6 апреля 2012 г. Полиция арестовывает активисту группы ACT UP рядом с Нью-Йоркской фондовой биржей в рамках очередной серии протестов "Оккупируй Уолл Стрит".



Но разве это грубо? Это… немного небрежно, не более того. Активистка обращается к сотрудникам правоохранительных органов. Они слышат ее, полный диалог и взаимопонимание.

Австралия, Мельбурн. 21 октября 2011 г. Молодежь присоединилась к мирной несогласованной с властями акции протеста "Оккупируй Мельбурн".

Служители порядка Австралии "убирают" протестующую девушку с площади Федерации Мельбурна. Нежно и бережно. Гармония и взаимопонимание, слова излишни.



Франция, Бордо, 17 мая 2016 г. Молодые люди вышли на улицу попротестовать против изменения трудового законодательства.

– Работаем!



– По сопатке или пониже? – Ааай!! Non!! Же суи ан анфан!– Значит пониже!Франция, Париж, 29 ноября 2015 г. Акция экологических активистов на площади Республики в знак протеста против отмены их акции протеста властями из-за введения чрезвычайного положения во Франции.

Небольшая группа людей в масках начала скандировать: "Государство чрезвычайного положения, полицейское государство!" Задержано более 200 человек.

"Экоактивистка, упадешь! Асфальт твердый!"



Италия, Турин. 17 ноября 2011 г. Правительство объявило о сокращении расходов. Молодые итальянцы поняли: "Они не слушают нас! Они не говорят со школьниками! Объявили бюджетную экономию! Все на улицы!" И пошли протестовать.Как выясняется, "сильная рука закона" во многих странах мира прижимает не только слабый пол. Возможно ли терпеть это беззаконие и произвол и одновременно апеллировать к лучшим мировым практикам по свободному выражению свобод и ценностей?

США, Нью-Йорк. 17 ноября 2011 г. Один из молодых людей, вышедший на мирную несогласованную акцию протеста в Нью-Йорке, размышлял над этим вопросом. Но ему немного мешало то, что "Офицер полиции наступил ему на голову".



Канада, Торонто. 26 июня 2010 г. Антиглобалисты вышли на согласованный со своими голосами в голове митинг против встречи лидеров "Большой двадцатки" в Торонто. Канадская полиция приветствовала их:

"Лежать!"



США, Балтимор. 27–28 апреля 2015 г. Молодые люди возмущены полицейским произволом. Дети вышли на улицы.Полиция применила водометы, слезоточивый газ и прочие спецсредства для налаживания диалога с молодыми людьми.США. 1 октября 2011 г. Люди, в том числе молодые, вышли на мирную акцию, решили немного погулять на Бруклинском мосту, просто мирно оккупировать мост, заодно с Уолл-стрит.Полиция не согласилась с доводами протестующих, арестовав 700 человек.

"Что ты там верещишь, какое ЕСПЧ?"



Протесты экспертов против подобного многолетнего отношения к студентам и школьникам в самых различных странах мира были услышаны и уже довольно давно.

Для того чтобы никто и никогда не хватал детей, этих жертв, чтобы все было как можно более гуманно, чтобы происходило гуманитарное развитие общества, молодых людей, компания Bozena Security Systems еще в мае 2010 г. представила новую систему выстраивания эффективного уличного диалога.



Как заявляется, система Bozena Riot состоит из трех компонентов: несущей конструкции, регулируемого щита весом 3 тыс. кг и резервуара для воды. Две водяные пушки могут охладить пыл школьников и студентов как спереди, так и сзади. Если это не поможет, под большим давлением выпускается слезоточивый газ.

Вовремя сориентироваться пилоту Bozena Riot помогают камеры внешнего наблюдения и сотрудники правопорядка вне машины.

Источник: nnm.me