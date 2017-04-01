Места силы. Тайна соловецких камней

Исследователи Русского Севера пришли к выводу, что десятки тысяч лет назад эта территория была обитаема. А потом люди стали мигрировать на юг, гонимые наступающим холодом. Согласно древним легендам Север был райской землей. Ирий - рай. И ученые предположили, что искать Ирий-рай надо среди островов Белого моря. В частности на Соловецком архипелаге. Соловки - часть Гипербореи. Есть ли доказательства?