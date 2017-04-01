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Истина

19:24. 1 апреля 2017 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал:


Приобщение человека к Миру Истины (Пространственной Мысли) это как подключение к мощному источнику энергии и Знаний. Такое не проходит бесследно. Но подключиться можно только осознанно, особым видом мышления, пройдя трансформацию разума, Метанойю.

Лучшее описание Истины из всех, что я встречал:

"Безвыходность положения представляется тем, кто полагает опереться на людей вместо мощи мыслей. Огорчения от состояния людей текут как волны реки. Но образы Истины, которые называете идеями, властвуют над кармой мира. Можно поражаться, как образы Истины борются в пространстве!Пока множество людей догнивают в исступлении невежества и предательства, мысли Истины вьют свои небесные гнезда, которые для реальной эволюции гораздо насущнее, нежели преклонение целых народов. Вы сознаете дело действительности и дело Майи. Действительность есть пространственная мысль, но Майя есть внимание людей. Имейте в виду, что каждый из Нас может быть огорчен низким состоянием воплощенных, но это не имеет ничего общего с планом эволюции, ибо мысли творят. Нарастание или распадение одиночного тела, и образы Истины дают возможность полета в новые сферы. Каждый Учитель жизни мог основывать свое значение лишь на образах Истины, и творил будущее мыслью, но не сознанием толпы. Пусть пепел прежних костров темнит зрение, но огни новых образов блестят в Беспредельности. Когда Мы за пределами народов и государств, не все ли равно которую планету питает пространственная мысль! Важно, чтоб она была насыщена сознанием общего блага. Тогда течение народов не может смущать взор, устремленный в непреложность эволюции. Почитание места жизни Учителя не есть поклонение земле, не есть условность храма, но есть возжжение справедливости в пространстве. Нам приходилось много утомляться положением человечества, но Мы не пожалели ни об одной эволюционной мысли. Мысли эти вырастают, как волшебно химический сад и волшебно невидимы сотрудники этого сада. Только умейте мыслить об общем Благе и Мы всегда с вами."

Это за что мы сражаемся. Всегда надо помнить, что нами движет.

 

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