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Документальный фильм. Победа изменившая мир. Сталинградская битва

19:57. 1 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

17 июля 1942 года начался поворотный этап во Второй мировой войне - Сталинградская битва. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась решающая битва. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демянска. Удары советских войск вынудили вермахт отдать приказ о подготовке Восточного вала, на котором предполагалось остановить наступление Советской Армии. Резко ослабло влияние Германии на ее союзников, заметно обострились разногласия между ними.

Метки: великая отечественная война, сталинградская битва
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