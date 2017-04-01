Депутаты ЗА введение покупателей в заблуждение.

Так, одной из законодательных инициатив принятой в ноябре 2016 года на проекте НародныйЗакон.РФ стала инициатива «Обязать продавцов на товарных ценниках указывать стоимость за общепринятую единицу измерения (килограмм, литр и т.п.)». Напомним, что суть данной инициативы заключается в облегчении покупателю сделать свой выбор при покупке продукции. Сейчас многие производителя продуктовых товаров, с целью завлечения покупателей к своей продукции за счет кажущегося уменьшения цены, применяют нестандартную по весу и объему упаковку товара. Часто применяется упаковка по 900 гр, 880 мл, 720 гр, 180гр. Большинство покупателей не могут посчитать стоимость товара за единицу измерения и сделать разумный выбор в отношении товара. Ведь стоя у прилавка, мало кто сможет посчитать в уме, какой товар купить более выгодно – например, пакет молока объемом 950мл за 58 рублей или 1000мл за 63 рубля. Этой инициативой предлагается обязать указывать продавцов на товарных ценниках стоимость за общепринятую единицу измерения (1 килограмм, 1 литр и т.п.). Заметим, что некоторые продавцы уже применяют данную практику в своей деятельности.

Законопроект с такими требованиями был внесен в Государственную Думу депутатом Л.А.Огулем. Забегая вперед, сразу скажем, что законопроект не был принят. Однако уже в ходе прохождения и согласования законопроекта по инстанциям Государственной Думы выяснились не очень приятные для нас моменты. Так, члены Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы, согласны с тем, что продавец или производитель сознательно вводит покупателя в заблуждение!

В их отзыве на законопроект прямо сказано: «Обращаем внимание на то, что в условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность должна быть рентабельной, результаты этой деятельности — произведенная продукция — должна быть конкурентной и пользоваться спросом. С целью сохранения рентабельности в кризисный период субъекты предпринимательской деятельности вынуждены оптимизировать свои расходы и искать новые пути и подходы, способствующие продвижению произведенного продукта. В Российской Федерации экономический кризис сопровождается инфляцией, значительным снижением потребительского спроса и сокращением оборота розничной торговли. В экономически нестабильное время для поддержания потребительского спроса и обеспечения ценовой доступности продуктов питания, а также во избежание имеющего объективные причины роста отпускных и розничных цен, отдельные производители уменьшают объем единицы выпускаемой продукции.»

Т.е. некоторые депутаты Государственной Думы поддерживают, мягко выражаясь, лукавство со стороны производителей. Следуя данной логике, можно дойти и до одобрения замены качественных ингредиентов на менее качественные и полезные, ведь в стране кризис и нужно поддержать производителей! Мы категорически не поддерживаем такое решение. Нам бы очень хотелось узнать ответ депутатов Государственной Думы на их мнение о поддержке производителя за счет введения в заблуждения потребителей.

Тем не менее, несмотря на все препоны, законопроект был внесен на рассмотрение в первом чтении в Государственную Думу. Однако, его постигла та же участь, что и внесенную нами поправку к нашумевшему законопроекту «О шлепках». Напомним, что наша поправка о недопущении применения уголовного наказания к родителям за воспитательные действия была отклонена путем неголосования депутатов.

В голосовании по описываемому законопроекту, мы увидели точно такие же действия. В голосовании приняло участие всего 16 депутатов (15 – ЗА, 1 – ПРОТИВ). Таким образом, необходимый кворум в 226 депутатов набран не был и законопроект был отклонен.

Нас волнует ситуация, складывающаяся в Государственной Думе, когда простым невыражением своего мнения, народные избранники ОТКЛОНЯЮТ законопроекты. Такую ситуацию нужно менять.

Что же касается законопроекта об указании цены за целую единицу измерения – мы не будем прекращать усилия по его принятию. Совместно с юристами, нами будут изучены замечания инстанций Государственной Думы и обновленный законопроект, имеющий запрос от общества, снова будет внесен на рассмотрение и голосование депутатов ГД.