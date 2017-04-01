“Чувствительная” кожа тираннозавров
В древности тираннозавры были вершиной своего сегмента пищевой цепочки. Двуногие хищники терроризировали земной шар около 67 миллионов лет назад, а окаменелые останки, найденные в Монголии и Северной Америке, позволили ученым собрать внушительную коллекцию данных о биомеханике, анатомии и эволюции огромных хищников.
Новые окаменелости, недавно выкопанные палеонтологами в Монтане, раскрывают «ящера-тирана» с весьма неожиданной стороны. Вид, получивший название Daspletosaurus horneri (в честь палеонтолога Джека Хорнера), жил около 75 миллионов лет назад, и его представители были порядка 2 метров в высоту и 9 метров в длину от морды до хвоста (это примерная длина городского автобуса). Поскольку череп и кости D. horneri хорошо сохранились, команда смогла подробно изучить их структуру и сделать вывод о том, какие мягкие ткани покрывали скелет головы.
Конечно, органика за это время давно истлела, но аналитическая работа, результаты которой опубликованы в Scientific Reports, говорит о том, что морды тираннозавров были покрыты плоскими чешуйками, как у современных крокодилов. Как и у крокодилов, в черепе динозавров было множество отверстий: у современных рептилий сквозь них проходят кровеносные сосуды и нервы, позволяющие мозгу считывать с внешних покровов сенсорную информацию. Такая чувствительная кожа — мощный инструмент для охоты, поскольку она позволяет выслеживать добычу даже в условиях, которые притупляют зрение и обоняние.
http://www.popmech.ru/science/348502-chuvstvitelnaya-kozha-tirannozavrov-novoe-issledovanie/
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Интересная, и какая “по счёту” теория!?
- или кожа твёрдая как у крокодила, или динозавры (почти все) были “пернатые”, или теперь “чувствительные”?