“Чувствительная” кожа тираннозавров

В древности тираннозавры были вершиной своего сегмента пищевой цепочки. Двуногие хищники терроризировали земной шар около 67 миллионов лет назад, а окаменелые останки, найденные в Монголии и Северной Америке, позволили ученым собрать внушительную коллекцию данных о биомеханике, анатомии и эволюции огромных хищников.

Новые окаменелости, недавно выкопанные палеонтологами в Монтане, раскрывают «ящера-тирана» с весьма неожиданной стороны. Вид, получивший название Daspletosaurus horneri (в честь палеонтолога Джека Хорнера), жил около 75 миллионов лет назад, и его представители были порядка 2 метров в высоту и 9 метров в длину от морды до хвоста (это примерная длина городского автобуса). Поскольку череп и кости D. horneri хорошо сохранились, команда смогла подробно изучить их структуру и сделать вывод о том, какие мягкие ткани покрывали скелет головы.