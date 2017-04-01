Главная » Наука, Образование

“Чувствительная” кожа тираннозавров

11:18. 1 апреля 2017 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:
Недавно найденные останки черепа тираннозавра позволили ученым предположить, что у грозных хищников прошлого была на удивление чувствительная кожа.

 

В древности тираннозавры были вершиной своего сегмента пищевой цепочки. Двуногие хищники терроризировали земной шар около 67 миллионов лет назад, а окаменелые останки, найденные в Монголии и Северной Америке, позволили ученым собрать внушительную коллекцию данных о биомеханике, анатомии и эволюции огромных хищников.

Новые окаменелости, недавно выкопанные палеонтологами в Монтане, раскрывают «ящера-тирана» с весьма неожиданной стороны. Вид, получивший название Daspletosaurus horneri (в честь палеонтолога Джека Хорнера), жил около 75 миллионов лет назад, и его представители были порядка 2 метров в высоту и 9 метров в длину от морды до хвоста (это примерная длина городского автобуса). Поскольку череп и кости D. horneri хорошо сохранились, команда смогла подробно изучить их структуру и сделать вывод о том, какие мягкие ткани покрывали скелет головы.

Конечно, органика за это время давно истлела, но аналитическая работа, результаты которой опубликованы в Scientific Reports, говорит о том, что морды тираннозавров были покрыты плоскими чешуйками, как у современных крокодилов. Как и у крокодилов, в черепе динозавров было множество отверстий: у современных рептилий сквозь них проходят кровеносные сосуды и нервы, позволяющие мозгу считывать с внешних покровов сенсорную информацию. Такая чувствительная кожа — мощный инструмент для охоты, поскольку она позволяет выслеживать добычу даже в условиях, которые притупляют зрение и обоняние.

 

http://www.popmech.ru/science/348502-chuvstvitelnaya-kozha-tirannozavrov-novoe-issledovanie/

 

 

 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лимфатическая система в организме
Лимфосистема и её важная роль в работе организма. Лимфосистема такая же большая и сложная, как и кровеносная система. Различия их, это то, что кровь подает питательные вещества и кислород, а лимфосистема отводит из тела токсины, ферменты паразитарных ...
Интервью с создателем HAARP
О возможности управление погодой, магнитным полем земли и влиянием на психику человека, рассказывает один из создателей технологии ХААРП.Источник http://via-midgard.info/
Наш организм устроен так мудро, что в нем есть "точка счастья"
... работу иммунной системы, улучшают регенерацию кожи, способствуют быстрому восстановлению клеток. Словом... берут на себя определенные клетки кожи, которые способны синтезировать тимические гормоны...
Инквизиторы РПЦ запрещают русскую культуру
В 1860 году знаменитый исследователь русского народного творчества А .Н. Афанасьев издал очередной сборник народных сказок. Но обер-прокурор Святейшего Синода граф А.П. Толстой направил письмо министру Народного просвещения: По поводу изданной (т. е., ...
Фильм «ХРИСТОС-СОФИЯ — Спасительница Руси»
Источник: http://victoriara.com
Российские подонки распространяют среди детей мерзость европейско-американской мрази
До чего же, порой, омерзительны некоторые наши чиновники! О западных и речи нет - там вообще сплошная мразь. Речь о наших. Или о „наших”?Судите сами. Это же как надо совсем утерять совесть, насколько надо любить чужеземные тугрики, чтобы сознательно ...

Один комментарий»

  • 1514 894
    Кирилл 1 апреля 2017 в 11:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Интересная, и какая “по счёту” теория!?
    - или кожа твёрдая как у крокодила, или динозавры (почти все) были “пернатые”, или теперь “чувствительные”?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>