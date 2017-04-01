Блестящее выступление Фурсова в Страсбурге. О причинах II Мировой войны
10:40. 1 апреля 2017 Просмотров - 175 2 коммент. Опубликовал: brahman
В этом ролике сначала – получасовое выступление А.И. Фурсова в Страсбурге. Похоже, что перед студентами. Речь пойдёт о причинах II Мировой войны, о движущих силах истории.
Затем слово берёт некий неизвестный мне полудурок, блеющий о нарушенных правах человека в той самой войне.
Затем слово берёт некий неизвестный мне полудурок, блеющий о нарушенных правах человека в той самой войне.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Очередной бред иудеев: о капитализме и коммунизме.Как видим, победил капитализм, СССР развалился!
На самом деле было вот что, в 1926 году СССР стала выходить из кабальной зависимости от США и Великобритании. СССР не устраивала ситуация, когда инвестор Великобритания и США брали за разработку месторождений золота 97% себе, а 7% большевикам. Так было и в промышленности.В этом же году премьер-министр Великобритании написал письмо правительству США, в котором предложил военный путь решения проблемы с СССР, путем натравливания Германии. Дальше в проекте приняли участие банкиры, оказана поддержка Гитлеру и Сталину в поддержке военной промышленности. И правильно считают американцы, что войну выиграли они, увеличив свой золотой запас в несколько раз. Это документальные факты. И если сейчас Путин начнёт выводить Россию из колониальной зависимости, тогда войдут войска НАТО в РФ.
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При рассмотрении причинно-следственных связей практически всегда допускают распространенную ошибку: после того – по причине того. Это обусловлено объективными причинами: неполнотой имеющейся информации, отсутствием однозначной модели динамики исторического процесса, которая замещается бесчисленным количеством ad hoc теорий и сценариев, а также отсутствием объективных законов истории, возможных только и только в математической записи.