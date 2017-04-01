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Блестящее выступление Фурсова в Страсбурге. О причинах II Мировой войны

10:40. 1 апреля 2017 Просмотров - 175 2 коммент. Опубликовал:
В этом ролике сначала – получасовое выступление А.И. Фурсова в Страсбурге. Похоже, что перед студентами. Речь пойдёт о причинах II Мировой войны, о движущих силах истории.

Затем слово берёт некий неизвестный мне полудурок, блеющий о нарушенных правах человека в той самой войне.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, Германия, Гитлер, Запад, история, капитал, народ, польша, ссср, сталин, США, фашизм, Франция, Фурсов, черчилль, чехия
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2 коммент.»

  • 696 87
    nikolay 1 апреля 2017 в 12:39 Ссылка Пометить
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    Очередной бред иудеев: о капитализме и коммунизме.Как видим, победил капитализм, СССР развалился!
    На самом деле было вот что, в 1926 году СССР стала выходить из кабальной зависимости от США и Великобритании. СССР не устраивала ситуация, когда инвестор Великобритания и США брали за разработку месторождений золота 97% себе, а 7% большевикам. Так было и в промышленности.В этом же году премьер-министр Великобритании написал письмо правительству США, в котором предложил военный путь решения проблемы с СССР, путем натравливания Германии. Дальше в проекте приняли участие банкиры, оказана поддержка Гитлеру и Сталину в поддержке военной промышленности. И правильно считают американцы, что войну выиграли они, увеличив свой золотой запас в несколько раз. Это документальные факты. И если сейчас Путин начнёт выводить Россию из колониальной зависимости, тогда войдут войска НАТО в РФ.

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  • 995 488
    Всеволод 1 апреля 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    При рассмотрении причинно-следственных связей практически всегда допускают распространенную ошибку: после того – по причине того. Это обусловлено объективными причинами: неполнотой имеющейся информации, отсутствием однозначной модели динамики исторического процесса, которая замещается бесчисленным количеством ad hoc теорий и сценариев, а также отсутствием объективных законов истории, возможных только и только в математической записи.

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