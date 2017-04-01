Блестящее выступление Фурсова в Страсбурге. О причинах II Мировой войны

В этом ролике сначала –выступлениев Страсбурге. Похоже, что перед студентами. Речь пойдёт о причинах II Мировой войны, о движущих силах истории.Затем слово берёт некий неизвестный мне полудурок, блеющий о нарушенных правах человека в той самой войне.

Источник: ss69100.livejournal.com