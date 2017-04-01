Артефакты минусинского краеведческого музея. Часть 1.
20:14. 1 апреля 2017 Просмотров - 52 Один комментарий Опубликовал: brahman
Некоторое время назад про интересные экспонаты в краеведческом музее г.Минусинска (Красноярский край) мне рассказывал izofatov. Особенно он заострил внимание на бронзовых зеркалах, ваджре, представленные в экспозиции музея. Но увидеть все своими глазами – это конечно же совсем другое. Предлагаю читателям мой фотоотчет самых интересных экспонатов этого, можно сказать, уникального музея древней истории Сибири.
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова — один из старейших краеведческих музеев в Сибири, старейший музей Енисейской губернии. Основан в 1877 году Николаем Михайловичем Мартьяновым.
Музейное собрание насчитывает 189,5 тысяч предметов. Крупнейшие коллекции: естественной истории (геология, ботаника, зоология, палеонтология) — свыше 45 тыс. предметов; археологии — 33 тыс. единиц хранения; этнографии (хакасы, тувинцы, русские, мордва, немцы и т. д.) — свыше 10 тыс. единиц хранение; коллекция негативов и фотографий — свыше 9 тыс. ед. хранения.
Экспозиции начинаются с зала, где представлены стелы, привезенные с хакасских степей.
Старинная фотография одной из стел в степи в начале 20в.
Достаточно качественно изготовленная невысокая статуя.
Вам не кажется, что этот лик – один в один, как и лики на фасаде Георгиевского собора (г.Юрьев-Польский), который построен в 1234г.:
Подробнее
Это сходство говорит о культурной связи населения Сибири с культурой европейской части, Московией. Скорее всего, это была одна культура, один народ. Но при катаклизме 16в. культура Сибири была стерта. Остались лишь такие крохи, изображения и руны на стелах.
Но самое интересное из всех изображений на камнях, на стелах – это рунические надписи.
Материал стелы – как бетон. В составе мелкая галька.
Если кто владеет информацией о переводах этих надписей – напишите…
Список стел с информацией о них.
Переходим в следующий зал. Здесь экспозиции с артефактами за стеклом.
Меня всегда удивляло, что археологи все отколотые камни относят к скребкам древних людей.
Археология разносит артефакты «палеолит-неолит» в основном по уровню технологичности находок. Ну, иногда еще по глубине залегания. Если под метрами глины – то точно палеолит. Последний пример – находки российских арпхеологов во Вьетнаме:
Вот объясните мне, чем выдолбить такой пест из камня и чем его отполировать? Особенно тогда, когда ученые утверждают, что у мастера, это выполнявшего, уровень не намного выше способностей самой умной обезьяны?
Скребки
Начались изделий из металлов. Афанасьевская культура
Глиняные черепки и мастерски обработанные камни. Кстати, нечто подобное, такой же орнамент находил Г.Сидоров в томской тайге:
Подробнее
Посуда примитивная, но с орнаментом, узорами.
Практически там же находятся раскопки Окуневской культуры
Реконструкция облика окуневца. Да, это европеоид. Все древние народы этого региона Сибири (а можно сказать, и вообще всей Сибири тех эпох) – это европеоиды, славяне, арии. Называйте как хотите. Установлено, что это представители гаплогруппы R1a1. А руническая надпись на стелах это лишь подкрепляет. У меня была статья на эту тему: Древние Культуры Сибири европеоидного антропологического типа
Если приглядеться к бусам (в самом низу), то можно понять, что колечки для них пилили и сверлили.
Идем с глубин веков (по официальной истории) к нашему времени. Андроновская культура. У них был огромный по территории ореол проживания.
Они все так же – европеоиды. Может быть, это были предки жителей Тартарии? Или сельские жители объединения ханств Тартарии? А до городов мы пока не докопались или наши современные города стоят на древних городах Тартарии?
Изделия из бронзы
Ножи, изготовленные методом литья.
Что удивительно, ни у одной из культур, вплоть до кыргызов, в экспонатах я не увидел мечей. Лишь ножи и наконечники копей и стрел. Может быть, не было опасности для этих народов от чужеземцев? Был мир и с югом и с западом? Ножи, копья – это было только для охоты. Но произошел катаклизм, потоп. И вжившим позже уже пришлось изготавливать оружие. Понаблюдайте за экспонатами…
Бронзовые изделия в патине, по-этому не окислились и не сгнили.
Элементы ткани, найденные при раскопках. Ткацкий станок – только им можно изготовить такую тонкую по структуре ткань.
Эти артефакты мне напоминают наконечники для мотыг или для кирки – для добычи руды, например.
Карасукская культура
Экспозиция скифского периода. Этим артефактам и находкам здесь уделено особо много стендов.
Тагарская культура – явно скифский стиль в изделиях
Формы для литья. Из-за стекла не разобрал из чего они изготовлены. Но очень похоже на железо. Если так, то какой это может быть бронзовый век, если для литья бронзовых изделий сначала нужно было отлить железные формы?
Мечей в экспозиции нет. А были ли они?
Есть очень странные элементы. Думаю, в запасниках музея есть еще интереснее…
Все той же формы наконечники. Разница с предыдущими культурами – сотни, а то и тысячи лет, а их форма и качество не менялось. Может быть, это просто изделия с разных поселений, а не культур? Разных кузнецов разного уровня мастерства? А историки разносят их чуть ли не на тысячи лет…
Многие историки относят гуннов (гунну, сунну) – к китайской культуре. Кто-то говорит, что это были все теже скифы, европеоиды. Кто-то третий утверждает, что это были уже тюрки, смешанные народности…
Но скифский стиль в изделиях все так же присутствует
Очень похоже на столовые ножи
Я бы не сказал, что это вооружение. Может быть, это кирки для добычи чего-либо?
И это только для охоты?
Историки это тоже относят к оружию. Элементы булав. Но какие-то они маленькие, легкие. И на пол килограмма не тянут.
Бронзовая массивная посуда
Мое внимание привлекли вот эти чаны.
Чем это нужно было умудриться порвать металл?
В другом виден след от пайки бронзы.
Здесь пайка до сих пор держится
Еще один элемент с пайкой-клепкой
Стенд с находками Таштыкской культуры
Макет Салбыкского кургана
До того, как его полностью срыли при раскопках – он выглядел так. Подробнее
Начались изделия из железа.
Именно по-этому их историки относят к этому периоду и этой культуре.
Справа – непонятные артефакты
Погребальные маски этой культуры. Я не увидел явных черт монголоидности в них.
И вот здесь уже начались попадаться мечи в экспозициях. Железные мечи
Железные ножи, но в скифском стиле
Разнообразие наконечников стрел, которое явно отсутствовало ранее. Сразу чувствуется, что начали происходить вооруженные столкновения.
Этот период относят к кыргызкому каганату.
На этом экспозиции древней истории юга Сибири, хакасских степей заканчиваются. Но начинаются экспозиции 19в. и 20в.
Продолжение во второй части…
Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова — один из старейших краеведческих музеев в Сибири, старейший музей Енисейской губернии. Основан в 1877 году Николаем Михайловичем Мартьяновым.
Музейное собрание насчитывает 189,5 тысяч предметов. Крупнейшие коллекции: естественной истории (геология, ботаника, зоология, палеонтология) — свыше 45 тыс. предметов; археологии — 33 тыс. единиц хранения; этнографии (хакасы, тувинцы, русские, мордва, немцы и т. д.) — свыше 10 тыс. единиц хранение; коллекция негативов и фотографий — свыше 9 тыс. ед. хранения.
Экспозиции начинаются с зала, где представлены стелы, привезенные с хакасских степей.
Старинная фотография одной из стел в степи в начале 20в.
Достаточно качественно изготовленная невысокая статуя.
Вам не кажется, что этот лик – один в один, как и лики на фасаде Георгиевского собора (г.Юрьев-Польский), который построен в 1234г.:
Подробнее
Это сходство говорит о культурной связи населения Сибири с культурой европейской части, Московией. Скорее всего, это была одна культура, один народ. Но при катаклизме 16в. культура Сибири была стерта. Остались лишь такие крохи, изображения и руны на стелах.
Но самое интересное из всех изображений на камнях, на стелах – это рунические надписи.
Материал стелы – как бетон. В составе мелкая галька.
Если кто владеет информацией о переводах этих надписей – напишите…
Список стел с информацией о них.
Переходим в следующий зал. Здесь экспозиции с артефактами за стеклом.
Меня всегда удивляло, что археологи все отколотые камни относят к скребкам древних людей.
Археология разносит артефакты «палеолит-неолит» в основном по уровню технологичности находок. Ну, иногда еще по глубине залегания. Если под метрами глины – то точно палеолит. Последний пример – находки российских арпхеологов во Вьетнаме:
Вот объясните мне, чем выдолбить такой пест из камня и чем его отполировать? Особенно тогда, когда ученые утверждают, что у мастера, это выполнявшего, уровень не намного выше способностей самой умной обезьяны?
Скребки
Начались изделий из металлов. Афанасьевская культура
Глиняные черепки и мастерски обработанные камни. Кстати, нечто подобное, такой же орнамент находил Г.Сидоров в томской тайге:
Подробнее
Посуда примитивная, но с орнаментом, узорами.
Практически там же находятся раскопки Окуневской культуры
Реконструкция облика окуневца. Да, это европеоид. Все древние народы этого региона Сибири (а можно сказать, и вообще всей Сибири тех эпох) – это европеоиды, славяне, арии. Называйте как хотите. Установлено, что это представители гаплогруппы R1a1. А руническая надпись на стелах это лишь подкрепляет. У меня была статья на эту тему: Древние Культуры Сибири европеоидного антропологического типа
Если приглядеться к бусам (в самом низу), то можно понять, что колечки для них пилили и сверлили.
Идем с глубин веков (по официальной истории) к нашему времени. Андроновская культура. У них был огромный по территории ореол проживания.
Они все так же – европеоиды. Может быть, это были предки жителей Тартарии? Или сельские жители объединения ханств Тартарии? А до городов мы пока не докопались или наши современные города стоят на древних городах Тартарии?
Изделия из бронзы
Ножи, изготовленные методом литья.
Что удивительно, ни у одной из культур, вплоть до кыргызов, в экспонатах я не увидел мечей. Лишь ножи и наконечники копей и стрел. Может быть, не было опасности для этих народов от чужеземцев? Был мир и с югом и с западом? Ножи, копья – это было только для охоты. Но произошел катаклизм, потоп. И вжившим позже уже пришлось изготавливать оружие. Понаблюдайте за экспонатами…
Бронзовые изделия в патине, по-этому не окислились и не сгнили.
Элементы ткани, найденные при раскопках. Ткацкий станок – только им можно изготовить такую тонкую по структуре ткань.
Эти артефакты мне напоминают наконечники для мотыг или для кирки – для добычи руды, например.
Карасукская культура
Экспозиция скифского периода. Этим артефактам и находкам здесь уделено особо много стендов.
Тагарская культура – явно скифский стиль в изделиях
Формы для литья. Из-за стекла не разобрал из чего они изготовлены. Но очень похоже на железо. Если так, то какой это может быть бронзовый век, если для литья бронзовых изделий сначала нужно было отлить железные формы?
Мечей в экспозиции нет. А были ли они?
Есть очень странные элементы. Думаю, в запасниках музея есть еще интереснее…
Все той же формы наконечники. Разница с предыдущими культурами – сотни, а то и тысячи лет, а их форма и качество не менялось. Может быть, это просто изделия с разных поселений, а не культур? Разных кузнецов разного уровня мастерства? А историки разносят их чуть ли не на тысячи лет…
Многие историки относят гуннов (гунну, сунну) – к китайской культуре. Кто-то говорит, что это были все теже скифы, европеоиды. Кто-то третий утверждает, что это были уже тюрки, смешанные народности…
Но скифский стиль в изделиях все так же присутствует
Очень похоже на столовые ножи
Я бы не сказал, что это вооружение. Может быть, это кирки для добычи чего-либо?
И это только для охоты?
Историки это тоже относят к оружию. Элементы булав. Но какие-то они маленькие, легкие. И на пол килограмма не тянут.
Бронзовая массивная посуда
Мое внимание привлекли вот эти чаны.
Чем это нужно было умудриться порвать металл?
В другом виден след от пайки бронзы.
Здесь пайка до сих пор держится
Еще один элемент с пайкой-клепкой
Стенд с находками Таштыкской культуры
Макет Салбыкского кургана
До того, как его полностью срыли при раскопках – он выглядел так. Подробнее
Начались изделия из железа.
Именно по-этому их историки относят к этому периоду и этой культуре.
Справа – непонятные артефакты
Погребальные маски этой культуры. Я не увидел явных черт монголоидности в них.
И вот здесь уже начались попадаться мечи в экспозициях. Железные мечи
Железные ножи, но в скифском стиле
Разнообразие наконечников стрел, которое явно отсутствовало ранее. Сразу чувствуется, что начали происходить вооруженные столкновения.
Этот период относят к кыргызкому каганату.
На этом экспозиции древней истории юга Сибири, хакасских степей заканчиваются. Но начинаются экспозиции 19в. и 20в.
Продолжение во второй части…
Источник: sibved.livejournal.com
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Большинство наконечников стрел предназначено для охоты на мелкую дичь: их форма не позволяет стреле обладать высокой проникающей способностью, но приводит к обширным ранам.