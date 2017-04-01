Артефакты минусинского краеведческого музея. Часть 1.

...известна эта коллекция прежде всего артефактами, сохранившимися в вечной мерзлоте,... надо сказать, весьма значительные артефакты. Это деревянные саркофаги скифских ... смешанному европеоидно-монголоидному населению Минусинской котловины. Эти люди имели...