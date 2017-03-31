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Выступления “школоты” за Навального как есть

10:14. 31 марта 2017 Просмотров - 172 3 коммент. Опубликовал:

Именно так выглядят выступления молодёжи за господина навального. А хотелось бы глубже, осознанней и честнее. Хотелось бы как на самом деле думает молодёжь, а не как хочет Навальный и КО

Метки: политика, Россия
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3 коммент.»

  • 991 488
    Всеволод 31 марта 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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    Как на самом деле думает молодёжь?
    Ответ см. в “Математическое моделирование и прогноз спонтанных изменений массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия на 2010-2037 годы”; “Динамика самоизменения массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия населения и власти в 1985-2011 гг. и прогноз на 2012-2037 гг.” и др. на cksi.org

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    • 11838 -174
      Русофил Всеволод 31 марта 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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      А нахрена такие заумные формулировки?
      А чтоб лохи ничего не поняли )))
      “Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности” (Носить воду в решете)

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  • 11838 -174
    Русофил 31 марта 2017 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Молодежь в силу ВОЗРАСТА не имеет ОПЫТА а потому ничего она придумать не может.
    ВЕДОМОЕ.
    НО!!!!!
    У кого с головой нормально даже своим небольшим жизненным опытом понимают что СРЫВАТЬ УРОКИ нехорошо и это удел ДВОЕШНИКОВ.
    И толковые на ШАБАШ к Олешке не пойдут.

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