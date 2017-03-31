Выступления “школоты” за Навального как есть

...надежда, потому что, пока есть разумные силы на нашей планете...военной разведки (DIS), то есть изначально готовился к работе на.... В запасе у «англосаксов» есть и другие политические тяжеловесы. В... по материнской линии. Как раз такие, какими их описали старцы в...