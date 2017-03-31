Выступления “школоты” за Навального как есть
10:14. 31 марта 2017 Просмотров - 172 3 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Именно так выглядят выступления молодёжи за господина навального. А хотелось бы глубже, осознанней и честнее. Хотелось бы как на самом деле думает молодёжь, а не как хочет Навальный и КО
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Как на самом деле думает молодёжь?
Ответ см. в “Математическое моделирование и прогноз спонтанных изменений массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия на 2010-2037 годы”; “Динамика самоизменения массового сознания, коллективного поведения и социального взаимодействия населения и власти в 1985-2011 гг. и прогноз на 2012-2037 гг.” и др. на cksi.org
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А нахрена такие заумные формулировки?
А чтоб лохи ничего не поняли )))
“Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности” (Носить воду в решете)
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Молодежь в силу ВОЗРАСТА не имеет ОПЫТА а потому ничего она придумать не может.
ВЕДОМОЕ.
НО!!!!!
У кого с головой нормально даже своим небольшим жизненным опытом понимают что СРЫВАТЬ УРОКИ нехорошо и это удел ДВОЕШНИКОВ.
И толковые на ШАБАШ к Олешке не пойдут.