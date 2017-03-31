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Укладывающий кирпичи робот напугал экспертов

17:16. 31 марта 2017 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Укладывающий кирпичи робот напугал экспертов

Британские эксперты высказали серьезные опасения после демонстрации возможностей робота SAM, способного укладывать 3 тыс. кирпичей в день.

Показатель для человека, для сравнения, составляет 500 кирпичей. Специалисты считают, что подобные машины, разработанные в США, могут лишить работы тысячи строителей по всей Великобритании.

В конструкции робота имеется конвейерная лента, по которой поступают кирпичи, укладывающая их рука и система подачи раствора. Человек нужен лишь для подачи кирпичей, а SAM уже сам справляется на уровне профессионального каменщика, передает Daily Mail. Еще один помощник требуется, чтобы убрать излишки раствора.

«Лет пять назад я бы только усмехнулся в лицо тому, кто сказал бы мне, что роботы будут возводить стены в Лондоне. Теперь я скажу — такой момент не за горами, и это вызывает определенные опасения», — заявил один из экспертов.

Новый робот кладет кирпичи в три раза быстрее человек

Нью-йоркская компания Construction Robotics создала полуавтоматического робота, который способен класть до 1200 кирпичей в день.

Укладывающий кирпичи робот напугал экспертов

Система SAM («полу-автоматический кладчик») не заменяет полностью труд человека, а работает с ним в одной связке. Робот отвечает за механические действия: подъем кирпича, нанесение раствора, установка на конкретное место. Строителю же достается более тонкая работа: кладка в сложных местах на углах, расшивка швов.

Как заявляют авторы, робот способен не только повторять однообразные действия, но и подстраиваться под условия на площадке, сопоставляя заложенные в программу чертежи с реальными данными. Кроме того, система может различать разные по цвету кирпичи, что позволяет формировать определенный рисунок фасада.

Укладывающий кирпичи робот напугал экспертов

В сравнении с каменщиком, который в среднем кладет по 300-500 кирпичей в день, робот SAM достигает показателей от 800 до 1200 кирпичей. По расчетам компании, действуя в связке, один каменщик вместе с роботом смогут заменить труд как минимум четырех рабочих.

Первая тестовая партия из трех машин была продана осенью 2015 года по цене около 1 млн. долларов. Разработчики подчеркивают, что наибольшую отдачу инвестиций система даст на крупных коммерческих проектах.

http://archspeech.com/article/novyy-robot-kladet-kirpichi-v-tri-raza-bystree-cheloveka

Источник: nnm.me

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