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SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО)

10:29. 31 марта 2017 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником SES—10 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это первый повторный запуск для ракеты, первая ступень которой ранее уже побывала в космосе.

Через девять минут после запуска ракеты первая ступень совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на „Of Course I Still Love You“ — первый в мире повторный полет ракеты орбитального класса», — говорится в сообщении компании.

Первая ступень Falcon 9 уже использовалась при запуске грузового корабля Dragon к МКС весной 2016 года. 

SpaceX выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с NASA, а также осуществляет коммерческие запуски спутников.

Компания отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике.

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SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 594 480
    Yuri 31 марта 2017 в 14:10 Ссылка Пометить
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    Молодец Маск! Сколько о нем говорили как о попильщике!? А он дела делает. Смотришь и правда экспедицию на Марс отправит.

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