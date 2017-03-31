SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты Falcon (ФОТО, ВИДЕО)
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником SES—10 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это первый повторный запуск для ракеты, первая ступень которой ранее уже побывала в космосе.
Через девять минут после запуска ракеты первая ступень совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.
«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на „Of Course I Still Love You“ — первый в мире повторный полет ракеты орбитального класса», — говорится в сообщении компании.
Первая ступень Falcon 9 уже использовалась при запуске грузового корабля Dragon к МКС весной 2016 года.
SpaceX выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с NASA, а также осуществляет коммерческие запуски спутников.
Компания отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике.
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.@SpaceX launches their re-used Falcon 9 rocket https://t.co/XRDCFykxZ9 pic.twitter.com/MWO72jimzL— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 30 марта 2017 г.
Источник: rusvesna.su
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Молодец Маск! Сколько о нем говорили как о попильщике!? А он дела делает. Смотришь и правда экспедицию на Марс отправит.