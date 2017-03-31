Смотри в корень!
10:47. 31 марта 2017 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В русском языке, как, наверное, и в других, есть слова-ветераны. Когда-то они честно служили людям, а потом их с почётом проводили на покой. Но не хотят ветераны «сидеть на пенсии» и снова рвутся работать. А чтобы им не сказали, что их время прошло, что они устарели, слова меняют обличие. Иногда так замаскируются, что и не узнать. Но мы-то узнаем. Как? Будем смотреть в корень, в прямом и переносном смысле.
Вот, например, слова «напёрсток», «перстень», «перчатка». Что между ними общего? И напёрсток, и перстень, и перчатку надевают на пальцы. В старину палец называли «перст». А теперь посмотрим на корни этих слов: в них спрятался «перст», или «перч»(в последнем случае корень поменял своё звучание, чтобы его было труднее узнать).
Возьмём другие слова: «очки» и «очевидец». Посмотрим в корень! У этих слов он тот же, что и у старого русского слова «очи» — глаза. Очевидец — это тот, кто видел что-то своими собственными очами. А чтобы лучше было видно, очевидец может надеть очки, и тогда то, что он увидел, станет для него ещё более очевидно. Кстати, если вы будете помнить о происхождении этих слов, вам уже не захочется написать «ачевидец» или «ачки».
Прячется ли слово «очи» в других словах? Конечно. Если студент хочет учиться в другом городе, он может поступить на заочное отделение и его будут называть «заочником». Он не сможет видеть преподавателей своими глазами (очами), но сможет читать их лекции и сдавать им экзамены. А потом, если ему захочется, он сможет приехать в тот город, где находится его институт или университет, и перевестись на очное отделение.
Есть ещё одно слово, происходящее от слова очи, а точнее, от око (глаз). Одни признают его устаревшим, другие, особенно писатели, не могут с ним расстаться. Это слово «окоём» — горизонт, в буквальном смысле то, что можно окинуть оком. В конце XIX века Василий Осипович Ключевский писал: «…песня, своим простором, которому конца-краю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, окоёме, как говорили в старину». И в начале XX века Алексей Николаевич Толстой, словно не зная, что слово устарело, оставил такие строки: «Разгораясь по всему окоёму, мерцало дымное зарево».
А ещё полвека спустя слово окоём вспомнили переводчики «Властелина Колец» Джона Руэла Толкиена В. С. Муравьёв и А. А. Кистяковский:
Был свет ещё не
пробуждён,
Когда, стряхнув
последний сон,
Великий Дарин,
первый гном,
Легко шагнул за окоём
Высоких колыбельных
скал
И в лунной тьме ему
предстал
Неназванною
новизной
Новорождённый мир
земной.
Ещё одно замаскированное устаревшее слово — «уста» — губы (рот). Сейчас корень этого слова встречается в словах: устный счёт, устная речь, наизусть.
Вот, например, слова «напёрсток», «перстень», «перчатка». Что между ними общего? И напёрсток, и перстень, и перчатку надевают на пальцы. В старину палец называли «перст». А теперь посмотрим на корни этих слов: в них спрятался «перст», или «перч»(в последнем случае корень поменял своё звучание, чтобы его было труднее узнать).
Возьмём другие слова: «очки» и «очевидец». Посмотрим в корень! У этих слов он тот же, что и у старого русского слова «очи» — глаза. Очевидец — это тот, кто видел что-то своими собственными очами. А чтобы лучше было видно, очевидец может надеть очки, и тогда то, что он увидел, станет для него ещё более очевидно. Кстати, если вы будете помнить о происхождении этих слов, вам уже не захочется написать «ачевидец» или «ачки».
Прячется ли слово «очи» в других словах? Конечно. Если студент хочет учиться в другом городе, он может поступить на заочное отделение и его будут называть «заочником». Он не сможет видеть преподавателей своими глазами (очами), но сможет читать их лекции и сдавать им экзамены. А потом, если ему захочется, он сможет приехать в тот город, где находится его институт или университет, и перевестись на очное отделение.
Есть ещё одно слово, происходящее от слова очи, а точнее, от око (глаз). Одни признают его устаревшим, другие, особенно писатели, не могут с ним расстаться. Это слово «окоём» — горизонт, в буквальном смысле то, что можно окинуть оком. В конце XIX века Василий Осипович Ключевский писал: «…песня, своим простором, которому конца-краю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, окоёме, как говорили в старину». И в начале XX века Алексей Николаевич Толстой, словно не зная, что слово устарело, оставил такие строки: «Разгораясь по всему окоёму, мерцало дымное зарево».
А ещё полвека спустя слово окоём вспомнили переводчики «Властелина Колец» Джона Руэла Толкиена В. С. Муравьёв и А. А. Кистяковский:
Был свет ещё не
пробуждён,
Когда, стряхнув
последний сон,
Великий Дарин,
первый гном,
Легко шагнул за окоём
Высоких колыбельных
скал
И в лунной тьме ему
предстал
Неназванною
новизной
Новорождённый мир
земной.
Ещё одно замаскированное устаревшее слово — «уста» — губы (рот). Сейчас корень этого слова встречается в словах: устный счёт, устная речь, наизусть.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com