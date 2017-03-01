Сказочка на ночь, или как поляки Россию хоронили…

Россия… Быть тебя не должно, но ты существуешь и даже грозишь соседям, осмеливающимся пойти против тебя. Сильная армия и спецслужбы на фоне слабой экономики и разгула коррупции двойственное впечатление вызывают у польского политолога Михаила Кузя, пытающегося разобраться, в чем же секрет?

Россия не соответствует взятой на себя роли глобального игрока, но ведь играет же. Само ее существование под вопросом, но она «упрямо продолжает жить». Так в чем секрет ее долголетия? Ответа нет даже у профессиональных экспертов по России. Политолог мается, задается вопросами и в результате приходит к выводу, что изучение России сродни тайному знанию.

«Россия — настоящая Нетландия. По сути, её не должно существовать вовсе, однако она упрямо продолжает жить».

Экономика – основа основ, дающая силу любому государству, в России не впечатляет. Да, территории огромные, внешнеполитический размах Москвы восхищает и даже пугает благодаря военной мощи и количеству ядерных боеголовок, но экономика… она же явно не соответствует амбициям Кремля.

Кузь просто не понимает, почему Россия еще не развалилась на части. Ведь нестабильная конструкция государственного аппарата, в котором важную роль играют спецслужбы и армия, предвещает скорую катастрофу, но она почему-то задерживается. И Кузь даже боится, что в процессе самоопределения такой крупнейшей державы пострадают и другие страны.

Но подспудно, затаив дыхание, он ждет заключительного акта пьесы под названием «Великая Россия»… И в этом он не одинок. Весь Запад и Штаты ждут, причем уже очень давно. Зачем нашу страну пытаться понять и разобрать на составляющие части? Да, не стоит подходить к нам с мерой Запада, не поможет. У нас свои законы развития и миропонимания.

Крушение России давно стало любимой сказочкой на ночь для русофобов всех мастей. Еще в 2010 году аналитики Stratfor спрогнозировали, что Третья Мировая Война начнется в 17:00 24 ноября 2050 года. К этому моменту мировыми сверхдержавами ХХI век будут США, Япония, Турция и Польша.

Россия утратит свои позиции, хотя сначала и подчинит себе Украину, Беларусь, Грузию, Прибалтику и Центральную Азию. Но на ее пути станет гордая Польша, приведя Россию к гибели и растоптав планы Москвы по восстановлению империи. Правда, Россия распадется еще раньше, где-то около 2030 года, а ее территория будет поделена, причем Варшава отхватит и себе лакомый кусочек – Украину и Белоруссию.

Сколько всего намешано вокруг нас: и создание новой империи, и экспансия в отношении бывших советских республик, и сокрушительное падение. Само собой, после этого Польша воцарится в Восточной Европе, встанет у руля, так сказать, а от бедной России даже памяти не останется.

Сколько не попадается мне в последнее время статей с прогнозами и размышлениями таких вот политологов, нигде не предрекают России светлого будущего. Только распад и потерю исторической памяти. И это явно не совпадение, но попытка формирования, как любил поговаривать один советско-российский политик, «нового мышления». Заставь людей поверить в скорую гибель и массовый психоз разрушит страну изнутри.

Да только не сбудутся такие прогнозы… Сколько раз Россию развалить не пытались, только крепче мы становились, пройдя огонь и воду. Лучше бы пытались спрогнозировать ситуацию, когда терпение у России закончится и что станется после этого с «делителями» нашей страны. Это в разы интересней и поучительней.

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