Главная » Актуально, Политика

Сказочка на ночь, или как поляки Россию хоронили…

20:24. 31 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

68539e09e9c2f4ce0975080a63c70721_xl

Россия… Быть тебя не должно, но ты существуешь и даже грозишь соседям, осмеливающимся пойти против тебя. Сильная армия и спецслужбы на фоне слабой экономики и разгула коррупции двойственное впечатление вызывают у польского политолога Михаила Кузя, пытающегося разобраться, в чем же секрет?

Россия не соответствует взятой на себя роли глобального игрока, но ведь играет же. Само ее существование под вопросом, но она «упрямо продолжает жить». Так в чем секрет ее долголетия? Ответа нет даже у профессиональных экспертов по России. Политолог мается, задается вопросами и в результате приходит к выводу, что изучение России сродни тайному знанию.

«Россия — настоящая Нетландия. По сути, её не должно существовать вовсе, однако она упрямо продолжает жить».

Экономика – основа основ, дающая силу любому государству, в России не впечатляет. Да, территории огромные, внешнеполитический размах Москвы восхищает и даже пугает благодаря военной мощи и количеству ядерных боеголовок, но экономика… она же явно не соответствует амбициям Кремля.

Кузь просто не понимает, почему Россия еще не развалилась на части. Ведь нестабильная конструкция государственного аппарата, в котором важную роль играют спецслужбы и армия, предвещает скорую катастрофу, но она почему-то задерживается. И Кузь даже боится, что в процессе самоопределения такой крупнейшей державы пострадают и другие страны.

Но подспудно, затаив дыхание, он ждет заключительного акта пьесы под названием «Великая Россия»… И в этом он не одинок. Весь Запад и Штаты ждут, причем уже очень давно. Зачем нашу страну пытаться понять и разобрать на составляющие части? Да, не стоит подходить к нам с мерой Запада, не поможет. У нас свои законы развития и миропонимания.

Крушение России давно стало любимой сказочкой на ночь для русофобов всех мастей. Еще в 2010 году аналитики Stratfor спрогнозировали, что Третья Мировая Война начнется в 17:00 24 ноября 2050 года. К этому моменту мировыми сверхдержавами ХХI век будут США, Япония, Турция и Польша.

Россия утратит свои позиции, хотя сначала и подчинит себе Украину, Беларусь, Грузию, Прибалтику и Центральную Азию. Но на ее пути станет гордая Польша, приведя Россию к гибели и растоптав планы Москвы по восстановлению империи. Правда, Россия распадется еще раньше, где-то около 2030 года, а ее территория будет поделена, причем Варшава отхватит и себе лакомый кусочек – Украину и Белоруссию.

Сколько всего намешано вокруг нас: и создание новой империи, и экспансия в отношении бывших советских республик, и сокрушительное падение. Само собой, после этого Польша воцарится в Восточной Европе, встанет у руля, так сказать, а от бедной России даже памяти не останется.

Сколько не попадается мне в последнее время статей с прогнозами и размышлениями таких вот политологов, нигде не предрекают России светлого будущего. Только распад и потерю исторической памяти. И это явно не совпадение, но попытка формирования, как любил поговаривать один советско-российский политик, «нового мышления». Заставь людей поверить в скорую гибель и массовый психоз разрушит страну изнутри.

Да только не сбудутся такие прогнозы… Сколько раз Россию развалить не пытались, только крепче мы становились, пройдя огонь и воду. Лучше бы пытались спрогнозировать ситуацию, когда терпение у России закончится и что станется после этого с «делителями» нашей страны. Это в разы интересней и поучительней.

Источник

Метки: будущее, геополитика, Запад, польша, прогноз, развал страны, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Делай как Теффт, делай лучше его
... США не так активна, как их коллеги внутри России? Что мешает заниматься.... Основной. А какую идею нести в массы сочувствующих России или потенциально близких нам... американцев или европейцев? Есть ли...
Радомир (Иисус Христос). Человек белой расы
... доказанной.Христианство, точно так же, как и все остальные религии, держится... рассчитывались небольшими золотыми слитками – таланами, или кусочками серебра, отрубленными от круглого... в стране религии. Аналогично тому, как словом «столица» назывался город, в...
В Кабардино-Балкарии найден вход в подземный город
... курортов поднимет интерес к находке как ученых, так и туристов. По... 2011–2020 годах на юге России строятся пять новых горнолыжных курортов...
Славянский месяц Сентябрь-Вересень и Эра возрождения Русов
... небесные явления, такие как восход солнца или гроза: «Днём катится... по Небу Златой Коловрат - ярое Солнце, ночью..., Ночи, Вечного Сна и Вечной Жизни. Богиня Мара или Марена...мира, так как, во-первых, именно в России под Воронежем ...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 1
... ликвидация Российской армии; ликвидация России как государства; ликвидация атрибутов социализма,... базировалась только на материалистических или церковных представлениях. Уходящая эпоха... и долгосрочного перераспределения ресурсов». Или «Римский клуб» (1968),...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>