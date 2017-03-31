Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 марта 2017

Сирийская армия в результате наступления и при поддержке ВКС России значительно продвинулась в северной части Хамы в среду и четверг, отбив ряд населенных пунктов и объектов у объединенных сил джихадистов.

В ночь на четверг боевики коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам» и исламистская группировка «Джейш Аль-Изза» предприняли крупное наступление на оборонительные позиции Сирийской Арабской Армии в северных районах провинции Хама.

Атака «Хайят Тахрир Аль-Шам» началась с пусков ракет и минометных снарядов по оборонительным сооружениям САА, после чего в район Аль-Брейди в атаку пошли штурмовые отряды террористов.

В течение нескольких часов продолжалось наступление джихадистов, пока Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России не переломила ход событий, нанеся тяжелое поражение боевикам.

4-й механизированной дивизии САА совместно с российской авиацией удалось уничтожить более 30 боевиков, в том числе и двух полевых командиров «Хайят Тахрир Аль-Шам» (коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*).

Боевики были выбиты, и район Аль-Брейди вместе с прилегающими к нему контрольно-пропускными пунктами был полностью освобожден правительственными силами.

САА ведет успешное наступление на Хаттаб

Отряды штурмовой дивизии «Тигр» и их союзники продолжают успешную контратаку в северной части Хамы, освобождая новые населенные пункты.

Напомним, что контрнаступлением руководит легендарный «Тигр» генерал Сухейль Аль-Хасан, как ранее стало известно «Русской Весне», в планировании операций принимают самое активное участие российские военные советники. Кроме того, в провинцию переброшены российские боевые вертолеты «Крокодил» Ми-35, а российская военная авиация уже более недели ежедневно наносит многие десятки авиаударов по исламистам.

Утром в четверг сирийские правительственные войска в ходе наступления взяли еще один поселок Арцах, находящийся на юго-западе от Камханы.

Отбив у джихадистов Арцах, правительственные войска полностью взяли под контроль район г. Камхана. Тем самым, они подготовили почву для начала наступления на вражеские позиции у Хаттаба. Также была решена и задача по защите города Хамы и отталкиванию джихадистов на 3 км от столицы провинции.

В ходе этих боев армейцами был уничтожен командующий войсками «Свободной армии Идлиба», Амин аль-Биори.

Миноброны САР обнародовало видеозапись, показывающую продвижение САА от Тель-Шиха до освобожденного Арцаха.

Уничтожены десятки боевиков с бронетехникой и РСЗО

В ходе последних боев правительственным войскам удалось взять шесть пунктов, которые они ранее потеряли в результате наступления джихадистских группировок. Все освобожденные территории расположены между Хаттабом и Камханой.

Десятки джихадистов были убиты в жестоких столкновениях, армейцы уничтожили автомобиль, начиненный взрывчаткой, 3 танка и бронемашины, а также несколько установок РСЗО.

Ожесточенные столкновения в настоящее время продолжаются вблизи Хаттаба, правительственные войска пытаются вернуть город, который был захвачен боевиками в первый день их нападения.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.