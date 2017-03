Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 марта 2017

СМИ засекли американский спецназ в районе сирийской Ракки

Боевые действия в рамках операции «Гнев Евфрата» по освобождению сирийской Ракки в настоящее время ведутся у крупнейшей плотины в Сирии — Табка.

На видеозаписи, сделанной возле плотины Табка, можно увидеть американского военнослужащего.

Представители Сирийской демократической армии (SDS) запретили корреспонденту RT дальнейшее осуществление видеосъёмки.

При этом в разговоре не под запись представители SDS заявляют, что в течение некоторого времени американские солдаты находились рядом с ними во время боевых действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

В Пентагоне подтверждают присутствие своих военнослужащих под Раккой, однако утверждают, что солдаты участвуют в программе «train and assist» (обучение и помощь).

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сирия: российские военные раздали 6 тонн гуманитарной помощи сирийцам

В течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел пять гуманитарных акций в провинции Алеппо.

Об этом пишет Интерфакс.

«За сутки гуманитарную помощь получили 1894 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6 тонн», — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что «в городе Алеппо — в районах Аль-Дждейда, Карм Аль-Додо, Бенезид, Шейх-Максуд и Джабаль Бедро — жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды».

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН», — пишет издание.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Операция российских советников и «Тигров»: САА и ВКС истребляют «Аль-Каиду», освобождая север Хамы (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Сирийская армия в результате наступления и при поддержке ВКС России значительно продвинулась в северной части Хамы в среду и четверг, отбив ряд населенных пунктов и объектов у объединенных сил джихадистов. В ночь на четверг боевики коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам» и исламистская группировка «Джейш Аль-Изза» предприняли крупное наступление на оборонительные позиции Сирийской Арабской Армии в северных районах провинции Хама. Атака «Хайят Тахрир Аль-Шам» началась с пусков ракет и минометных снарядов по оборонительным сооружениям САА, после чего в район Аль-Брейди в атаку пошли штурмовые отряды террористов. В течение нескольких часов продолжалось наступление джихадистов, пока Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России не переломила ход событий, нанеся тяжелое поражение боевикам. 4-й механизированной дивизии САА совместно с российской авиацией удалось уничтожить более 30 боевиков, в том числе и двух полевых командиров «Хайят Тахрир Аль-Шам» (коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*). Боевики были выбиты, и район Аль-Брейди вместе с прилегающими к нему контрольно-пропускными пунктами был полностью освобожден правительственными силами. САА ведет успешное наступление на Хаттаб Отряды штурмовой дивизии «Тигр» и их союзники продолжают успешную контратаку в северной части Хамы, освобождая новые населенные пункты. Напомним, что контрнаступлением руководит легендарный «Тигр» генерал Сухейль Аль-Хасан, как ранее стало известно «Русской Весне», в планировании операций принимают самое активное участие российские военные советники. Кроме того, в провинцию переброшены российские боевые вертолеты «Крокодил» Ми-35, а российская военная авиация уже более недели ежедневно наносит многие десятки авиаударов по исламистам. Утром в четверг сирийские правительственные войска в ходе наступления взяли еще один поселок Арцах, находящийся на юго-западе от Камханы. Отбив у джихадистов Арцах, правительственные войска полностью взяли под контроль район г. Камхана. Тем самым, они подготовили почву для начала наступления на вражеские позиции у Хаттаба. Также была решена и задача по защите города Хамы и отталкиванию джихадистов на 3 км от столицы провинции. В ходе этих боев армейцами был уничтожен командующий войсками «Свободной армии Идлиба», Амин аль-Биори. Миноброны САР обнародовало видеозапись, показывающую продвижение САА от Тель-Шиха до освобожденного Арцаха. Уничтожены десятки боевиков с бронетехникой и РСЗО В ходе последних боев правительственным войскам удалось взять шесть пунктов, которые они ранее потеряли в результате наступления джихадистских группировок. Все освобожденные территории расположены между Хаттабом и Камханой. Десятки джихадистов были убиты в жестоких столкновениях, армейцы уничтожили автомобиль, начиненный взрывчаткой, 3 танка и бронемашины, а также несколько установок РСЗО. Ожесточенные столкновения в настоящее время продолжаются вблизи Хаттаба, правительственные войска пытаются вернуть город, который был захвачен боевиками в первый день их нападения. Читайте также: Танки и ракеты Армии Сирии отправляют в ад боевиков в Дамаске (+ВИДЕО, ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Уход Асада больше не является приоритетом

Новый постпред США в ООН продолжает радовать своими откровениями. После рассказа про то, что США не откажется от роли "совести мира" http://colonelcassad.livejournal.com/332 7232.html , Хейли заявила, что уход Асада больше не является приоритетом для США. https://russian.rt.com/world/news/373761-s sha-asad-uhod-ne-prioritet – цинкPS. Для американской внешней политики это весьма знаковое заявление, так как немедленный или скорый уход Асада, был неизменной составной частью всех планов связанных с Сирией. Теперь же публично озвучено (хотя на деле, США конечно при случае не откажутся от возможности свалить Асада), что тема "Асад должен уйти" не приоритетна.Но тут мы видим по сути лишь дублирование предвыборного тезиса Трампа, который многократно в ходе выборов и на дебатах с Клинтон повторял, что "Мы не знаем, с кем там надо работать", толсто намекая на то, что действия Обамы и Клинтон помогли создать ИГИЛ и привели к усилению Аль-Каиды. Трамп таким образом дистанцировался от этой политики, получая возможность в некоторых моментах действовать с чистого листа и в этом его преимущество, так как он не отягощен грузом ошибок и неудач, который преследовал Обаму и Керри, а значит он может действовать более свободно.Поэтому он предусмотрительно не связывает себя заведомо невыполнимыми обязательствами вроде "убрать Асада любой ценой". Как прагматик, Трамп понимает, что сейчас ситуация изменилась, за Асадом стоят Иран и Россия, которые уже показали, что готовы серьезно вложиться в защиту текущего сирийского правительства, поэтому совершенно незачем связывать себя обязательствами, которые взял на себя Обама. Это разумеется не означает, что США резко полюбят Асад и оставят его в покое. Просто их подход к сирийскому вопросу становится более прагматичным и из него постепенно исчезает тот идеологический надрыв, с которым США пытались любой ценой "осчастливить" жителей Сирии, принеся на ее территорию гражданскую войну. И концентрация на операции против Халифата, один из символов этого прагматизма – если нет возможности одержать полную победу над Асадом и поддерживающей его коалицией, то куда как проще нанести поражение Халифату в Мосуле и Ракке, повесить там американские флаги и объявить о успехе США в борьбе с Исламским Государством, что позволит Трампы выигрышно смотреться на фоне провалов предшествующей администрации и заткнуть рот критикам.PS2. Стоит отметить забавный момент – отечественные и европейские либералы, подобно попке-попугаю, долгие годы повторяли за американской пропагандой, что "Асад должен уйти". Ныне же, приоритеты Вашингтона меняются и куда теперь податься отечественным борцам с "кровавым Асадом"? Что будет делать несчастный "Джихади-Джулиан"?

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Анализ применения танков Leopard в Сирийской войне

Полный анализ применения Leopard 2A4TR в Сирии.

Состав с Leopard 2A4s вблизи турецко-сирийской границы.

для этой цели дешевый Т-55, захваченный с складов SAA , технически будет почти столь же полезен, как и дорогой Leopard 2

«Заявленные права, приводят к следующим тактическим потребностям:



1.Неожиданность

2.Массовое применнение





Неожиданность не была достигнута в Аль-Бабе, на самом деле все наоборот, турецкая медлительность, позволила перенести нагрузку активных боев на FSA и медленное наступление турецких ВС не вызвала ни у кого, никакого, удивления.

Массового использования не было достигнуто, танки использовались в небольших отрядах, обычно только взводы из трех или четырех танков, а иногда даже индивидуально.

Подходящая местность, единственное, что не зависело от турецкого верховного командования, было дано самой природой сирийской местности с множеством равнин,гор,пустынь и небольшим количеством снега в зимой.

Учитель Гудериан сказал: «Высокая скорость бронированной атаки, необходима для определения результатов боя»

Большинство из основных правил использования бронетанковых войск не применялись турецкими военными , вероятно, из-за политического давления, чтобы избежать потерь, и потому, что начальник операции генерал-лейтенант Зекай Аксакалли из СФ, был он не очень хорошо знаком с использованием бронированных сил.





the Lieutenant general Zekai Aksakallı is from SF 3.Подходящая местностьНеожиданность не была достигнута в Аль-Бабе, на самом деле все наоборот, турецкая медлительность, позволила перенести нагрузку активных боев на FSA и медленное наступление турецких ВС не вызвала ни у кого, никакого, удивления.Массового использования не было достигнуто, танки использовались в небольших отрядах, обычно только взводы из трех или четырех танков, а иногда даже индивидуально.Подходящая местность, единственное, что не зависело от турецкого верховного командования, было дано самой природой сирийской местности с множеством равнин,гор,пустынь и небольшим количеством снега в зимой.Учитель Гудериан сказал: «Высокая скорость бронированной атаки, необходима для определения результатов боя»Большинство из основных правил использования бронетанковых войск не применялись турецкими военными , вероятно, из-за политического давления, чтобы избежать потерь, и потому, что начальник операции генерал-лейтенант Зекай Аксакалли из СФ, был он не очень хорошо знаком с использованием бронированных сил.

michael_ky

Большой переводной материал, где анализируется практика применения турецкой армией немецких танков Leopard 2A4TR в Сирийской войне.В этом анализе мы собираемся ближе познакомиться с работой турецких танков Leopard 2A4TR в Сирии, чтобы мы знали о самой машине, доктрине и окружающей среде, где он действовал, и других вещах, благодаря очень подробному анализу ОСИНТ. В 2005 году Турция приобрела 298 подержанных Leopard 2A4 из Германии, позже они стали называться Leopard 2A4TRs.Турецкие танки имеют лишь незначительную разницу по сравнению с оригиналом.Были добавлены улучшенные воздушные фильтры, что очень важно для такой пыльной местности как Сирия.В конце августа 2016 года Турция начала наступление вместе с повстанческими группировками из АФН на севере Сирии, в основном против исламского государства, но не отрывая глаз от курдских ВС.Сначала были развернуты М-60Т. В течение некоторого времени(после слухов о Leopard 2 около сирийской границы) 8 декабря 2016 года первая партия Leopard 2A4TRs была замечена около города Аль-Баба, стреляющия из своих орудий в ИГИЛ*.Теоретически на сирийской территории было развернуто несколько бронетанковых и механизированных подразделений, которые, по-видимому, насчитывали не более двух бригад, но развернуть – не то же самое, что использовать в наступлении.Так как пехота и технические специалисты FSA обычно вели атаку, это привело к гибридной военной смеси турецкой армииПервый и основной язык для Сирии – арабский, в то же время как турки говорят по-турецки, также используются разные алфавиты, поэтому общение между союзниками было не очень хорошим ,а это очень важно, если вы хотите воспользоваться огневой мощью, которую предлагают танки и артиллерия Турции. Также была выявлена недостаточная подготовка и боевой дух среди FSA, потому что эта группа в основном состояла из мужчин, набранных из лагерей беженцев в Турции с низким боевым духом (a fickle morale).Наконец,что не менее важно, как это сделали Россия или США в Сирии, турецкие войска не используют свои обычные части в качестве основной ударной силы.Они остаются в резерве и только некоторые вспомогательные подразделения отправляются на фронт. Это важно.Потому что это означает, что они находятся далеко от использования их полного наступательного потенциала на поле боя.Посмотрим, что может рассказать нам о бронетанковых войсках, из своей книги Achtung-Panzer, Хайнц Гудериан, отец так называемого Blirzkrieg! Впервые опубликованной в Германии в 1937 году.Танк обычно является центральной частью наземной войны, но для полного использования его огневой мощи, мобильности и защиты, у него должны быть сопутствующие силы для достижения всех возможностей, которые он предлагает.Если бы кампания высокой интенсивности была бы проведена против ИГИЛ*, то механизированные или бронированные силы состояли бы из следующих сопутствующих элементов: механизированная пехота, инженеры, самоходная артиллерия , авиационная поддержка, все они использовались бы одновременно, в больших количествах и в ключевых точках обороны ИГИЛ*, чтобы разорвать их линии защиты и продолжить продвижение, преследуя их арьергард до Ракки, но это не произошло,Почему?Потому что, как мы сказали, Турция ведет себя так же, как Россия или США, и они просто не хотят ​​интенсивную и большую войну с серьезными потерями, поэтому они предпочитают использовать свои танки в качестве простой поддержки FSA, и не используют их в атаке, для глубокого проникновения через линии ИГИЛ*, вместе с объединенными вооруженными силами.Это основная причина потерь Leopard 2A4s в Сирии, они не используются в качестве танков, они как просто большие мобильные пушки для поддержки повстанцев,Что еще Хайнц Гудериан рассказал нам 80 лет назад? Давайте посмотрим:Так какой же был единственный способ использования турками Leopard 2A4TR в Сирии?Просто приехать на позицию, обращенную фронтом к области захваченной ИГИЛ*, и дать огневую поддержку с помощью офицера связи между FSA и танками или просто собственными возможностями стальных монстров.Отсутствие наземной разведки и связи с повстанцами в конечном итоге привело к тому, что экипажи «Леопарда 2А4» принимали неудачные решения и разместили свои танки на уязвимых позициях, которые просматривались ИГИЛ* и ее опытными подразделениями охотников за танками, оснащенными ПТУР, которые в конечном итоге смогли подбить MBTs на открытых флангах.Хотя мы подробнее рассмотрим защиту в разделе «Где у кошки толстый мех?» Прежде всего мы хотим указать на несколько вещей.Большинство ракет, которые попали в «Леопард-2», были, вероятно, 9M113 «Konkurs», которые атаковали его с флангов.Любой с некоторыми знаниями по этому предмету знает, что нет современного MBT, способного противостоять этим ракетам по бокам, если у них нет ERA или навесной брони и/или решетчатой брони(cage armor). Кроме того, немецкие дизайнеры полагались на изоляцию, большинства наиболее чуствительных компонентов, которые могли привести к катастрофическому взрыву в случае пробоя, особенно в отношении топлива и боеприпасов.Если танк, такой как Leopard 2A4, получает удар от ATGM в бок, повреждения неизбежны в месте попадания, но ограничены благодаря автоматическим системам пожаротушения, сильно защищенным коробкам для боеприпасов, несгораемым предметам, одежды для экипажа и т. д. На данный момент мы можем сказать, что Leopard 2A4 хорошо сопротивлялся этим, ужасные последствиям, принимая во внимание, что тяжелые повреждения в большинстве случаев неизбежны .Перед отправкой на фронт большинство Leopard 2 были расписаны новым камуфляжем с пустынной схемой, но несколько Leopard 2 сохранили свою старую зеленую схему, как мы видим на изображениях.Вообще то Сирия является сухой страной, но на севере бывает снег и очень низкие температуры в самые холодные месяцы зимы, но это не проблема для Leopard 2, которые очень хорошо подходят для низких температур.Также Leopard 2 может быть поставлен с MG-1 или MG-3 7,62 мм пулеметами на башне перед командирским люком, эти МГ имеют тенденцию использовать прицел АА, но в данном случае это не имеет смысла для турецких экипажей и поэтому они, вероятно, используют обычные прицелы. Этот пулемет особенно известен из-за его смертельной скорострельности около 1.200 пуль в минуту. Однако пулемет на башне очень редок. Мы видели только в несколько танков с турелями, большая же часть MG ,были сняты.Что касается использованных боеприпасов, то, насколько мы были свободны в осмотре танков, мы видели выстрелы M325 HEAT-MP-T (Многоцелевой Tracer) вместе с передовой турецкой (MKEK) копией немецких выстрелов KE DM-43 или DM-53 и израильских KFS APFSDS M322 или M328.KE или APFSDS – Киннетическая энергия (только против очень хорошо защищенных целей)HEAT – Высоко взрыво противотанковый (многоцелевой)HE – Высокий взрыв (только против легкобронированных целей)(фугас)выстрел KFS APFSDS M322выстрел M325 HEATвыстрел турецкая копия DM-43s/DM-53Теоретически DM-43 или DM-53 из последней группы изображений точно не совпадают с выстрелом немецким производства, на наш взгляд, это DM-43 или DM-53 выстрел производства MKEK, потому что мы нашли 120 мм APFSDS -T KE выстрел производства MKEK, как мы видим на изображении ниже, но эти выстрелы не отображаются на сайте MKEK webpage.Использование выстрелов HE и HEAT должно быть правилом в Сирии, поскольку они лучше всего подходят для использования против противника в полевых укреплениях или за стенами,Также HEAT может даже уничтожить бронетехнику, которую ISIS* могут иногда развертывать, например BMP-1 или некоторые устаревшие танки.KE APFSDS являются бронебойными снарядами, предназначенными для прохождения сквозь броню современных танков типа Т-72 или Т-90, и они не эффективны против зданий, технических средств или легкобронированных транспортных средств, например, во время компании "Буря в пустыне "1991 года мы видели, что выстрелы M829 или M829A1 KE были способны пробивать насквозь обе стороны Т-72 и покидать танк, не разрушая ничего, Если они могут пройти через всё транспортное средство и выйти без каких-либо последствий, зачем использовать их в Сирии?Как мы все знаем, ISIS широко использует SVBIED(шахид-мобиль), установленные на бронированных гражданских транспортных средствах, движущихся с большой скоростью, они довольно разрушительны и трудно поражаемые цели, снаряды HEAT и HE могут поражать VBIED, но их траектории сильно параболичны из-за их меньшей начальной скорости по сравнению с выстрелами KE, которые составляют приблизительно 1.600 м / с по сравнению с приблизительно 1.000 м / с HEAT или HE .Это важно по нескольким причинам, например, DM-53 (KE) намного быстрее, чем M325 (HEAT), и поэтому он имеет гораздо более плоскую и настильную траектории, что приводит к более высокому уровню точности и скорости стрельбы.Обе харктеристики очень важны для борьбы с VBIED.Но на это могут возразить, что, как я уже сказал, до этого раньше, как правило, они пробивают броню и оставляют транспортное средство без причинения какого-либо значительного ущерба и это верно,Но мы должны помнить, что VBIEDs загружены огромным количеством взрывчатых веществ и поэтому вероятность того, что снаряд попадет в одну из них во время пробития, очень высока.В большинстве мировых доктрин, включая турецкие, танковые взводы состоят из 4 танков с одним ведущим танком, однако иногда некоторые особые силы используют взводы по три танка в каждом, это, например, более характерно для экспедиционных сил, таких как морские пехотинцы или морские пехотные части.Странно, но в какой-то момент мы заметили, что, по-видимому, турецкие танковые части используют по 3 танка.Хотя это разумно, потому что вам не нужно использовать много машин для борьбы с ISIS* и надо гибко использовать имеющимися у вас транспортными средствами , Но в любом случае мы не уверены в этом.Почти все боевые действия, в которых участвовали «Леопард-2», были связаны с битвой за город Аль-Баб и, особенно столкновения за госпиталь, расположенной на западе города.Аль – Баб. красный указатель – госпиталь.Эвакуционно – ремонтные машины.Машины серии М88 используются для ремонта и замены поврежденных частей боевых машин, эвакуации застрявшей и подбитой техники.Основным ТЭР средством в Турецкой армии является M88A1, первоначально основанный на силовых установках M-48 / M-60, A1 является улучшенной версией с более мощным двигателем.Мы не знаем числа развернутых M88A1, но уверены, что они не сделали или не смогли сделать свою работу , Мы могли видеть, танки Leopard 2A4s уничтоженные или сильно поврежденные. Они не были эвакуированы после подбития, что говорит о плохой координации или (возможно) о давлении ISIS в этом районе.На данный момент нам удалось проверить существование 43 Leopard 2A4TRs, развернутых в Сирии, по двум партиям: первая из них состояла из 18 танков, которые были замечены 8/12/2016, а вторая партия включала 25 танков, которые были отправлены на 10/12/2016 эти цифры указывают на развернутую силу, эквивалентную бронетанковой бригаде, и, как написал Кристиан Триберт, опубликованный в Беллингкате, номерные знаки «Леопарда 2» соответствовали 2-й бронетанковой бригаде.Обычно они стреляют из поспешно построенных полевых укреплений, первоначально предназначенных для пехоты и построенных с грунтовыми стенами. Они специально не предназначены для танков, поскольку в противном случае они имели бы гораздо более высокие стены, прикрывающие их боковые и передние поверхности. Если бы у них было достаточно времени и ресурсов, они бы смогли и выкопали огневые позиции для танков, что бы они защищали их гораздо больше, чем те стены, которые были сделаны из почвы.Мы не видели хорошо окопанной огневой позиции для танков, что говорит о низком участии и координации с инженерными подразделениями, которые могли бы построить намного лучшие позиции, что, в конечном счете, могло бы спасти много машин и экипажей.Посмотрите на изображения выше и просто сравните уровни защиты, предлагаемые укреплениями, выполненными на обоих огневых позиций для танков, верхнее фото – M1 Abrams во время учебных стрельб, снизу – Leopard 2A4TR в Сирии.Обычно Leopard 2s остаются за грунтовыми стенами и обеспечивают огневую поддержку с позиций по ISIS,ведя обстрел из основных пушек и коаксиальных пулеметов, однако мы не знаем их уровня координации с FSA.Мы также считаем, что, помимо собственных возможностей танка, турецкие войска используют легкие колесные транспортные средства Cobra OTOKAR для поддержки и управления огнем боевых единиц во время операций, этот метод также используется в других армиях, например, французские AMX-56s типа VBL(Véhicule Blindé Léger) используют с той же целью.Cobra OTOKAR в Сирии.Интересно также отметить, что есть много фотографий турецких солдат с относительно редким и специализированным оружием, таких как снайперская винтовка AIAW, такие винтовки используют только в специализированных снайперских подразделениях, (в частности у SFs этот тип оружия,) вы обычно не ждете увидеть ,что они могут быть использованными с бронированными юнитами, это дает нам представление о том, насколько гибридная война там,где действуют турецкие Leopard 2.Поскольку Leopard 2s обычно действуют как простые средства поддержки огнем, а не как часть сил чисто наступательных и наступающих , они(вероятно)не нуждаются в поддержке арт.огнем себя, поэтому, артиллерия и главным образом 155-мм SPH T-155 не действуют зачищая местность перед танками по ранее выявленным целям, это всегда является недостатком.В нормальных условиях 155-мм SPH T-155 Firtina работал бы в тесной координации с Leopard 2A4s.Однако мы все еще говорим о операции низкой интенсивности , и поэтому развернутые танки не действуют нормальным образом.Они используются, например во время городских боев, то есть распыляются танковые части и децентрализуется в определенной степени управление, Так , когда танки нужны в какой-то области, они(армия) не разворачивают их даже в один дивизион, а только один или два танка для обеспечения огневой поддержки, это связано с тем, что в ISIS* так мало развернутых войск, что вам не нужен весь отряд для участия в фазе огневой поддержки.В нормальных условиях турецкие танковые подразделения будут координировать свои действия с самолетами, вертолетами, артиллерией и другими средствами. В Сирии они координируют действия с небольшими подразделениями механизированной пехоты, посаженых на ACV-15 (сильно улучшенная турецкая версия M- 113 APC), которые, на наш взгляд, обычно выступают в качестве элементов безопасности и охраны, для небольших танков.В большинстве случаев истинной движущей(ударной) силой ОЭС(объединенные экспедиционные силы) являются подразделения FSA поддерживаемые танками и артиллерия (предоставляемая благодаря SF) для споддержки FSA и использующия технику распознавания. Воздушные силы, похоже, действуют как по заранее определенным целям, так и обеспечивая непосредственную авиационную поддержку.Но главная проблема заключается в том, что FSA, который теоретически считается головной пехотой, имеет другой язык (арабский) , у них нет опыта, низкая мораль и низкий уровень подготовки, и, наконец, в основном они легкие пехотинцы. Без их собственного тяжелого вооружения, что, в конце концов, и несмотря на поддержку турецкого тяжелого вооружения, не компенсирует их недостатки.Кроме того, нельзя недооценивать высокий профессионализм, которым обладают подразделения охотников за танками ISIS* в Аль-Бабе.Эта "неожиданность" для ТА, которую никогда не видели прежде в Сирии или Ираке.Одновременные двойные удары ПТУР и хорошую координацию для атаки с разных сторон, а также хорошее знание которые позволили им воспользоваться некоторыми преимуществами и произвести небольшие, но успешные атаки.В то время как некоторые утверждают, что танки были поражены ПТРК TOW-2A, мы считаем это маловероятным, в первую очередь потому, что на протяжении всей войны только несколько TOWs оказались на руках ISIS*, а во-вторых, потому что у ISIS* есть много советских / российских ПТУР, Некоторые из них были захвачены, а другие были куплены повстанческим группами.Эти ПТРК в основном 9М111 Fagot, 9M113 Konkurs, 9M133 Kornet и 9M115 Metis, последний в зависимости от варианта 9M115 или 9M115-1 имеет средний диапазон от 1 до 1,5 км, также все они работают с боеголовками HEAT и менее мощным является 9M111 с возможностью проникновения около 400 мм RHA.Теоретически лобовая броня «Леопард-2А4» противостояла бы "Фаготам", могла противостоять «Метису» и «Конкурсу» и не устояла бы против «Корнета».Однако боковые стороны – это другая история, Если, на фронтальной части сторон Leopard 2A4 по бокам, где расположены тяжелые юбки, мы могли бы говорить о 40% брони спереди, в то же время как в других частях с боков, вероятно, будет еще меньше.Посмотрите, насколько тонка боковая броня.Мы оцениваем, что броня шасси будет толщиной от 3 до 8 см обычной стали в зависимости от того, где и о каком месте говорим, в то же время в нижней части шасси мы должны добавить колеса и легкую юбку, действующую как разнесенная броня, что добавляет известную защиту. Но все же наиболее открытые части – это боковые стороны башни и высокая часть шасси, т.к. на обеих сторонах нет дополнительной брони.Однако в Leopard 2s были разработаны меры для защиты критических легковоспламеняющихся или взрывоопасных компонентов внутри бака, а также в целом для боеприпасов, которые защищены, и даже каждый выстрел имеет свой собственный плакированный контейнер.Танк имеет две основные стойки для боеприпасов, первая с 27 выстрелами, расположенными в передней части шасси на высоте стрелка, что очень хорошо защищено, но оно может быть уязвимым для мин, которые попадают на низкие гласисы или под корпус , Другая стойка находится в левой части турели, и у нее есть 15 готовых к использованию выстрелов, которые, безусловно, более уязвимы, особенно для ударов по бокам башни.Нет необходимости говорить, что каждая ПТУР могла бы пробить в борт «Леопарда» практически в любом месте, а после проникновения, только защитные меры и удача, каким-то образом предусмотренные конструкторами, позволят танку и его экипажу выжить . Также следует сказать, что обычно только одно пробитие не способно уничтожить танк, а скорее причиняет ему тяжелые, но возмещаемые повреждения. Также тяжелые раны и даже смертельные случаи для экипажа.В случае Сирии все зафиксированные пробития были на правой стороне Leopard 2, что приводит к одной из худших ситуаций. Также некоторые танки были захвачены и полностью уничтожены ISIS или турецкими воздушными ударами.Давайте посмотрим на изображение ниже, оно показывает абсолютно уничтоженный Leopard 2A4. Он полностью разрушен,но давайте ближе познакомимся с передней частью шасси, потому что эта часть – та, которая больше пострадала, Например, боевая стойка башни также повреждена, но это не означало, что башня была разбита на куски, а вот шасси было. По нашему мнению, эти свидетельства говорят о том, что такой ущерб может быть нанесен с помощью ракеты с самолета , в случае с турецкими ВВС, вероятно, это был Maverick AGM-65.Потому ,что лобовое шасси очень трудно уничтожить,а как мы видим в этом случае оно разрушено.Также есть видео ISIS* о захваченных на турецких позициях несколькими «Леопард-2», по-видимому, все они были хорошо сохранились, и поэтому могли были сделаны фото со всех сторон Leopard 2. После этого, захваченные танки были уничтожены ISIS* или турецкими войсками. В конце концов, это слишком сложные и неизвестные транспортные средства для ИГИЛа*, и они столь же бесполезны, как те М1 Абрамс, захваченные в Ираке, которые впоследствии были уничтожены.К сожалению нам не удалось установить связь между любыми видеороликами ИГИЛ по атакам ATGM и другими фотографиями танков, за исключением следующей группы изображений, где мы можем увидеть атаку на два Leopard 2A4, благодарим Кристиану Триберту за помощь .В этом случае,( ATGM по танком) были применены вероятно советские 9M111, 9M113 или 9M133.В грунтозащищенной позиции атакованы были два Leopard 2 и одна T-155 SPH. Защита состояло из грунтовой стены, разделенной на два пространства спереди, где оба транспортных средства были расположены для стрельбы (со стороны откуда ждали нападения) и стены которая не покрывала более высокую часть шасси.На этом изображении можно увидеть эффекты после попадания.120-мм боеприпасов.В то время как оба танка подверглись жестокому воздействию, второй полностью сгорел, судя по углу для ПТУР, мы можем отчетливо видеть, что наиболее открытой частью этого танка была задняя часть башни, где были размещены готовые к использованию 120-миллиметровые снаряды, Удар привел к катастрофическим последствиям(взрыв выстрелов) которое, вероятно, привело к смерти некоторых членов экипажа.Первый танк намного лучше сопротивлялся удару, поскольку(как мы можем это видеть на изображении) башни и танковое шасси была очень повреждены, ракета пробила тяжелые sideskirts на шасси, что, возможно, помогло уменьшить мощность ПТ заряда. Он попал внутрь танка, внутренние повреждения танка и ранения экипажа возможно были, но экипаж все же смог развернуть назад башню.Хотя этот удар был близок, чтобы взорвать основное хранилище в стойке 120 мм, но, похоже, повезло. Что показывает, почему немецкие дизайнеры добавили эти тяжелые sideskirts на флангах, чтобы защитить ту сторону, где мощное попадание могло в конечном счете достичь основного хранилища 120-мм выстрелов.Также интересно отметить, что на изображении выше мы можем видеть, вскрытую верхнию часть башни, где находится выстрелы с 120-мм боеприпасами, теоретически эта часть танка была разработана инженерами так,чтобы направлять взрыв снарядов вне танка, поэтому очень типично видеть, эту часть башни Leopard 2 вывернутую наружу в случаях пробития.На последовательных изображениях ATGM 1 и ATGM 1.2 мы можем видеть воздействие заряда (ATGM) среднего диапазона типа 9M115-2 Metis-M с высокой способностью проникновения в бок Leopard 2 ,снова видим очень слабое место у танка, от мощного заряда такого как Метис-М .Лучшая лобовая броня у Leopard 2A4s не является преимуществом,перед Т-72 в аналогичных ударах.T-72 имеют около 80 мм стали, по сторонам, вероятно, почти такую ​​же, как у Leopard 2.Мы так же заметили, что катастрофические убийства в немецких танках встречаются редко.Некоторые танки были уничтожены СВУ или минами, дело в том, что, как правило, противопехотные мины предназначены для остановки танка путем уничтожения траков, но не для их полного уничтожения, однако самодельные взрывные устройства, которые являются «самодельными» и могут производиться с различным количеством взрывчатых веществ,могут быть очень мощным, особенно если используются обычные артиллерийские выстрелы 152 мм или 155 мм.На следующем изображении мы видим полностью разрушенный танк, номерной знак которого был "195 /526 " и по некоторым данным, он был подорван ИЭУ или миной.Если мы внимательно посмотрим на таблицу из неизвестного источника, которая оказалась очень точной, у танков, которые подверглись сильным повреждениям, была заметка «Ağır hasarli» (тяжелый урон), а у тех, у кого был очень легкий урон, не было никаких указаний. Возьмем эту таблицу и сравним её с танками в видеороликах, выпущенных ISIS*.Танк "195 | 526"появился в списке"как без каких-либо серьезных повреждений", что в теории говорит, на него повлияло СВУ или мина.Так почему изображения показывают прямо противоположное?По нашему мнению, это часть пропаганды ИГИЛ. Башня не выглядит поврежденной от взрыва своих 120-миллиметровых боеприпасов, а скорее подвеглась огромному взрыву, после того как боеприпасы были вывезены. Что объясняет отсутствие горящих следов от взрыва и если бы когда террористы поставили бы взрывчатку под дном танка в районе главного хранилища выстрелов. В конце концов, очень вероятно, что этот танк получил урон из-за мины, а ИГИЛ смог ограбить и затем заложил взрывчатку и взорвал, чтобы турецкие войска не смогли восстановить Леопарда.Например, Leopard 2, который на фото ниже, выглядит так, что он наехал на АТ мину или IED, потому что правая гусеница разрушена, а другая находится в хорошем состоянии.Также взрыв не вызвал разрушения танка, так как он(взрыв) не смог добраться до основных стоек снарядов, это совпадает с описанием, данным о танке под номером 195 / 541.Также следующий танк(ниже на фото) выглядит как номер 195 / 537.Потому, что в описании говорилось, что он «под стеной».Интересно, что почти 100% подрывов на минах,попаданий из РПГ и ПТРК в «Леопардом 2» происходили на правой строне танков, это связано с тем,что позиции ИГИЛ* находились в Аль-Бабе, а приближались турецкие танки с запада.Приблизительно на расстоянии двух километров на юге были размещены позиции ИГИЛ в пределах дальности стрельбы дальнобойными ПТУР на дальность в 2 км, от территории удерживаемой ФСА-Турецкой стороной."Охотники за танками" могли нанести удар по «Леопарду-2», которые нацеливались на Аль-Баба, открывая свои боковые правые стороны для поражения ПТРК.следующее изображение объясняет этоИГИЛ* и ISIS*- запрещенные в РФ организации http://michael-ky.livejournal.com/49881.h tml – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com