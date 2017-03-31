Шпиономания в США: ну, что, янки, дно достигли или еще есть куда падать?

Демократы буквально роют землю носом в поисках «русского следа», расправляясь попутно с соратниками Дональда Трампа. Миф о «российском вмешательстве» в президентские выборы и дискредитации Хиллари Клинтон живее всех живых. За кого же взяться и кто будет олицетворять угрозу Кремля? Выбор пал на посла России в Штатах Сергея Кисляка и экс-советника Трампа Майкла Флинна.

Демонизация России и острый приступ шпиономании играет на руку противникам Трампа. Флинн на посту успел побыть от силы пару недель, но пришлось срочно уходить: сенаторы поставили ему в вину встречи с российским послом. Разразился скандал, посыпались обвинения в шпионаже. Как итог, Майкл Флинн, по сообщениям СМИ США, намерен дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Вопрос: а что он вообще может рассказать? Или это просто подстава и провокация? Громкие заявления, которым должны поверить только потому, что делу предшествовала громкая скандальная информационная кампания? Возможно, Флинн попросил иммунитет в связи с тем, что демократы вознамерились найти «козла отпущения» во что бы то ни стало.

Washington Post напомнил также о том, что Джефф Сешнс - глава Минюста и генпрокурор, в 2016 году дважды разговаривал с Кисляком, но утаил эту информацию на слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы ведомства. Демократы потребовали его отставки за ложь под присягой, «забыв» о том, что Сешнс общался с послом не как сторонник Трампа, а как сенатор и член комитета по вооружению.

Помимо публикаций в WP, еще и CNN строит гипотезы, сообщая, что разведка считает российского посла шпионом и вербовщиком. Выполнение обычной дипломатической работы в Америке для посла становится невозможным. Поразительно, но в России, которую так упорно стремятся выставить врагом США, а потом уже и остального мира, западные дипломаты спокойно работают, не подвергаясь нападкам и гонениям.

Дональда Трампа просто пытаются поймать на крючок опытные кукловоды из Демпартии. В Большой политике он просто мальчишка, не имеющий достаточного опыта. Будь все иначе, вряд ли бы Флинн ушел в отставку. Вся эта катавасия по поиску «русского следа» и якобы влияния Кремля на Трампа тоже бы долго не продлилась.

Подогревают ситуацию и СМИ, продолжая «игру в одни ворота». Может, пора заглянуть в анналы своей истории, припомнив эпоху маккартизма? Или демократы и работающие на них СМИ «забыли» о репрессиях 50-х гг. прошлого века, когда от преследований пострадали не только политики, но и режиссеры, ученые, иные прогрессивно мыслящие американцы.

Что и говорить, даже Чарли Чаплин не избежал тогда подозрений в приверженности к идеям коммунизма. Глава ФБР Эдгар Гувер собрал на него обширное досье, а позже актеру даже запретили въезд в Штаты. Сейчас же ситуация повторяется с поправкой на нежелательную фигуру Трампа.

Внутренние разборки стали причиной начала новой «охоты на ведьм», инициированной демократами, использующими «мину замедленного действия», заложенную еще во время предвыборной кампании. Антироссийскую тематику станут отрабатывать по полной программе, до победного конца. Россия, само собой, опровергает абсурдные обвинения конгрессменов и сенаторов, наблюдая, оценивая и делая выводы на будущее.

Преследования демократами Дональда Трампа и его сторонников не укрепляют позиции США на мировой политической арене, добавляя авантюризма во внешнюю политику страны. Внутриполитические разборки мешают администрации президента продумать внешнеполитическую стратегию, ведь в Вашингтоне идут разборки и дележ власти. СМИ вместо подачи правдивой информации только нагнетают напряженность в обществе.

Так это уже дно или еще есть куда падать?

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