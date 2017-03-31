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Школа мышления VS секта

21:18. 31 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Ученики Школы Раевского обсуждают в группе, чем же настоящие школы мышления отличаются от «сект». Интересная переписка, делюсь с вами, друзья.

Эльза:
А в чем смысл этой школы по вашему мнению?)

Вадим:
Не знаю) Декларируют все школы обычно примерно одно и то же - условно "за все хорошее, против всего плохого") Часто участники групп и не знают, какая реальная цель создателя школы, и могут и не узнать этого. Внешне при этом можете все выглядеть очень благопристойно и по светлому.


Поэтому цели такой "секты") могут быть разными: увод ищущих с пути истины, заработать учредителям, созданием сети школ с целью изменить баланс условных Света/тьмы, какие-то другие.

Важно то, что на начальном этапе у слушателей не развиты инструменты, благодаря которым можно понять, где есть истина, и где светлый путь, а где - не очень. Всем приходится делать выбор исходя из отношения к учителю, лидеру, и информации/знаниям (близко это внутреннему "компасу" или нет). Как правило - учителя знают/умеют на несколько порядков больше и всегда смогут обосновать то, что именно их "школа кунг-фу" - единственно правильная, а во всех остальных только "погубите душу". Это как в грамотных продажах, только для души)

Поэтому приходится читать и стараться получить инфо об учителе (поскольку, несмотря на приятный голос и интересную информацию, этого недостаточно для принятия такого серьёзного решения) и о самом учении. А с этим аспектом - много вопросов и спорных моментов (по крайней мере из того, что я успел найти/прочитать). Поэтому - я слушаю интуицию, а она мне пока советует быть осторожным с вовлеченностью в процесс.

Александр:
Ранее, общаясь на какую-то из тем с Алексеем, в этой группе, мы одну мысль развивали до какой-то истины, он назвал это что-то вроде "кольцо мысли", и пока мы с ним были в этом кольце мысли, многое доходило, осознавалось. Т.е. суть школы - это развитие через обсуждение каких-то мыслей их осознавание и переживание.

А в секте, идет какая-то манипуляция мыслями, т.е. навязывание определенной системы мышления людям, причем делается это через какие-то жизненные проблемы и недостатки, и якобы их система мышления, предоставляемая, поможет, или еще как-то благоприятно повлияет на жизнь втянутых в это людей. И, самое главное, что люди это проглатывают без осознания и понимания, как в тумане, как в типичных обычных социальных школах - фронтальное обучение. Вызубрил и принял, это как есть, как за истину.

Дмитрий Раевский:
Да, фронтальная система обучения - это инструмент зомбирования, согласен.

Василий:
Крутой поворот! Так и есть.

Кристина:
Я переписываюсь в личке с Ольгой и очень интересный результат иногда выходит: на мои вопросы я отвечаю себе сама, она ничего может не говорить, только задает мне простые вопросы. И ощущение такое, как будто она во мне "на крючок" подцепила поток информации и вытягивает его наружу))))

Александр:
Кристина, я вам больше скажу, бывает так, частенько, что пока я сформирую правильный вопрос, чтобы задать его определенным знающим людям, то сам уже и найду ответ))))
И задавать то нечего) и тогда до меня дошло, что лучший наставник сидит в глубине нас самих)

Дмитрий Раевский:
Сократ говорил, что Истина есть в каждом и задача философ - помочь ей родиться)))

Кристина:
Спасибо вам за это))

Александр:
Да, присоединяюсь к Кристине, спасибо)

Дмитрий Раевский:
Таким образом, школа - это где дают природным истинам в человеке раскрыться.
А секта - это где фронтально впихивают информацию для ума, настаивая на этом, но не давая человеку это найти в себе. Так? Как бы противоположные процессы, взаимоисключающие.

Александр:
Получается, что так. Как все-таки интересно приходить к таким истинам, и как красиво это получается.

Кристина:
Ага. Спасибо, что сформулировали. Когда читаешь вещи, созвучные с твоими… Это прям усиливает что-то внутри тебя... Как будто кто-то говорит твои мысли, описывает твои чувства, и ты понимаешь, что не сумасшедший))). И что мы - все одно целое.

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/313695.html

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