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Самый загадочный астероид в Солнечной системе

22:33. 31 марта 2017 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:
Большинство астероидов вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки, но недавно обнаруженный объект, который ученые прозвали Bee-Zed, ведет себя совсем странно. Мало того, что он вращается по часовой стрелке, так еще и заходит в потенциальную орбиту Юпитера, рискуя столкнуться с планетой-гигантом и его 6000 астероидов.
 

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Из миллионов астероидов, задокументированных в Солнечной системе, лишь 82 (а это всего 0,01% от общего числа) позволяют себе вращаться по часовой. Как указывает новое исследование, опубликованное недавно в журнале Nature, астероид Bee-Zed, или 2015 BZ509, является исключением даже среди этих «отщепенцев» и представляет собой единственный астероид, орбита которое пересекается с планетой. Что делает эту сверхъестественную аномалию еще более странной, так это тот факт, что, как уже было сказано, в «свиту» Юпитера входит 6000 астероидов, которые следует за газовым гигантом на пролетной орбите. Именно к ним с каждым своим орбитальным кругом и устремляется Bee-Zed. Согласно расчетам астронома Пола Вейгерта, астероид ведет себя так вот уже миллион лет, совершив при этом десятки тысяч оборотов вокруг звезды и при этом ни разу загадочным образом не столкнувшись с огромной планетой.
 
Это не может быть простой случайностью. Как отмечалось в исследовании, гравитация Юпитера приводит к тому, что «астроид-мошенник» каждый раз подстраивается под траекторию движения планеты, если им удается пересечься. Именно эта синхронность уберегает и будет, судя по всему, оберегать Bee-Zed от столкновения в течение миллионов лет. Эти данные были получены в результате анализа измерений, сделанных Large Binocular Telescope в Аризоне.
 
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С каждым оборотом, который астероид и планета делают вокруг Солнца, первый один раз входит и один раз выходит из гравитационного притяжения второго. Это приводит к двум противоположным гравитационным воздействиям, благодаря которым астероид никогда не подходит к Юпитеру слишком близко: крайняя точка схождения равняется 175 миллионам километров, а это почти что расстояние от Земли до Солнца.
 
Все несколько сложнее с сонмом астроидов, что следуют за Юпитером. Согласно расчетам, каждый раз шанс столкновения составляет лишь 1:1 000 000 000, то есть он ничтожно мал. Но у астероидов, в отличие от планеты, нет гравитационной «подушки безопасности». Кстати, сам Bee-Zed был обнаружен Panoramic Survey Telescope и Rapid Response System (Pan-STARRS) в 2015 году и ученые до сих пор не уверены точно, астероид ли это или ледяная комета, которая могла прийти из того же источника, что и комета Галлея.
 
 

http://www.popmech.ru/science/348722-bee-zed-samyy-zagadochnyy-asteroid-v-solnechnoy-sisteme/

Метки: 2015 BZ509, астероид Bee-Zed, астрономия, наука, солнечная система
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Один комментарий»

  • 1498 886
    Кирилл 31 марта 2017 в 22:42 Ссылка Пометить
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    журнал Nature.com – “управляемый” инопланетным “разумом” или “автопилотом”, планетарный космический “объект”?

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