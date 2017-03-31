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Россия, Украина, Европа, США. Условия в армии, сравнение. 2017 год

20:54. 31 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Россия, Украина, Европа, США. Условия в армии, сравнение. 2017 год

Часто так ставится вопрос, как пролог к жестоким спорам, при чём вопрос ставится в принципе одинаково, любым адекватным представителем сторон, как патриотов одной из стран, так и их оппонентов
"Армия России безусловно воюет лучше всех, но какой ценой даётся это превосходство ?"

И дальше идут, леденящие душу рассказы, по накатанной прямой — дедовщина, забывая, что с ней как токовой в армии РФ усиленно борются, в отличии, например, от армии США, где она просто внесена в устав, как основа или про плюют на всё в свете погоне за прибылью, как в армии Украины, ведь борьба с дедовщиной не поможет очередному Гелетею, построить дом вблизи Лондона, а вот организация взрывов и обвинения других в диверсии, очень может. Дедовщина — это проявление криминальной составляющей, которая жива в человеке, просто потому что ОН-человек, и криминала в армии на порядки меньше, чем в гражданской жизни … просто случаи криминала в армии становятся ярким поводом для обсуждения. НО это дело всё таки военной прокуратуры и военной полиции, а так же замполитов …

Но кроме криминального составляющей, есть ещё множество бытовых аспектов и сугубо военных …
далее смотрите видео, а мнение составляйте сами …

продолжение следует

Источник: nnm.me

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