Рокфеллеры затеяли хитрую игру с нефтью

Немецкий фонд имени Генриха Белля, известный как «зеленый» интернационал, сообщил, что более 600 институтов развития из 76 стран, чьи активы суммарно превышают $ 5 трлн., планируют отказаться от финансовых вложений в ископаемое топливо, главным образом в уголь и нефть. Среди них — крупнейшие инвестфонды: GPFG (Норвегия), Allianz (Германия), AXA Group (Франция), и также RFF (Фонд семьи Рокфеллеров).

Отныне бизнес-модель этого сообщества будет строиться на перекладывании капитала, включая акции и облигации, из нефтяных и угольных компаний в фирмы, производящих экологически чистое оборудование или генерирующих альтернативную энергию.

Свое решение члены этого движения объясняют моральными принципами и борьбой против глобального потепления климата. Вдохновителем этой идеи стал Билл Маккиббен, один из ведущих мировых политических деятелей по противодействию углеводородной энергетике и основатель экологической организации 350.org.

По расчетам Маккиббена, повышение средней температуры на планете всего на 2 градуса Цельсия по отношению к текущему уровню приведет к необратимым природным последствиям. Всё, что осталось у человечества перед апокалипсисом, — это выброс в атмосферу каких-то 565 гигатонн углекислого газа.

На этом фоне решение Рокфеллеров выглядит пророческим символом грядущих перемен, так как историки называют отцом современного крупного нефтяного бизнеса Джона Д. Рокфеллера, основателя компании Standard Oil, которая позднее трансформировалась в гигант Exxon Mobil. Ситуация в какой-то мере напоминает слова Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Одновременно другая нефтяная компания Shell в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди показала фильм «Великий переход», в котором, по сути, делается попытка найти золотую середину между сторонниками и противниками углеводородной энергии. Кстати, на создание «Великого перехода» и его презентацию компания Shell потратила порядка $ 3,75 млн. только для того, чтобы контраргументировать доводы Билла Маккиббена, призывающего отказаться вообще от ископаемого сырья.

Эми Майерс Джаффе, участвовавший в фильме в качестве исполнительного директора энергетики и устойчивого развития Калифорнийского университета, убеждает, что сейчас нереально полностью уйти от углеводородных источников. Но чтобы «волки были сыты, и овцы целы», он призывает переходить на природный газ везде, где это возможно. «Вы можете получить 50-процентное сокращение выбросов по сравнению с углем за счет метана», — утверждает Эми Майерс Джаффе.

«Я полностью согласен с этим, поскольку переход электростанций с угля и мазута на газ резко снизит остроту проблемы перегрева атмосферы, — говорит директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — С другой стороны, Shell заявляет о своих газовых амбициях и одновременно старается сбить накал критики со стороны „зеленых“. В любом случае, природный газ становится самым привлекательным товаром на энергетическом рынке».

«СП»: — Вы говорите, что привлекательность «голубого топлива» по сравнению с черным золотом будет только расти. А как же тогда с привязкой цены природного газа к нефтяным котировкам?

— Это очень сложный вопрос. Безусловно, несправедливо, что, скажем, «грязный мазут» в той или иной мере влияет на стоимость «чистого» природного газа. Но в данном случае ценообразование «голубого топлива» попало в ситуационную ловушку, из которой, конечно, нужно выбираться, хотя сделать это будет непросто.

Напомню, что газ, как товар, привязывали к нефти только потому, что к тому времени, когда начался экспорт «голубого топлива» в Европу, «черное золото» вполне успешно котировалось с помощью рыночных механизмов. А сейчас, примеру, российский газ занимает порядка трети европейского рынка, и попробуй заяви, что цена несправедлива! Сразу же заклюют и обвинят в монополизме. И всё-таки уже появляются новые участники рынка — производители сжиженного газа. Это дает надежду на формирование в будущем справедливых правил ценообразования.

«СП»: — Значит ли это, что нефть и уголь будут вытесняться природным газом? И вообще, что говорят по этому поводу авторитеты?

— Сейчас публикуется достаточно много сценариев поведения энергетического рынка, в том числе и «авторитетами», которые регулярно ошибаются, но с завидным упорством продолжают «штамповать» прогноз за прогнозом. Но ясно одно: в ближайшее десятилетие мировое потребление нефти не снизится. Более того, скорей всего увеличится за счет новых автомобилистов в Индии и в Китае. Эти страны станут драйвером роста спроса на бензин и, соответственно, на нефть.

Что касается угля, то его доля, наверняка, будет сокращаться. Те же индусы и китайцы анонсировали грандиозное строительство атомных электростанций. В целом, в мире есть понимание, что уголь и мазут несут серьезный экологический вред.

«СП»: — Может ли возобновляемая энергия стать реальной альтернативой углеводородным источникам? И действительно ли, что борцы против потепления климата во главу угла ставят экологию, а не другие скрытые интересы?

— Гегемоном в области альтернативной энергетики является Германия. Но, если заглянуть за кулисы, то можно увидеть, что немцы, прежде всего, реализовывают концепцию национальной энергетической безопасности, а также стимулируют профильную отрасль. Но что любопытно, являясь лидером по солнечным батареям и будучи антагонистом АЭС, ФРГ закупает во Франции в больших объемах электроэнергию, что производится на атомных реакторах.

Но при этом некоторые влиятельные политики, в том числе и немецкие, искренне верят, что спасают человечество от ужасных последствий потепления климата. Их позиция заслуживает уважение и отражена в Киотском протоколе и в решении Парижской конференции. Иначе говоря, помимо прагматиков, зарабатывающих на «зеленых технологиях», безусловно, есть убежденные идеалисты. И их ряды множатся. Это факт.

«СП»: — Рокфеллеры тоже стали идеалистами?

— Я так не думаю. Рокфеллеры и иже с ними, примкнувшие к идеалистам, скорей всего ведут свою игру на понижение, с целью сбить цену на нефть и уголь. И хотя они говорят, что эти ресурсы уходят в прошлое, но, как только рынок рухнет (если рухнет), они тут же займутся скупкой подешевевших активов. Сущность капитализма еще никто не отменял.