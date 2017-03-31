Рабство не исчезало, а изменило свой масштаб

Не стану далеко ходить за примером, иллюстрирующим справедливость утверждения, ставшее заголовком этой статьи, а просто попрошу читателей по мере прочтения этой статьи сравнивать настоящее положение дел с теми страницами истории, когда европейскими империями колонизировались, как «дальние», так и «ближние», отстающие в плане технологического развития, страны. Когда в процессе обмена товарами с аборигенами зеркальца и стеклянные бусы становились весовым эквивалентом золотых самородков, а за несколько ружей и скромное количество пороха можно было загрузить галеон ценностями значительно превышающими стоимость затрат на экспедицию в целом; когда аборигены с лёгкостью расставались с настоящими ценностями взамен на предметы, которые являлись продуктом технологий, своим уровнем превосходившие известные им.

А если по какой-либо причине торг с «туземцами» начинал идти «не в том направлении», то технологически превосходящие копья и луки аборигенов ружья колонизаторов нередко становились веским аргументом для достижения консенсуса.

С тех пор многое изменилось, но принципы и механизмы порабощения остались прежними. Страны, технологическим уровнем выше, по-прежнему обменивают продукты своих высоких технологий на драгоценные природные ресурсы, а к несговорчивым «партнёрам» применяются, как и прежде, высокотехнологичные военные «аргументы».

Судя по той, совершенно беспрецедентной тщательности, с которой соблюдается дистанция технологического отрыва между рабами и хозяевами, можно сделать ряд суждений о ценности этого самого инструмента порабощения, но сначала о дистанции технологического превосходства и о том, с помощью каких инструментов её сохраняют.

Мониторинг технологического разрыва осуществляется на многих уровня одновременно. С этой целью были созданы такие инструменты контроля, как координирующие центры и даже международные организации известные нам под общим названием – “КоКом”(Координационный комитет по экспортному контролю).

Информация из википедии:

< ![CDATA[ ]]> Координационный комитет по экспортному контролю, более известный как КоКом или КОКОМ (англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) — международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны; штаб-квартира в Париже. В эпоху холодной войны КоКом составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде исключения. Комитет разработал стратегию «контролируемого технологического отставания».< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КоКом к экспорту товаров в страны СНГ и Восточной Европы смягчился. Организация прекратила свою деятельность 31 марта 1994 г. Взамен КОКОМ было создано Вассенаарское соглашение.< ![CDATA[]]>

Информация из википедии:

< ![CDATA[ ]]> Вассенаарские договоренности — соглашение, заключённое в июле-декабре 1996 года в городе Вассенаар (Нидерланды) 33 странами[1], с целью повышения ответственности при передачах обычных вооружений и товаров и технологий «двойного применения» для предотвращения их дестабилизирующих накоплений.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> С окончанием холодной войны западные страны пришли к выводу, что существовавший режим контроля за поставками вооружений и военных технологий в социалистические страны КОКОМ устарел. Чтобы противостоять угрозам международной и региональной безопасности и стабильности необходима была более глобальная система контроля за распространением обычных вооружений, товаров и технологий «двойного применения»< ![CDATA[]]>.

Если посмотреть на изображённую ниже карту мира, то можно приблизительно увидеть, каким образом наша планета поделена на хозяев и рабов. “Элитам” одних стран глобальный предиктор дозволил иметь высокие технологии, а “элитам” других, нет.

Синим цветом выделены страны, имеющие в своём распоряжении передовые высокие технологии в той или иной сфере, а серым цветом обозначены страны, либо не имеющие их совсем и вынужденные покупать высокотехнологичные продукты у «синих», либо имеющие высокие технологии, но уровень которых не позволяет им конкурировать по основным стратегическим направлениям с «синими» странами.

Справедливости ради, надо отметить, что эта карта не отражает объективную картину полностью, а лишь приблизительно иллюстрирует положение дел и нуждается в периодической корректировке.

В действительности разрыв в уровне технологий существует и внутри «синего» блока и именно там происходит полная драматизма, очень жёсткая, конкурентная борьба. Дело в том, что далеко не все «синие» страны самостоятельно, то есть в результате последовательных научных и технологических достижений получили передовые высокие технологии. Большинство из них, как правило, получали их за «примерное поведение» от стран-лидеров в этой области. А насколько драматично идёт борьба между странами-лидерами, свидетельствуют высказывания известных политиков. Например:

Или высказывание нескольких кандидатов в президенты США за физическое устранение ведущих российских учёных. Подробно об этом можно прочесть в статье < ![CDATA[ ]]> “Причина массовой гибели российских ученых – профессиональная деятельность” < ![CDATA[]]>

Мы уже десятки лет выслушивали такие категоричные высказывания серьёзных западных политиков сначала в адрес СССР, а с некоторых пор и в адрес России. Можно конечно возразить, мол, высказывания политиков это всего лишь слова, но ведь НАТО у наших границ это уже реально свершившийся факт и приблизилось оно к нам не с целью дружески похлопать по плечу. И следующий материал лишний раз это подтверждает:< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=tK9O1eEyp5g&feature=youtu.be< ![CDATA[]]>

Совершенно откровенное интервью основателя и директора частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор» Джорджа Фридмана указывает не только на имперские амбиции США, но и на главный мотив действий заокеанской империи: Не допустить возникновения союза между технологиями, которыми владеет Германия и несметными природными богатствами, принадлежащими России. В понимании западных стратегов такой альянс станет самой серьёзной проблемой для США.

Из всего этого можно сделать один очень простой вывод: сохранение специально заданной разницы в уровне технологий между хозяевами и рабами имеет чрезвычайную важность и ценность для них.

Вспоминаются слова Уинстона Черчилля:

Складывается устойчивое впечатление, что доминирующие субъекты в этой борьбе будут стремиться сохранить технологическое превосходство любой ценой вплоть до, чреватой ответным ударом, превентивной ядерной бомбардировки научных центров и инфраструктуры противника. Подробно о молниеносном ядерном ударе можно прочесть тут: < ![CDATA[ ]]> http://dokwar.ru/publ/voenny_vestnik/armii_mira/koncepcija_bystrogo_globalnogo_udara/3-1-0-701< ![CDATA[]]>

Зададимся вопросом: Если, к примеру, США, в результате напряжённой, но всё-таки мирной борьбы утратит своё технологическое превосходство, разве у них не будет шанса восстановить его вновь? Например, мобилизовав свой научный потенциал, как это делают другие участники этой схватки, в частности Россия? Или мирное сосуществование господ с вассалами категорически неприемлемо с точки зрения их идеалов? Неужели технологическое превосходство, которое используется исключительно с той же целью что и во времена колониализма – получать за бесценок природные ресурсы от слабых соседей по планете, дороже мира на земле? Судя по количеству войн, за последние три десятилетия инициированных США или их союзниками, становится понятно, что мир на земле для них одно из самых никчёмных явлений: < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/W4rUp1qOJNE< ![CDATA[]]>

Война для них это такое «вкусное» блюдо от политтехнологической кухни, которое позволяет «подкормить» долларовую экономику и заодно удовлетворить имперские амбиции США, показав в очередной раз вассалам, кто в доме хозяин. Похоже, что «отсутствие войны» на нашей планете для современной западной политической формации слишком дорогое и к тому же очень опасное состояние.

Что же не так с нашей планетой? Ведь войны, в которых погибают сотни тысяч людей, включая женщин, стариков и детей по своей сути являются обычным высокотехнологичным инструментом воздействия на рабов, которым на заре колониализма являлись ружья и порох. Напрашивается вывод о том, что рабовладение вовсе и не исчезало, а совершенно наоборот – приобрело глобальный масштаб. Теперь загоняют в рабство не отдельных людей или племена, а целые страны.

С этой целью применяются всё более изощрённые и самые передовые технологии порабощения, основанные на совершенно различных принципах. Начиная от экономического «пряника», о котором подробно рассказал в своей книге «Исповедь экономического убийцы» Джон Перкинс, включая целый комплекс поражающих своим цинизмом ноу-хау и заканчивая «кнутом» силового воздействия, вплоть до военного вторжения.

Подробно о книге тут: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=YZxSEuo6yEM< ![CDATA[]]>

Что толкает самую сытую часть населения этой планеты, которая не устаёт учить других демократии, заниматься такими грязными делами как рабство? Что заставляет их держать с помощью высокотехнологичных финансовых инструментов в искусственно созданной нищете большую часть человечества?

Ответ на вопрос такой: Это технология порабощения, которая успешно применяется поработителями (работодателями) к населению нашей планеты с “запамятных времён”.

Если Вы наняты кем-то на работу, то соответственно вынуждены будете работать по правилам “работодателя” или Вас ожидает увольнение. Сегодняшние страны-лидеры получили эти технологии не путём научных достижений, а как инструмент для исполнения своей миссии непосредственно от “работодателя”. И собственно весь их реальный научный потенциал сводится лишь к производственной сфере. Именно по этой причине утрата технологического превосходства приведёт к необратимым последствиям для них, так как сами они не имеют последовательной научной базы не только для технологического прорыва на более высокий уровень, но и для восстановления прежнего, в случае его утраты в результате искусственного или естественного катаклизма. Они находятся в том положении, когда нужно лавировать между “работодателем”, который требует результата и остальным населением планеты, которое “добывает” им этот результат. Конечно, знания и технологии, которыми их снабжает “работодатель”, позволяют им не просто искусно “лавировать”, а абсолютно надёжно обеспечить контроль над всем населением планеты. Эти знания включают в себя огромное количество фундаментальных данных, тщательно скрываемых от порабощённого большинства. Эти “тайные” (скрываемые) знания относятся не только к технологиям порабощения и методам контроля цивилизаций, они так же о подлинной истории цивилизаций существовавших и существующих ныне на этой планете, о подлинном назначении человека и о многих других аспектах мироздания. О том, что это именно так, свидетельствуют данные , которые периодически просачиваются сквозь случайные бреши в информационном кордоне.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=FwiAup2FQrM< ![CDATA[]]>

Мы наблюдаем достаточно большое разнообразие методов и инструментов, с помощью которых осуществляется контроль не только за отдельными государственными образованиями, но и целыми союзами государств. Возьмём к примеру Евросоюз, где, как мы часто видим, лидеры его государств своим поведением напоминают беспомощных перчаточных кукол, натянутых на руки жестокого < ![CDATA[ ]]> кукловода< ![CDATA[]]> (< ![CDATA[ ]]> «За любым троном есть нечто большее, чем король»< ![CDATA[]]>), который, посредством мирового жандарма в лице США, к своим “партнёрам”, кроме компромата и прямого шантажа, применяет целый “букет” технологий порабощения: религиозные институты, банковская система, армия спецслужб способная отслеживать местоположение любого человека не только с помощью IP его смартфона, но и посредством видео биометрического контроля личности, банальная прослушка всех и вся с высокой вероятностью последующего шантажа, бессовестное редактирование и компиляция исторических фактов, строгий контроль параметров информационного пространства с помощью СМИ и PR технологий, а так же широкий спектр страшилок: от “ужасных болезней” до “ужасных террористов”, с которыми на деле, кроме России, никто не борется.

Не много ли средств контроля? Для чего нужен такой избыточный запас влияния? А не является ли странным, что не смотря на то, что это ещё далеко не весь список средств контроля используемых властями, а лишь то, что лежит на самой поверхности, террористы продолжают делать свои чёрные дела, взрывая мирных граждан, не обращая никакого внимания на то, что все они под таким “внушительным” колпаком?

Ответы на эти вопросы лежат в другой плоскости. С какой целью необходимо контролировать население всей планеты как в своё время рабов на плантациях?

- Да с той же самой, что и тогда. Только теперь мы знаем, что плантация это планета на которой мы живём и работаем, а “растут” на этой “плантации” полезные ископаемые.

Более подробно о результате, на который работает практически всё трудоспособное человечество можно прочесть тут: Планетарный рудник

Как пишет автор < ![CDATA[ ]]> http://wakeuphuman.livejournal.com/< ![CDATA[]]>

…”Сколько ракет летает в год на орбиту и что они возят кроме спутников?:) Например, грамм Родия стоит $230. Грамм Осмия-187 – $200000, а грамм Калифорния-252 стоит $6500000. При стоимости вывода 1 кг на орбиту в $3000 вполне рентабельно тягать туда редкие элементы и изотопы. Грязь остается здесь, чистый продукт хозяину”.

Что же касается главного бенефициара конечного продукта нашей планеты, то мне не хотелось бы сегодня касаться в этой статье его самого, так как я имею весьма скудную и непроверенную информацию о его происхождении. Но поделюсь теми данными, которым, по моему мнению, можно доверять, так как они исходят от экс-министра обороны Канады Пола Хеллиера и хоть и косвенно но намекают на возможное его происхождение: < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/BVKhvmTp60k< ![CDATA[]]>