Пьянка северных народов: кто «принимает на грудь» больше

Пристрастие финнов к спиртному пугает их соседей шведов. В том числе, тех из них, кто зарабатывает продажей алкоголя. Хотя, казалось бы, радоваться надо, если твоя продукция не просто востребована, а уходит влет. Как это и происходит в Суоми. Тем не менее, шведский монополист по продаже алкогольной продукции через сеть магазинов Systembolaget отправил в Европейскую комиссию письмо с призывом рассмотреть на европейском уровне чрезмерное увлечение горячительным граждан Страны тысячи озер.

По данным монополиста, который провел, как сообщается, целое расследование, финны выпивают сегодня спиртного больше, чем граждане других стран Северной Европы. А что же будет после планируемой либерализации антиалкогольного законодательства, задается вопросом Systembolaget.

Авторы письма в Еврокомиссию указывают на то, что среднестатистический взрослый житель Скандинавии потребляет в год 10,4 л. чистого спирта. Финны же выпивают 12,3 л., то есть, больше, чем шведы и норвежцы. (В сравнении же с общеевропейским показателем — меньше на 0,2 л., добавим от себя).

Возбудилось руководство алкогольного монополиста после того, как стало известно о решении финского Минздрава поднять минимальный лимит крепости алкогольной продукции для реализации в супермаркетах с нынешних 4,7 до 5,5 градуса. Точкам общепита разрешат теперь торговать спиртным до 4 утра, и продвигать свои акции на спиртное через наружную рекламу, чего прежде не допускалось. И это при том, что алкоголизм уже признан в Финляндии «серьезной проблемой». Финские врачи ежегодно отмечают порядка 2,2 тыс. смертей, вызванных им. Данная причина вышла с недавних пор на второе место в «рейтинге смертности» после сердечно-сосудистых заболеваний. На третьем — самоубийства, немалая часть которых так же вызвана «чрезмерным употреблением».

Однако нам-то какое дело до финнов? Разве только чтобы убедиться, что те, кто называет россиян «хроническими пропойцами» явно гонят напраслину. Поляки, например, уверены, что «русские бегут из Европы потому, что им не дают там много пить». Так прокомментировали на днях польские СМИ информацию МИД РФ о «наметившейся тенденции к возвращению домой переселившихся было на Запад соотечественников».

«Острословы» из Германии пошли ещё дальше. Россия ассоциируется у них с «разрухой», «нищетой» и «алкашами». К слову, о Германии. Если верить отчету Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), каждый немец старше 15 лет потребляет в среднем 11,8 л. чистого алкоголя в год. Это порядка 500 бутылок пива. При этом мужчины пьют вдвое больше женщин (соответственно 16,8 л. и 7 л. в год). А среднестатистическая составляющая выпиваемого горячительного на планете составляет всего 6,2 л. То есть принимают немцы «на грудь» регулярно, много и с удовольствием. Чему корреспондент «СП» не раз была свидетелем, посещая эту страну. Скажем, на престижном теннисном турнире в Мюнхене аккредитованным журналистам, а также многочисленным гостям, наливали (буквально!) с утра до вечера — в пресс-центре, на трибуне, в «зеленой зоне», где пресса имеет возможность общаться со спортсменами, на ежедневных вечерних приемах. Никаких ограничений по количеству и разнообразию напитков. И кто тут из нас «алкач» (как говаривал один из героев «Осеннего марафона»)?

Но вот официальные данные, обнародованные не так давно главой Министерства здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Употребление алкоголя россиянами снизилось до 10 литров в год на человека. То есть, пьем даже меньше чем «правильные» шведы! И что особенно важно, данная цифра соответствует норме, установленной всё той же ВОЗ.

На прошлой неделе Совет Федерации РФ назвал самые пьющие регионы России. Лидируют в этом специфическом первенстве, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Третий «призер» — Республика Коми. Все три региона со сложной климатической, а также экономической ситуацией. А меньше всего жалуют спиртное «южане» — Чечня, Дагестан, Ингушетия. Обе наши столицы оказались ровно посредине, то есть, можно сделать вывод, что пьют в Москве и Питере в меру.

О северном климате, который якобы «сильно способствует», чуть подробнее. Американцы как-то проводили исследования на тему генетической предрасположенности северных народов к алкоголизму. Побывали на Аляске, в нашей Якутии, на Чукотке, в некоторых других местах. Оказалось, что у всех, кроме нанайцев, гены, отвечающие за расщепление спиртного, по структуре вполне себе «европейские», в смысле, расщепляют как надо.

— Склонность к алкогольной зависимости некоторые ученые из Западной Европы вместе с коллегами из США долго приписывали всем россиянам, — сказал «СП» Владимир Хавинсон, профессор, член-корреспондент РАН, главный геронтолог Петербурга. — Потом сами же извинялись, мол, «немножко ошиблись». Генетика — наука точная, домыслы в ней недопустимы. Другое дело, что у некоторых азиатских народов организм действительно генетически не готов к возлияниям. Даже сто граммов водки могут вызвать его отравление токсичными продуктами обмена.

Продолжает тему Мария Мацкевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН.

«СП»: — На Западе часто пишут, что Россия — сильно пьющая страна. На ваш взгляд, настолько это справедливо?

— Совершенно несправедливо! Те, кто так пишет или говорит, скорей всего просто подыгрывает своим политикам из числа русофобов.

«СП»: — Но есть показатели, согласно которым россиян к трезвенникам никак не отнесешь…

— Дело, на мой взгляд, не в том, кто и сколько выпивает. Не в неких абсолютных величинах. Важно, что пить. В России большинство жителей (51%) предпочитает тяжелые напитки — водку, коньяк. На Западе же в основном пьют легкие — вино, пиво. Это имеет значение. Крепкая выпивка сравнима с легким сотрясением мозга. Происходит паралич мелких сосудов, другие негативные воздействия на организм. Сильно пьющие люди буквально пропитаны разными болезнями. Что касается северных территорий, не только российских, там спирт предпочитают с давних времен. Но дело не только в климате. Важна также экономическая составляющая. Где с экономикой всё в порядке, люди в большинстве своем «до чертиков» не напиваются. И наоборот — чем депрессивней регион, тем больше среди населения пьющих.

«СП»: — На днях были обнародованы данные, согласно которым россияне стали пить на треть меньше по сравнению с показателями 2009 года. Утверждается, например, что уровень потребления спиртного составляет сейчас немногим более 10 литров на человека в год против 15,1 л. пять лет тому назад. Но мы ведь не стали жить лучше в нашей стране за минувшие годы!

— Надо понимать, из чего складываются эти данные: из количества спиртного, проданного в том или ином регионе, численности смертей по причине алкогольного отравления, а также с учетом статистики правонарушений, совершенных в нетрезвом состоянии. «Нелегальные литры» не учитываются. В результате значительная часть отравления алкоголем уходит из статистики.

Российское правительство периодически заявляет о старте антиалкогольной кампании (собственно, как и антитабачной, антинаркотической). В очередной раз повышает цены на водку, ограничивает время продажи всего спиртного, возраст покупателей и т. д. Так было не раз и во времена СССР, и в постсоветской России. Результаты достигаются при этом, как правило, весьма скромные. Потому что рассчитаны эти кампании на два-три года. Но за столь короткий срок добиться кардинальных перемен сложно. К тому же они часто непоследовательны и не до конца продуманы.

Если принимается решение поднять цены на крепкие алкогольные напитки, то почему бы одновременно не снизить их на легкие вина, пиво? Как это давно делается в цивилизованных странах. Тогда не было бы таких жутких историй как недавнее отравление боярышником десятков людей в Иркутске. Необходимо в целом по стране менять культуру пития, а это проект долгосрочный. И понимать, что алкоголизм — явление социальное. Стаканом водки пьющие люди компенсируют какие-то проблемы. Семейные, жилищные, связанные с работой. Значит, надо создавать так называемые социальные лифты. А с этим в современной России, особенно в отдаленных от двух столиц регионах, известно, беда…