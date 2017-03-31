Не бойтесь прослыть “антисемитом”, бойтесь не сказать народу правду!

Мне как "народному блогеру" люди присылают свои мысли, идеи, какие-то видеозаписи, в том числе и просто найденные на просторах Интернета, чтобы я выставил их на всеобщее обозрение и ознакомил с ними тысячи других россиян, чтобы и они тоже узнали правду и хоть чуточку прозрели, стали чуть более политически подкованными. Хочется сказать спасибо за такое доверие!

Несколько слов скажу о пресловутом "антисемитизме", которым нас всех пугают, так как за него есть почти расстрельная статья. Мол, "разжигание" недопустимо в обществе!!! За "разжигание" в России уголовная 282 статья предусмотрена!

Статья 282. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды: "Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, — наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет..."

В противовес содержимому 282 статьи УК РФ я приведу толкование слова ИДИОТ.

Сейчас у слова «идиот» два значения: самое распространённое — оскорбительное, второе — медицинское, обозначающее человека с самой глубокой степенью умственной отсталости. Однако, если поинтересоваться, что это древнегреческое слово обозначало издревле, то откроется совершенно иной смысл: «Idiōtēs — человек, не интересующийся политикой».

То есть, когда наши СМИ, наша власть (законодательная, исполнительная и судебная) или сам "божий народ" запугивают народ 282 статьёй УК РФ, они сообща стремятся сделать россиян идиотами.

Теперь пару слов по поводу так называемого "разжигания", которым занимаются сами представители "семитского племени", очень боящиеся "антисемитизма".

Ниже видеозапись, опубликованная 30 марта 2017 года. Её создали журналист – Александр Сотник, и видеооператор – Роман Переверзев, причём оба "семиты", ашкеназы, что видно по их лицам. Вот они на этих фотографиях.

А.Сотник и Р.Переверзев А.Сотник и Р.Переверзев

Видеозапись А.Сотника и Р.Переверзева, выложенная в СМИ под названием "Ютуб" и есть фактическое разжигание, правда не "национальной, расовой или религиозной вражды", а гражданского неповиновения властям с целью спровоцировать государственный переворот.

При этом журналист А. Сотник своими заранее продуманными и заготовленными фразами внушает всем (и прежде всего молодёжи) мысль, что теперь, после антикоррупционных митингов, спровоцированных фильмом Алексея Навального, "Он вам не Димон", власть начнёт тупо расстреливать народ, если люди снова выйдут на улицы городов.

На фото сотрудники ФБК, волонтёры и сотрудники @NewcasterTV, арестованные 26.03.2017 за сопротивление полиции. На фото сотрудники ФБК, волонтёры и сотрудники @NewcasterTV, арестованные 26.03.2017 за сопротивление полиции.

Зачем это надо "семитам" А.Сотнику и Р.Переверзеву?

Ну как же, 2017 год — год столетия революции в России, которую ровно век назад организовало и устроило "племя семитов". Тогда они воспользовались общей геополитической ситуацией (шла Первая мировая война) и недовольством русских в отношении царя Николая II и проводимой им политики. Как результат, грянула революция и следом Гражданская война между "красными" и "белыми" до полной победы одной из сторон. Количество жертв — около 10 миллионов человек!

Сегодня "семиты" хотят любой ценой разжечь недовольство русских в отношении нынешнего "царя" Владимира Путина и проводимой им политики. Цель этого разжигания та же — нужна революция, первая кровь, гражданская война. Это то, что "семиты" умеют делать лучше всего, разрушать и убивать — это их основное ремесло! Откройте Библию, прочтите "Ветхий завет", и у вас просто волосы встанут дыбом! С этого они получают наибольшую прибыль! Об этом сегодня открыто пишут честные евреи!

"Разжигание" А.Сотника уже в самой постановке вопроса, который он задаёт в своём фильме самым разным людям: «что произойдёт в стране, если сотрудники полиции начнут стрелять в протестующих?». Многие, не долго думая, отвечают Сотнику: «в таком случае неизбежно грянет народный бунт!».

Ну так это ж как раз то, что нужно "семитам", которых наш народ называет жидами!

Когда я вижу эти потуги "семитов", нацеленные на провоцирование кровавой смуты в стране, я становлюсь "антисемитом" поневоле, во мне как штормовая волна вскипает ярость благородная, воспетая в песне "Вставай, страна огромная!", и мне хочется дать этим "семитам" адекватный отпор!

Да, я тоже недоволен тем, что российская государственная власть замалчивает ужасные факты коррупции в высших эшелонах, но я против свержения Владимира Путина за то, что премьер-министр Д.А.Медведев погряз в коррупции и стяжательстве материальных благ в особо крупных размерах!

Я за то, чтобы поднявшееся фильмом А.Навального недовольство народа направить совершенно в иную сторону — помочь Президенту России дать бой коррупции при массовой поддержке народа! Причём самым решительным образом — по-сталински!

Газета «Известия», январь 1937 г. Газета «Известия», январь 1937 г.

Ну а то, что "всё зло исходит от жидов", от этих самых "семитов", так это сущая правда! Какая может быть в отношении патриотов 282 статья УК РФ после вот этих слов израильского каббалиста Михаэля Лайтмана, хорошо известного также и в России: "все проблемы и все страдания мира только из-за евреев!"

Приложение: "Предсказание Михаэля Лайтмана о новом Холокосте евреев вызвало шок даже у антисемитов!":

В связи с этим признанием израильского каббалиста М.Лайтмана, стоит пристально посмотреть на недавно обнародованный факт: согласно последнему заявлению ООН "на Украине более 60% населения живёт за чертой бедности!" Более 60%!!!

Почему так? — объяснила в прямом эфире в украинской телепрограмме "LIVE" украинка Надежда Савченко: "на Украине поганая жизнь из-за жидов", (которые совершили в февраля 2014 года госпереворот и свергли Виктора Януковича, законного избранного президента Украины).

Если резюмировать всё вышесказанное, то напрашивается вывод: всем россиянам нужно срочно выработать иммунитет против этих самых жидов как против очень опасной социальной инфекции, чтобы в обществе не возникло тяжёлых осложнений, особенно в процессе лечения этой болезни.

Приложение: "КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО "РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ" В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ — ЖИДЫ?!"

31 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин