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Начата разработка роботов следующего поколения, предназначенных для работы на объектах ядерной энергетики

23:03. 31 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

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Как показали события, связанные с ликвидацией последствий аварии на японской атомной станции Фукусима, уровень развития современной робототехники еще не дотягивает до того, когда при помощи роботов можно было решать абсолютно все задачи. Использованные на станции роботы смогли лишь обеспечить выполнение простых задач, таких, как открытие и закрытие клапанов, очистка территории от обломков и мусора, а как дело только коснулось выполнения более сложных задач в более сложных условиях, то роботы оказались абсолютно бессильными, терпя одну неудачу за другой.
 
С учетом всего вышесказанного, правительство Великобритании, страны с хорошо развитой ядерной энергетикой, выделило финансирование в размере 4.6 миллиона фунтов стерлингов недавно организованному консорциуму, возглавляемому Манчестерским университетом, в который входят такие организации, как Бирмингемский университет (University of Birmingham), университет Западной Англии (University of the West of England, UWE) и компании Sellafield Ltd, EdF, UKAEA, NuGen.
 
Задачей, поставленной перед этим консорциумом, является создание роботов следующего поколения, которые имеют высокую надежность и предназначены для эксплуатации на объектах ядерной энергетики. Эти роботы однократного использования должны иметь надежные источники энергии, компьютер с достаточной вычислительной мощностью и коммуникационные системы, способные работать в условиях повышенной радиации. Помимо самих роботов будет произведена разработка специализированного инструментария, при помощи которого эти роботы смогут справиться с выполнением даже достаточно специфических работ. Предполагается, что большая часть из разработанных роботов будет автономной, т.е., они смогут выполнять поставленную им задачу полностью самостоятельно, без необходимости управления и контроля со стороны людей.
 
В течение следующих пяти лет работы по данному проекту должны приобрести вид опытных образцов роботов, которым предстоит пройти ряд испытаний в нейтральной и радиоактивной окружающей среде. Эти роботы, которые будут иметь возможность работать группами, должны будут в ходе испытаний обнаружить и идентифицировать различные объекты, использовать технологическое оборудование и выполнять другие действия с опасными объектами, доступ к которым не производился уже в течение 40 лет в силу понятных причин.
 
Разработка роботов нового поколения не будет ограничена только созданием сухопутных вариантов, передвигающихся на колесах, гусеницах и конечностях. Также будут разрабатываться специализированные летательные, плавающие и подводные аппараты, совместные усилия которых предоставят людям наиболее полную картину о состоянии объектов ядерной энергетики. И, помимо ядерной энергетики, такие роботы смогут найти применение в других областях, таких, как обезвреживание старых боеприпасов, взрывных устройств, в здравоохранении, в химической промышленности и в других местах, где присутствуют различные угрозы здоровью и жизни человека.
 
Метки: аэс, безопасность., робот, технологии, ядерная безопасность
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