На Украине впервые поднялся в воздух новый самолет Ан-132
С киевского аэродрома «Святошин» 31 марта произвел первый взлет новый средний транспортный самолет Ан-132. Событие в своем микроблоге прокомментировал глава государства Петр Порошенко.
«Искренне поздравляю всех с первым полетом нового отечественного многоцелевого грузового самолета. Ан-132 — уникальный пример промышленной кооперации с западными партнерами, особенно странами НАТО. Это соответствует стратегии развития Украины. Желаю новому самолету счастливой судьбы! Слава украинским авиастроителям», — написал он.
Ранее сообщалось, что проект Ан-132 (фото) разрабатывается в интересах Королевства Саудовской Аравии и предполагает создание модификации Ан-32 с передачей документации и интеллектуальных прав на нее. По замыслу конструкторов «Антонова» и по требованиям саудовских заказчиков, Ан-132 оснащен западными двигателями Pratt & Whitney Canada PW150, системами жизнеобеспечения производства компании Liebherr и самым современным комплексом авионики американской фирмы Honeywell и т. д. На постройку лайнера, который сможет поднимать в небо до 9 тонн груза, ушло полтора года.
http://svpressa.ru/world/news/169552/
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……”На постройку лайнера, который сможет поднимать в небо до 9 тонн груза, ушло полтора года. Финансовые параметры проекта не озвучивались. Тем не менее, по сведениям из ряда источников, общая стоимость опытно-конструкторской работы продолжительностью 18 месяцев составила 116 млн. долл.”….
Вопрос путинофилам. Сколько времени , и сколько денег ухлопали на SSJ-100 ? Который и покупать никто не хочет….
Сколько ещё будут трендеть про ” вот-вот как наладим производство уже разработанных (на основе отечественных комплектующих) ИЛ-112, ИЛ-114, ТУ-204М, ТУ-214, ТУ-334, ИЛ-96″ ?
Может кто чего знает ?
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Да ты еще и авиаконструктор.
И критик и специалист )))
Ты ХОХОЛ подожди пару лет когда ВЫ второй сделаете тогда и запоешь.
)))