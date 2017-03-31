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На Украине впервые поднялся в воздух новый самолет Ан-132

17:55. 31 марта 2017 Просмотров - 106 2 коммент. Опубликовал:

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С киевского аэродрома «Святошин» 31 марта произвел первый взлет новый средний транспортный самолет Ан-132. Событие в своем микроблоге прокомментировал глава государства Петр Порошенко.

«Искренне поздравляю всех с первым полетом нового отечественного многоцелевого грузового самолета. Ан-132 — уникальный пример промышленной кооперации с западными партнерами, особенно странами НАТО. Это соответствует стратегии развития Украины. Желаю новому самолету счастливой судьбы! Слава украинским авиастроителям», — написал он.

Ранее сообщалось, что проект Ан-132 (фоторазрабатывается в интересах Королевства Саудовской Аравии и предполагает создание модификации Ан-32 с передачей документации и интеллектуальных прав на нее. По замыслу конструкторов «Антонова» и по требованиям саудовских заказчиков, Ан-132 оснащен западными двигателями Pratt & Whitney Canada PW150, системами жизнеобеспечения производства компании Liebherr и самым современным комплексом авионики американской фирмы Honeywell и т. д. На постройку лайнера, который сможет поднимать в небо до 9 тонн груза, ушло полтора года.

 

http://svpressa.ru/world/news/169552/

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2 коммент.»

  • 10928 7052
    Серый 31 марта 2017 в 18:03 Ссылка Пометить
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    ……”На постройку лайнера, который сможет поднимать в небо до 9 тонн груза, ушло полтора года. Финансовые параметры проекта не озвучивались. Тем не менее, по сведениям из ряда источников, общая стоимость опытно-конструкторской работы продолжительностью 18 месяцев составила 116 млн. долл.”….

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    Может кто чего знает ?

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  • 11893 -185
    Русофил 31 марта 2017 в 18:47 Ссылка Пометить
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    Да ты еще и авиаконструктор.
    И критик и специалист )))
    Ты ХОХОЛ подожди пару лет когда ВЫ второй сделаете тогда и запоешь.
    )))

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