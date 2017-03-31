На Украине впервые поднялся в воздух новый самолет Ан-132

С киевского аэродрома «Святошин» 31 марта произвел первый взлет новый средний транспортный самолет Ан-132. Событие в своем микроблоге прокомментировал глава государства Петр Порошенко.

«Искренне поздравляю всех с первым полетом нового отечественного многоцелевого грузового самолета. Ан-132 — уникальный пример промышленной кооперации с западными партнерами, особенно странами НАТО. Это соответствует стратегии развития Украины. Желаю новому самолету счастливой судьбы! Слава украинским авиастроителям», — написал он.

Ранее сообщалось, что проект Ан-132 (фото) разрабатывается в интересах Королевства Саудовской Аравии и предполагает создание модификации Ан-32 с передачей документации и интеллектуальных прав на нее. По замыслу конструкторов «Антонова» и по требованиям саудовских заказчиков, Ан-132 оснащен западными двигателями Pratt & Whitney Canada PW150, системами жизнеобеспечения производства компании Liebherr и самым современным комплексом авионики американской фирмы Honeywell и т. д. На постройку лайнера, который сможет поднимать в небо до 9 тонн груза, ушло полтора года.