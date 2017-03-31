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На грани вымирания: Прибалтика, тебе достанутся этнические мертвецы

14:54. 31 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Надо бы уточнить в Риге, Таллине и Вильнюсе, когда Россия планирует Прибалтику завоевать? Кто знает, может они перенесли дату оккупации на ближайшее время, чтобы остановить вымирание и превращение своих стран в демографическую пустыню? Политики здесь уже достигли впечатляющих успехов по зачистке своих стран от населения: депопуляция, эмиграция и нищета – вот «визитная карточка» Балтики.

И ведь трудно властям возразить что-либо балтийским экспертам, бьющим тревогу. По темпам сокращения численности населения Латвия и Литва опережают страны Евросоюза. Сомнительное лидерство достигается за счет эмиграции, низкой рождаемости и старения общества.

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Процесс вымирания малонаселенных территорий уже необратим. Литва уже наполовину обезлюдела. Да и откуда взяться населению, если на селе младенцы практически уже не рождаются, а 3-4% жителей умирают ежегодно? В городах ситуация не лучше. Отток жителей репродуктивного возраста за рубеж «вырыл» глубокую демографическую яму.

Исчезают в Литве хутора, города лишаются своего статуса, а там, глядишь, останутся всего три города – Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Литва возвращается на досоветский уровень развития? Превратится в нищий хутор, размазанный по территории страны, окруженный пустошью и богадельнями? Вполне вероятно, ведь городской статус уже утратили Юодупе, Тируляй и Кулаутава, на подходе Мариямполь, Паневежис и Шяуляяй.

Недалеко ушла и Латвия.

Профессор Латвийского университета Леон Тайванс считает, что латыши как этнос обречены на вымирание. Название, может, и прежнее останется, зато латышей днем с огнем не сыщешь. К 2050-2060 годам численность иммигрантов сравняется с числом местных жителей. А дальше? Титульная нация вымрет, а латышский язык войдет в число «мертвых языков».

Даже активная социальная политика не панацея. Власти пока не бьют тревогу: у них все отлично, они в Евросоюзе, стали европейцами и продолжают тешить собственное эго, не думая о будущем. Зачем стимулировать молодежь к заключению браков и рождению детей, выделять им пособия и создавать рабочие места? Денег жалко… Лучше вкладываться в антироссийскую политику, военные учения с НАТО проводить.

Литовское руководство проводит социальные реформы, думает о народе? А латвийские власти почему закрывают школы и больницы, повышают налоги и, как следствие, запускают национализацию имущества граждан? Это будет способствовать общественной стабильности, желанию жить и работать в этих странах? Конечно же, молодежь спасается за границей и не горит желанием вернуться на родину, чтобы существовать как бомжи.

Да и в Эстонии демографический кризис. В общих словах, через 30 лет эстонцев станет меньше тысяч на 100, зато нагрузка на госструктуры вырастет в разы. Каждая женщина должна родить не меньше двух детей, но явно к этому не стремится, желая сохранить свой уровень жизни, а не заниматься выживанием на детское пособие.

Западным «товарищам» безразличны проблемы прибалтов. Им нужна территория, сопредельная с Россией и налаженный быт. В качестве обслуги местные жители их прекрасно устраивают. Больше или меньше, этнос или иммигранты – это не имеет значения. Если кому и беспокоиться нужно, то самим литовцам и латышам, задавая правильные вопросы своим лидерам.

Либо память о них через несколько десятилетий будет пылиться на музейных стеллажах, либо правительства наконец-то займутся решением внутриполитических проблем, прекратив верещать на тему «российской угрозы» и милитаризации своих стран. Ну, а пока прогноз все тот же: будущее балтийских этносов под вопросом.

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Метки: Демография, жизнь и смерть, Латвия, литва, прибалтика, проблемы, эстония
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