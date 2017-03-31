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Как выбрать имя для котенка?

08:52. 31 марта 2017 Просмотров - 291 Нет комментариев Опубликовал:
Вы принесли домой котенка, он уже освоился и вовсю играет с фантиком, даже не подозревая, что вы задаетесь серьезным вопросом – как его назвать?
 
Многие думают, что собственные имена для котят – всего лишь пустой звук, и реагируют они вовсе не на имя, а на интонации голоса хозяина, но это не так. Кошки запоминают имена и откликаются на них. Однако следует знать, что имена для котов нужно подбирать, исходя не только из своего вкуса, но и из предпочтений животного. Конечно, котенку все равно, какой именно смысл несет его кличка. Однако важно, чтобы она звучала определенным образом.
 
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- Кошки – охотники, они могут часами выслеживать свою добычу. Поэтому природа наделила их очень чутким слухом, который особенно хорошо улавливает шорох и шелест – звуки, которые производят мыши. Клички для котов также должны содержать свистящие звуки и звуки, имитирующие царапанье мышки за стеной – С, З, Ц. Поэтому Зося, Цезарь и Томас – отличные, пусть и не особенно оригинальные имена для кошек.
 
- Клички для котят должны быть простыми и короткими. Чем проще имя, тем быстрее котенок его запомнит и начнет на него откликаться. Да и вы сами, решив назвать кошку Мария-Антуанетта, очень скоро сократите это пышное имя до Маруси. А животное будет в замешательстве – для него между Марией-Антуанеттой и Марусей нет никакой ассоциативной связи.
 
- Клички для кошек не должны содержать таких звуков, как Ж, Ч, Ш и Щ. Коты отлично их различают, однако эти звуки похожи на те, что кошка издает в момент опасности. Шипящие имена для котов звучат слишком угрожающе и нервируют животных. Попробуйте произнести вслух клички Рашель, Женьшень или Шкварка – не правда ли, напоминает звуковое сопровождение кошачьей драки
 
Очень важно, чтобы имя для котенка нравилось вам и не вызывало никаких негативных ассоциаций. Кошки живут долго, и вам предстоит использовать это имя 15-20 лет, а то и дольше. В частности, поэтому не стоит выбирать “прикольные” клички для котов – возможно, через 10 лет такой юмор будет вызывать у вас чувство неловкости.
 
Метки: здоровье, кот
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