Греф с огромными убытками продаёт Сбербанк-Украина «русским англичанам»

Итак, свершилось. Наши системообразующие банки ВТБ, Проминвестбанк и Сбербанк озаботились продажей своих «дочек» на Украине. Для этого потребовалось всего ничего: получить по морде от киевской хунты и окунуть Россию в очередной раз лицом в грязь, попутно нанеся её экономике серьёзный экономический ущерб.

И здесь Сбербанк в первых рядах. Что-то мне подсказывает, что не всё чисто в этом деле – слишком уж быстро нашёлся покупатель, готовый приобрести его украинские активы за бесценок. Складывается впечатление, что всё было решено заранее и господин Греф с приобретателями только ждали момента, чтобы совершить эту сделку, при этом хорошо погрев руки на ней. Хотя, может быть, я и ошибаюсь: банковское дело – дело тёмное.

27 марта Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов – латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании, название которое не упоминается. Основным акционером Norvik Banka является гражданин Великобритании Григорий Гусельников.

Позже стало известно, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал сын бизнесмена, основного владельца группы «БИН» и «Русснефти» Михаила Гуцериева – Саид Гуцериев (также гражданин Великобритании). И именно ему принадлежит неназванная белорусская компания. Саид Гуцериев занимает пост генерального директора «ФортеИнвест» и является акционером и конечным собственником НПФ «Европейский пенсионный фонд» и ряда других пенсионных фондов.

«Сбербанк-Украина» сегодня – шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.

AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов...

Эх, Россия-матушка! И ведь предупреждали «одного из лучших в мире» финансовых «гениев» Грефа, что добром сие не кончится. Говорили об этом ведущие экономисты и эксперты. Не помогло, не прислушался к советам «дауншифтеров», и вот результат, как говорится, налицо. В хорошем обществе за такие дела спросили бы по всей строгости, но с наших банкиров всё как с гуся вода, эдакое государство в государстве.

Всё говорит за то, что это только начало, впереди ещё много интересного и вкусного в лице российского бизнеса, делающего тоже свой гешефт на Украине.

Интересно, кто-нибудь, когда-нибудь ответит за предательство национальных интересов России? Что-то подсказывает мне – вряд ли. Это только Иосиф Виссарионович за такой шахер-махер мог запросто поставить к стенке, а наши эффективные менеджеры-либералы, написавшие под себя законы, никого и ничего не боятся и плюют с высокой колокольни на нас, своих «дауншифтеров», и на государство.

Лев Мышкин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/17894/-