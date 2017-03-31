Греф с огромными убытками продаёт Сбербанк-Украина «русским англичанам»
Итак, свершилось. Наши системообразующие банки ВТБ, Проминвестбанк и Сбербанк озаботились продажей своих «дочек» на Украине. Для этого потребовалось всего ничего: получить по морде от киевской хунты и окунуть Россию в очередной раз лицом в грязь, попутно нанеся её экономике серьёзный экономический ущерб.
И здесь Сбербанк в первых рядах. Что-то мне подсказывает, что не всё чисто в этом деле – слишком уж быстро нашёлся покупатель, готовый приобрести его украинские активы за бесценок. Складывается впечатление, что всё было решено заранее и господин Греф с приобретателями только ждали момента, чтобы совершить эту сделку, при этом хорошо погрев руки на ней. Хотя, может быть, я и ошибаюсь: банковское дело – дело тёмное.
27 марта Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов – латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании, название которое не упоминается. Основным акционером Norvik Banka является гражданин Великобритании Григорий Гусельников.
Позже стало известно, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал сын бизнесмена, основного владельца группы «БИН» и «Русснефти» Михаила Гуцериева – Саид Гуцериев (также гражданин Великобритании). И именно ему принадлежит неназванная белорусская компания. Саид Гуцериев занимает пост генерального директора «ФортеИнвест» и является акционером и конечным собственником НПФ «Европейский пенсионный фонд» и ряда других пенсионных фондов.
«Сбербанк-Украина» сегодня – шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 миллион клиентов.
AS Norvik Banka сегодня на седьмом месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов...
Эх, Россия-матушка! И ведь предупреждали «одного из лучших в мире» финансовых «гениев» Грефа, что добром сие не кончится. Говорили об этом ведущие экономисты и эксперты. Не помогло, не прислушался к советам «дауншифтеров», и вот результат, как говорится, налицо. В хорошем обществе за такие дела спросили бы по всей строгости, но с наших банкиров всё как с гуся вода, эдакое государство в государстве.
Всё говорит за то, что это только начало, впереди ещё много интересного и вкусного в лице российского бизнеса, делающего тоже свой гешефт на Украине.
Интересно, кто-нибудь, когда-нибудь ответит за предательство национальных интересов России? Что-то подсказывает мне – вряд ли. Это только Иосиф Виссарионович за такой шахер-махер мог запросто поставить к стенке, а наши эффективные менеджеры-либералы, написавшие под себя законы, никого и ничего не боятся и плюют с высокой колокольни на нас, своих «дауншифтеров», и на государство.
Лев Мышкин
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/17894/-
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Конечно ответит. Народ как всегда ответит и покроет все убытки. Из бюджета денежек отлистают, а для народа какие нибудь дополнительные выплаты придумают. Мафия она и есть мафия, как ты её не называй.
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А что вкладчиков Сбербанка в России требуют возместить убытки за вкладчиков Сбера из Бандеровщины?
Где? когда?
Впрочем ВРАТЬ сегодня не запрещено и Вам тоже.
Такие мл. времена.
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Школьник? Убытки банка компенсируются за счет доходов. Это значит кредиты населению под 12-20%. Бизнесу – под 10-15%. Всё возместят.
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Не бери кредит.
Или тебя палкой заставляют?
Кредиты под 20% чтоб их брали только ИДИОТЫ.
А компенсировали расходы Сберу УЖЕ покупатели его “дочки”.
Они кстати тоже “сынки” Сбера )))
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“Не бери кредит”, а ты убейся, все равно рано или поздно сдохнешь, и вообще зачем ты родился?
Сбер со всего гребет проценты, и процент займа не должен превышать 1-2%.
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Кому % ДОЛЖЕН?
Как % может быть кому-то что-то должен?
Ты идиот?
Сбербанк МНЕ ДОЛЖЕН.
Я там денешки храню и он свои ДОЛГИ выполняет.
Все очень хорошо.
Это не МММ.
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“Я там свои денежки храню”, маладца!
Считай, что у тебя их нет, ты ЛОХ педальный!
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У тебя НЕТ.
Потому ТЫ лох педальный.
А у меня ЕСТЬ ))))
И можешь возмущаться в интернете хоть до поноса.
Это ВСЕ что тебе осталось.
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ЭТО, ПОКА есть, и да вертуальные они.
И поверь, не в деньгах счастье, и ни в их количестве.
Все твои хозяева в конечном итоге будут отчитываться и рассчитываться, и если не хватит то расплатяться своими и твоими органами.
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Ты перепутал ХОХОЛ.
На органы Вас расчленяют потому что Вы решили в 1991 что ВЫ НЕ русские.
А теперь и Сбер УШЛИ и Донбасс УШЛИ и КРЫМ итд .
Скачи дальше.
Таких НЕ ЖАЛЬ
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Что то ты меня всё в хохлы записываешь. Совсем исписался? Ну так смени методичку выродок.
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Да потому что ты Femen
Тупое животное.
Одни трусят некрасивыми сиськами а ты ГЛУПОСТЬЮ.
Тупой хохлоглупостью.
И при этом наслаждаешься процессом.
тьфу мерзость
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Ещё не вечер…….
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Как всегда крайним останется население госсии, которое последние три года уже начали грабить на “законных” основаниях, какие уж тут разговоры про недра и энергоресурсы которые отжали с появлением рф-россия.
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Да ХОХОЛ тебя ГРАБЮТ )))
Потому что ты ДУРАК )))
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Честно говоря, не думал, что русские окажутся такими быстрыми. Все-таки мобилизационная экономика – это их конек. Еще со времен первых пятилеток, индустриализации, “все для фронта, все для победы”, космической гонки с США и проч. Дорогая нефть и еще более дорогой газ их таки расслабляли. Клубная жизнь в стиле Духless, лужковская позолота в Царицыно и все такое, описанное Минаевым. А тут – санкции, эмбарго, Сирия – раз, и все подтянулись. Неделя с погромов не прошла, как дочке “Сбербанка” нашли “жениха” по имени Norvik Banka.
УПС.
))))
Теперь должников Сбера в Бандеровщине будут трусить достойные КОЛЛЕКТОРЫ из Англии )))
Кредиты можно вернуть почками и селезенками.
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Поговаривают, что в 2017 Спёрбанк схлопнется и в России. У кого есть вклады, стоит задуматься…
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- Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи.
- Говорят, шпионы воду отравили.
Самогоном. Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.
Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
( В.С.Высоцкий)
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Вряд ли. Сначала его приватизировать должны. Эти люди знают свое дело.
Вот после продажи оставшегося у Цб РФ 50-и процентного пакета сбербанка имеет смысл задуматься.
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50% акций у ЦБ ,который государству ,кроме процентов с прибыли не принадлежит,Банк России50,0+1 акция
Юридические лица – нерезиденты45,60
Юридические лица – резиденты1,50
Частные инвесторы2,90.Он итак выходит не наш как и все впрочем .Я читала интервью Царева О.о том ,что он еще год назад предупреждал руководство банков ,но они не послушали и теперь вложив 30млрд,выручили от продажи 1,5млрд.Второе последнее интервью Рассвету Василишина В.Н. о том что на построение Нового Иерусалима на 5 южных областях Россию обязали выделить 15млрд.дол и первый транш поступил,а потом остановили ,что и привело к блокированию банков,сейчас наверное разрешили вопрос.Кому и как верить не поймешь,факт тот ,что из знаний у нас только то ,что они хотят ,чтобы мы знали,кто то умеет читать между строк,я нет.Очень хочется услышать понимающих людей.А теперь наложите выступление Кисы ,что Израиля в нынешнем виде к 2020г не будет и пересять их будут либо в Крым,так мирно и отдали ,либо вот 5областей у моря на Украине.Что думаете.
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Такое ощущение ,что “мудрый экономист всех времён и народов греф” живёт в какой то своей сюрреалистической реальности. По принципу:”А давайте забубеним все вывески сбербанка из драгметаллов?Не нравятся драгметаллы, тогда из алмазов.Деньги то не мои. Но Я ими пользуюсь, в отличии от простого *****”.
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Сбербвек к рф не имеет отношения, еговладельцы за ркеаном, он дажн по своему уставу не имеет права давать деньги правительству рф, его ельцин ещё продал. И хрен сним путинсоздалбанк рф скартой мир
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Сбер как и любой БАНК на территории России принадлежит ВКЛАДЧИКАМ.
Что не понятно что БАНК это деньги которые ЛЮДИ снесли в КУЧУ.
Просто Сбер в отличии от многих других это БООООЛЬШАЯ куча)))))
Если люди деньги РАЗБЕРУТ то Сберу КРАНТЫ.
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Цитата Русофил:
Сбер как и любой БАНК на территории России принадлежит ВКЛАДЧИКАМ.
Давно я так не смеялся. Ты это расскажи вкладчикам и организациям закрытых банков.
Вчера почитал интересную статью про украинских дочек рос-х банков.
вот цитата из нее:
Российский капитал, фактически, спас экономику Украины, обеспечив половину иностранных инвестиций в этой стране. Об этом сообщил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, комментируя погромы российских банков на Украине.
В этой сумме львиную долю – 65%, составила докапитализация банков с российским капиталом. Еще нет окончательных данных НБУ, но предварительно, 34 млрд. грн. или $1,5 млрд. по среднегодовому курсу российскими финансовыми учреждениями было в разное время заведено в дочерние банки: 18,7 млрд. грн в ВТБ Украина, более 6 млрд. грн. – в Проминвестбанк, и 4,8 млрд. грн. – в Сбербанк Украина (данные – Ассоциации украинских банков). Альфабанк, который к русским банкам можно отнести с большой натяжкой, – еще 3,1 млрд. грн. При этом западные банки нарастили капитал «дочек» всего на 14 млрд. грн., что меньше, чем докапитализация одного только ВТБ. Полагаю, вопрос о том, кто поддерживает платежный баланс Украины в крайне тяжелое для нее время, можно закрывать»
Больше информации на http://voprosik.net/rossijskie-banki-na-sluzhbe-vsu/ © ВОПРОСИК
Так вот, эти деньги идут на вооружения и топливо к броне технике. Т.е. банки РФ, якобы государственные, кредитуют убийство людей Донбаса.
И еще есть чувство, что блокада сбера была не случайна, и быстрее всего заказана. Хотя бы потому что
1 особого вреда отделениям нанесено не было.
2 время блокады было совсем не большим
3 очень быстро нашелся покупатель, как будто договоренность была достигнута заранее.
4 Украина кормилась за наш счет и ей то совсем не выгодно закрытие этих банков.
И еще камень в огород Костина. Вспомните как Костин говорил о кредитовании мелкого и среднего бизнеса в РФ. А тут миллиарды вкладываются в заведомо убыточное предприятие на враждебной территории и все хорошо.
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Российский капитал, фактически, спас экономику Украины, обеспечив половину иностранных инвестиций в этой стране. Об этом сообщил экс-глава НБУ,
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Т.е Украина воюет с Россией а глава ее НБУ для тебя авторитет.
Еще один ХОХОЛ?
Мл да сколько вас здесь?
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Греф был, есть, врагом всего российского Народа. Враг – Путин не забывает своих подельников и назначает на “хлебные” должности.
На мой взгляд, главным врагом всего российского Народа, является Владимир Путин!
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почему не завершили лозунгом ;”Да здравствует Навальный”-честь и совесть,и борец.