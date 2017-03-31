Другая история Земли. Часть 1е.

В схемах, на которых концы океанических плит погружаются внутрь мантии на глубину до 600 км, есть ещё одна неточность, о которой я хочу упомянуть прежде, чем мы перейдём к рассмотрению других фактов, которые являются последствиями описываемой катастрофы.Мало кто задумывается о том, что литосферные плиты на самом деле плавают на поверхности расплавленной магмы ровно по той же причине, по которой лёд плавает по поверхности воды. Дело в том, что при остывании и затвердевании те вещества, из которых состоит земная кора, кристаллизуются. А в кристаллах расстояние между атомами в большинстве случаев немного больше, чем когда то же самое вещество находится в расплавленном состоянии и атомы и ионы могут свободно перемещаться. Разница эта весьма незначительная, у той же воды всего около 8.4%, но этого достаточно, чтобы плотность застывшего вещества была ниже, чем плотность расплава, за счёт чего застывшие фрагменты всплывают на поверхность.С литосферными плитами всё несколько сложнее, чем с водой, поскольку и сами плиты, и расплавленная магма, по которой они плавают, состоят из множества разных веществ, имеющих различную плотность. Но общее соотношение плотности литосферных плит и магмы должно выполняться, то есть, общая плотность литосферных плит должна быть несколько меньше, чем плотность магмы. В противном случае, под действием гравитационных сил литосферные плиты должны были начать постепенно погружаться вниз, а из всех щелей и разломов, которых имеется большое количество, должна начать весьма интенсивно вытекать расплавленная магма.Но если у нас твёрдое вещество, из которого состоит океаническая плита, имеет меньшую плотность, чем расплав магмы, в которую она погружается, то на неё должна начать действовать выталкивающая сила (сила Архимеда). Поэтому все зоны так называемой «субдукции», должны выглядеть совсем не так, как их нам сейчас рисуют.Сейчас на всех схемах область «субдукции» и погружения конца океанической плиты изображают как на верхней схеме.Но если наши приборы косвенными методами действительно фиксируют наличие каких-то аномалий, то в случае, если это именно концы океанических плит, мы должны наблюдать картину как на нижней схеме. То есть, за счёт выталкивающей силы, которая действует на погружённый вниз конец плиты, противоположный конец этой плиты тоже должен приподняться. Вот только подобных структур, особенно в районе побережья Южной Америки, мы не наблюдаем. А это означает, что предлагаемая официальной наукой интерпретация полученных с приборов данных ошибочна. Приборы на самом деле фиксируют некие аномалии, но они не являются концами именно океанических плит.Отдельно хочу ещё раз подчеркнуть, что я не ставлю перед собой цель «навести порядок» в существующих теориях внутреннего строения Земли и формирования её облика. Также у меня нет цели разработать какую-то новую, более правильную теорию. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что для этого у меня не хватает знаний, фактов и времени. Как верно заметили в одном из комментариев: «сапоги должен шить сапожник». Но, в тоже время, для того, чтобы понять, что предлагаемая вам поделка на самом деле никакими сапогами не является, самому сапожником быть вовсе не требуется. И если наблюдаемые факты не соответствуют существующей теории, то это всегда означает, что мы должны признать существующую теорию либо ошибочной, либо неполной, а не отбрасывать неудобные для теории факты или пытаться исказить их так, чтобы вписать в существующую ошибочную теорию.Теперь давайте вернёмся к описываемой катастрофе и посмотрим на те факты, которые хорошо вписываются в модель катастрофы и тех процессов, которые должны после неё происходить, но при этом противоречат существующим официально признанным теориям.Напомню, что после пробоя тела Земли крупным космическим объектом, предположительно имевшим диаметр около 500 км, в расплавленных слоях магмы образовалась ударная волна и течение вдоль пробитого объектом канала, направленные против суточного вращения планеты, что в конечном итоге должно было привести к тому, что внешняя твёрдая оболочка Земли затормозилась и провернулась относительно своего стабильного положения. В результате этого в океанах должна была возникнуть очень сильная инерционная волна, поскольку воды мирового океана должны были продолжить вращаться с прежней скоростью.Данная инерционная волна должна идти почти параллельно экватору по направлению с Запада на Восток, причём не в каком-то отдельном месте, а по всей ширине океана. Эта волна, высотой в несколько километров, встречает на своём пути западные края материков Северной и Южной Америк. А дальше она начинает действовать как нож бульдозера, смывая и сгребая поверхностный слой осадочных пород и сминая своей массой, увеличенной на массу смытых осадочных пород, материковую плиту, превращая её в «гармошку» и формируя или усиливая горные системы Северных и Южных Кордильер. Я хочу ещё раз обратить внимание читателей на тот факт, что после того, как вода начинает смывать осадочные породы, то это уже не просто вода с удельной плотностью около 1 тонны на кубометр, а селевой поток, когда в воде оказываются растворены смытые осадочные породы, поэтому, во первых, его плотность будет заметно выше чем у воды, а во-вторых, подобный селевой поток будет обладать весьма сильным абразивным действием.Давайте посмотрим ещё раз на уже приводившиеся карты рельефа Северной и Южной Америк.У Северной Америки мы видим весьма широкую коричневую полосу, которая соответствует высоте от 2 до 4 км и только небольшие вкрапления серого цвета, которые соответствуют высоте выше 4 км. Как я уже писал ранее, на тихоокеанском побережье мы наблюдаем достаточно резкий перепад высот, но вот глубоководных желобов перед разломами тут нет. При этом у Северной Америки наблюдается ещё одна особенность, она располагается под углом от 30 до 45 градусов к направлению на Север. Следовательно, когда волна дошла до берега, то частично она стала подниматься и заходить на материк, а частично, за счёт угла, отклоняться вниз, к югу.А теперь посмотрим на Южную Америку. Там картина несколько отличается.Во-первых, полоса гор тут намного уже, чем в Северной Америке. Во-вторых, большая часть площади окрашена в серебристый цвет, то есть, высота этой территории выше 4 км. При этом берег образует дугу в середине и в целом линия побережья идет почти вертикально, а это значит, что воздействие от надвигающейся волны также будет более сильным. Причём самым сильным оно будет именно в изгибе дуги. И именно там мы видим самое мощное и высокое горное образование.То есть, именно там, где давление надвигающейся волны должно было быть самым сильным, мы как раз и видим самую сильную деформацию рельефа.Если же посмотреть на выступ между Эквадором и Перу, который вдаётся в Тихий океан как нос у корабля, то там давление должно быть заметно меньше, поскольку он будет разрезать и отклонять надвигающуюся волну в стороны. Поэтому там мы видим заметно меньшие деформации рельефа, а в районе острия наблюдается даже своеобразный «провал», где высота образовавшегося хребта заметно меньше, а сам хребет узкий.Но самая интересная картина наблюдается на нижнем конце Южной Америки и между Южной Америкой и Антарктидой!Во-первых, между материками очень чётко виден «язык» промыва, который остался после прохождения инерционной волны. А во-вторых, сами края материков, примыкающих к промыву между ними, были заметно деформированы волной и изогнуты по направлению движения волны. При этом хорошо видно, что «нижняя» часть Южной Америки вся как бы разодрана в клочья, а справа наблюдается характерный светлый «шлейф».Я предполагаю, что данную картину мы наблюдаем потому, что определённый рельеф и горные образования в Южной Америке должны были существовать и до катаклизма, но располагались в центральной части материка. Когда инерционная волна начала надвигаться на материк, то дойдя до возвышения, скорость движения воды должна была уменьшаться, а высота волны расти. При этом максимальной высоты волна должна была достигнуть именно в центре дуги. Что интересно, именно в этом месте имеется характерный глубоководный желоб, которого нет вдоль побережья Северной Америки.А вот в нижней части материка до катастрофы рельеф был ниже, поэтому там волна почти не потеряла в скорости и просто перетекла через сушу, унося дальше смытые с материка осадочные породы, которые и образовали светлый «шлейф» справа за материком. При этом в самом материке мощные потоки воды оставили следы в виде множества промоин, которые как бы разрывают южную оконечность на мелкие кусочки. А вот выше мы такой картины не наблюдаем, поскольку там не было быстрого сквозного течения воды через сушу. Волна упёрлась в горный хребет и затормозилась, сминая сушу, поэтому там мы не наблюдаем большого количества промоин, как внизу. После чего большая часть воды, скорее всего, перевалило через хребет и утекло в Атлантический океан, при этом основная масса смытых осадочных пород осела на материке, поэтому там мы не видим светлого «шлейфа». А другая часть воды стекла обратно в Тихий океан, но уже медленно, с учётом имеющегося на тот момент рельефа, растеряв свою мощность и также оставляя смытые осадочные породы в горах и на новом побережье.Также интересна форма «языка», который образовался в промыве между материками. Скорее всего до катастрофы Южная Америка и Антарктида соединялись между собой перешейком, который полностью промыло инерционной волной во время катастрофы. При этом волна протащила смытый грунт почти 2600 км, где он выпал в осадок, образовав характерный полукруг, когда мощность и скорость волны иссякла.Но, что самое интересное, аналогичную «промоину» мы наблюдаем не только между Южной Америкой и Антарктидой, но и между Северной и Южной Америками!При этом я предполагаю, что этот промыв также был сквозной, как и внизу, но потом, за счёт активной вулканической деятельности, он снова закрылся. В конце промыва мы видим точно такой же дугообразный «язык», который указывает на то место, где мощность и скорость волны упала, из-за чего смытый её грунт выпал в осадок.Самое же интересное, что позволяет связать между собой два этих образование, это тот факт, что длина данного «языка» тоже около 2600 км. А это уже ну никак не может быть случайным совпадением! Похоже, что это именно то расстояние, которое инерционная волна смогла пройти до того момента, пока внешняя твёрдая оболочка Земли снова восстановила свою угловую скорость вращения после удара и сила инерции перестала создавать движение воды относительно суши.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com