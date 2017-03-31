Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Человечество катится в пропасть. Деградация цивилизации

19:01. 31 марта 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Человечество катится в пропасть, но есть ли у неё дно? Новые технологии разрушают интеллект, ради компьютерных игр дети готовы убивать, как именно электронные устройства действуют на психику человека? Очень скоро на Земле вымрут люди с высшим образованием? Соцсети зомбируют наших детей и подталкивают к суициду? Перенаселение планеты, скоро людям не окажется места для жизни? Шокирующие тайны суровой реальности, от чего гниют наши дома, а потом и наши тела?

Метки: деградация населения, зомбирование людей
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
... передовая идея на пути в пропасть. Судя по последним событиям, вектор... мнение, что цифровые технологии ведут человечество в деградацию. Это так и не..., И в дому моем шаром кати Ведь поможешь ты мне, господи...
Убийства настоящих русских учёных
... 2000 г. погиб, катаясь на снегоходе, заместитель министра...watch?v=K2UeaGgdlcI) Обезглавленное человечество - одичание Систематический мониторинг...говорить уже не о деградации человечества, а о его одичании...мир подошёл к краю пропасти, учёный не имеет право...
Убийства настоящих Русских Учёных
... 2000 г. погиб, катаясь на снегоходе, заместитель министра...watch?v=K2UeaGgdlcI Обезглавленное человечество - одичание Систематический мониторинг...говорить уже не о деградации человечества, а о его одичании...мир подошёл к краю пропасти, учёный не имеет право...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...-путешественники под действием ударов катятся. Они идут туда, куда... входит Бог в глухую пропасть ада, Так внутрь страданья... как правило, приводит к деградации. Ричард Бэрд Человек как ..., по которым обыкновенно действует человечество, решается иметь доверие к...
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
... скатывания в экономическую пропасть ей не сулит.... неоднократно проверенным инструментарием уничтожения человечества – поначалу морального , ... в смертоносные трэнды деградации и разложения. Зачем...фехтованием, отлично плавал и катался на коньках. Нам ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...ноу-хау – предложили всему человечеству срочно переходить на массовое ... этапа развития, а точнее деградации Запада. Настолько закономерное, что... самым любезно подталкивавшая в пропасть уже и без того...чуть ли не ежемесячно катается за инструкциями в Вашингтон....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>