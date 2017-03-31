Человечество катится в пропасть. Деградация цивилизации

Человечество катится в пропасть, но есть ли у неё дно? Новые технологии разрушают интеллект, ради компьютерных игр дети готовы убивать, как именно электронные устройства действуют на психику человека? Очень скоро на Земле вымрут люди с высшим образованием? Соцсети зомбируют наших детей и подталкивают к суициду? Перенаселение планеты, скоро людям не окажется места для жизни? Шокирующие тайны суровой реальности, от чего гниют наши дома, а потом и наши тела?