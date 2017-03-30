Высокотехнологичная подмена

В этой статье мне хотелось обратить внимание читателей на то, что технологии, которые окружают нас повсюду, являются эффективным инструментом сокрытия истинных знаний. Сейчас не только большинство рядовых пользователей высокотехнологичных гаджетов по-настоящему не имеют понятия, как они работают, но, что удивительно, практически такое же положение дел даже среди производителей.

Полагаю, моим читателям хорошо известно, что технология – это, прежде всего способ или средство получения стабильного или, если хотите, повторяемого результата. Другими словами , если мы соблюдаем известную нам технологию, то мы получаем ожидаемый нами продукт или результат. Очень часто технологии являются не случайно найденным на дороге «ноу-хау», а итогом, порой длительных научных исследований. А высокие технологии, в свою очередь , являются итогом деятельности фундаментальной науки. Дело в том, что в отличие от создателей технологий производителям для их освоения совершенно не требуется глубокого понимания сложных физических процессов, которые зачастую заложены в производимых ими продуктах.





Достаточно освоить лишь алгоритм действий, иметь в достаточном количестве исходные материалы и « дело в шляпе». Сколько угодно таких примеров нам дали 90-е годы и поток «техники» из встающей с колен экономики КНР, где абсолютно не отягощённые глубокими знаниями «производители» из высокотехнологичных элементов, листая странички с картинками, собирали в трущобах буквально на коленках как конструктор весьма сложную даже для наших образованных инженеров бытовую технику. Вне всяких сомнений, что растиражированные технологии, неважно каким способом доведённые до правильного воспроизведения «производителями», будь то комиксы с картинками или чётко написанная инструкция, позволяют государству быстро поднять производственный сектор в экономике, при этом не тратиться на фундаментальную науку, которая, как нам известно, по карману далеко не всем странам. Технологии, вне зависимости от области их применения, тиражируются и превосходно адаптируются под самые различные условия и сегменты рынка. На нашей планете существует огромное разнообразие технологий и во всех технологиях есть то общее, что их объединяет, это их конкретное описание, в которое включено только всё самое необходимое, что требуется для получения конечного продукта. В современном мире требования к таким описаниям очень своеобразны. Например, в них должно быть как можно меньше или не должно быть вообще, избыточных данных, которые могли бы привести добросовестного приобретателя к ключевым знаниям, в результате которых эти технологии и были получены. Другими словами, чрезвычайно важным является сокрытие фундаментальных данных, которые легли в основу той или иной технологии. Как именно с помощью разрыва в уровне развития технологий небольшая группа людей контролирует всё человечество можно прочесть в статье < ![CDATA[ ]]> «Рабство не исчезало, а изменило свой масштаб»< ![CDATA[]]>.

Те, кто несёт технологии в массы, как правило, истинные знания оставляет при себе.

Проблема заключается не только в том, что технологии, являющиеся продуктом научных знаний, как показывает нам история, рано или поздно в результате искусственных или естественных катаклизмов при отсутствии самих научных знаний утрачиваются. А в том, что технологический скачок, который совершила наша цивилизация, пройдя самостоятельно или с чьей-то помощью всего за сто лет три технологических уклада, привёл человечество в потребительскую ловушку, выбраться из которой без ощутимых потерь совсем не просто.







Человечество находится буквально в паутине множества технологий, которые в совокупности ведут себя весьма агрессивно по отношению к самому человеку, принуждая его непрерывно потреблять и производить, при этом виртуозно отвлекая внимание от идей рационального использования ресурсов. Не знаю, кому принадлежит выражение: «Сами мы покупаем только необходимое, а всё остальное нам продают». Я бы, не стесняясь, сказал значительно грубее, что нам давно уже не продают, а изощрённо «впаривают» совершенно не нужные нам товары.

Технологический капкан

Такое стало возможным исключительно благодаря скоординированному взаимодействию нескольких механизмов.

1. В основе первого механизма ловушки лежит чёткое понимание границы возможности человеческого разума объективно воспринимать и усваивать информацию. Надо сказать сразу, в настоящее время способность объективно воспринимать данные у подавляющего большинства людей скромна. Это вызвано, прежде всего, уже наступившими последствиями атаки на человеческий разум наркотиками, алкоголем, психотропными препаратами, стрессами и другими факторами, которые приводят к изменению сознания человека.

2. Те читатели, которые знакомы с ремеслом фокусника- манипулятора, знают, что чем внимательнее(трезвее) зритель, тем искуснее должен быть фокусник. Задача фокусника состоит в том, чтобы с помощью известных ему средств добиться контроля над вниманием зрителя и в нужный момент направить его в сторону от главных действий. Когда же фокусник позволяет зрителю уже самостоятельно распоряжаться своим вниманием, то тот, обнаружив свершившиеся изменения, уже не может установить истинную причинно-следственную связь, что и вызывает у него замешательство, зачастую принимаемое за восторг. В нашем с вами случае в настоящем восторге совсем не зритель, а фокусник. И в первую очередь от того, что удаётся непрерывно контролировать внимание зрителя, не оставляя ему шансов даже думать о неугодных «фокуснику» вещах.

3. «Скорей бы взять целковые, а он сперва картиночки стал со стены срывать»… А чем мы в плане привязанностей отличаемся сегодня от трогательного персонажа поэмы Некрасова? Картиночки на любой вкус и цвет, это как раз то, что сегодня подсовывает нам фокусник вместо объективной реальности создав все условия (например, объединив в один гаджет дисплей и фотокамеру), где мы сами же эти картиночки посредством высокотехнологичных устройств создаём и сами же, как туземцы, на них любуемся, переводя своё внимание с дисплея одного гаджета на дисплей другого. Дома экран телевизора и ноутбука, монитор на работе, смартфон в транспорте, дисплей банкомата, экран кинотеатра, социальные сети, всевозможные приложения, игры. И всё это время наше внимание сосредоточено на «картиночках» синтезированных дисплеями высокотехнологичных гаджетов, от которых мы (не смотря на изобилие «знаний» в интернете) никогда не узнаем, что происходит на самом деле.

Свободный народ владеет фундаментальными знаниями, порабощённый – лишь технологиями

Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, необходимо восстановить баланс для каждого человека между знаниями и технологиями, который сейчас явно не в пользу знаний. Ведь всего лишь тридцать лет назад в Советском Союзе, общий уровень технологий которого приблизительно соответствовал IV технологическому укладу, популяризация науки и техники была на столь высоком уровне, что мало-мальски читающий периодические научно-популярные издания школьник, мог вполне внятно разъяснить, как работают современные для той эпохи радиоприёмники или даже телевизоры. Чего, к сожалению, нельзя сказать о современной молодёжи.







Чего только стоил киножурнал «Хочу всё знать»!







А «Очевидное невероятное»?







Как-то, Сергей Петрович Капица, отвечая на вопрос «как учить — знаниям или пониманию»? Сказал: « Вся моя педагогическая практика на физтехе показывает, что учить надо пониманию. В нашем институте начали это физики, потом это распространилось по другим факультетам. У нас не было билетов, на экзамен можно было приходить с любыми пособиями и записями, конспектами, единственное, нельзя было советоваться с товарищем. Человек обычно приходил с вопросом, который он сам приготовил и рассказывал, что он понимает в этом предмете. Было нелегко научить и студентов, и преподавателей, но это была наша цель. Потому что знания очень легко получить — из интернета, из разных источников, их слишком много, и они слишком подвижны, а понимание — это то, что остается. Это хорошо выразил Вацлав Гавел, президент Чехии, диссидент: «Чем больше я знаю, тем меньше я понимаю». Он очень афористически выразил этот разрыв между уровнем знания и уровнем понимания. Основная задача настоящего образования — научить пониманию».