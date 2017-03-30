Власть поняла, что молчать о Медведеве и митингах уже нельзя
Депутаты и сенаторы решили, что они все же должны говорить с народом о проблемах.
После антикоррупционных митингов, которые на выходных прошли во многих городах России, 29 марта в Совете Федерации развернулась дискуссия о том, нужно ли говорить со школьниками о коррупции. Для начала сенатор Елена Мизулина выразила обеспокоенность тем, что в ряде петербургских школ уроки патриотизма были заменены на уроки по борьбе с коррупцией. Сенатор предложила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко поручить профильному комитету изучить эту ситуацию и выяснить, откуда идут такого рода предложения.
«Потому что патриотизм — это одно, а борьба с коррупцией и навязывание в разных школах — это очень опасная тенденция», — заявила Мизулина.
Валентина Матвиенко согласилась с предложением и дала соответствующее поручение, но против этого выступила сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что «Родину можно любить не только глянцевой картинкой, но и для того, чтобы устранять ее недостатки». Впрочем, спикер Совфеда уточнила, что не против антикоррупционных уроков как таковых.
«Насколько я поняла Елену Борисовну Мизулину, она не против того, чтобы в школах говорили о борьбе с коррупцией, просвещали детей, это обязательно надо делать. Просто она сказала, что уроки патриотизма подменяют этой темой. Поэтому я и попросила комитет внимательно посмотреть», — сказала она, добавив, что «это не значит, что не надо заниматься в школах просветительством по борьбе с коррупцией».
Не прошло и нескольких часов, как в комитете по образованию оперативно ответили сенатору Елене Мизулиной, назвав ее обвинения беспочвенными. «В Петербурге патриотизм воспитывается не на уроках патриотизма, а в рамках патриотического воспитания, которое включает в себя уроки истории, русского языка и литературы, географии, занятия в кружках и секциях системы дополнительного образования, экскурсии и многое другое. Антикоррупционное воспитание — это элемент глобальной задачи по воспитанию гражданина, часть воспитательной работы. В Петербурге, по крайней мере, целое не заменяется частью», — заявили в комитете по образованию.
Тем не менее, понятно, что проблема не только в антикоррупционных уроках. На заседании Совфеда Валентина Матвиенко признала, что власть должна проанализировать причины, которые вывели людей, в том числе большое количество молодежи, на митинги, а не «делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло».
«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, обсуждать способы решения этих вопросов», — отметила спикер Совфеда.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и право россиян высказывать ее в согласованном с властями формате. Но прошедший митинг в Москве Песков назвал провокацией, так как тот согласован не был.
«По сути, то, что мы видели в некоторых местах, особенно в Москве, — это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком объяснял, что акция законна и не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь», — заявил он. Пресс-секретарь добавил, что «несовершеннолетним участникам сулили «некие награды, призывая принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте».
Несмотря на то, что прошедшие митинги стали топ-темой в интернете и вызвали реакцию властей, федеральные каналы практически не освещали эти мероприятия, что стало дополнительным поводом для критики.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов убежден, что вместо игнорирования власть должна перехватить тематику борьбу с коррупцией у оппозиции, как уже было после протестов 2011—2012 годов.
— Неправильно проблему локализовывать только в сфере секторальной молодежной политики. В этой теме, как и во многих других, власть должна играть первым номером и владеть инициативой. Ведь в молодежной среде в специфическом виде ретранслируются те же смыслы и проблемы, которые волнуют другие категории общества.
Нужно владеть инициативой формирования общественно-политической повестки дня, в том числе внутри страны. Поставить заглушку на острые и сложные внутренние темы в виде внешнеполитических сюжетов «Сирия» и «Украина», очевидно, не получается. Значит, нужно генерировать повестку перемен сверху. Тогда условные протестные группы будут играть вторым номером.
«СП»: — Как власти следует реагировать сейчас?
— Сейчас тема с митингами и претензиями к Медведеву вышла на тот уровень информационной спирали, когда замалчивать ее, с точки зрения властей, бессмысленно. Соответственно, необходима внятная политика и контригра по этим направлениям. Это проблема не молодежной или информационной политики, а политики как таковой.
Вспомните дело Сердюкова, которое фактически перебило антикоррупционную тему оппозиции на долгое время. Потом оно сошло на нет и оказалось не тем, чем казалось вначале, но тогда оно стало эффективным способом перехвата инициативы у оппозиции после волны протестов 2011—2012 годов.
Что касается молодежной секторальной проблемы, там, скорее, есть проблема качества образования. И в школьном, и в высшем образовании должен присутствовать важный элемент гражданской социализации молодежи, но есть ощущение, что сегодня он отрабатывается формально и кондово. Это системная и достаточно глубокая проблема, не имеющая прямого отношения к текущим протестам, но более важная.
«СП»: — Некоторые аналитики считают, что если сейчас начать какие-то действия против премьера, это будет потаканием толпе и опасным прецедентом…
— Реакция, прежде всего, должна поступить от самого Дмитрия Медведева. Он находится в той среде, когда он может и должен реагировать на подобные ситуации, которые имеют широкий резонанс. На первых этапах игнорирование может быть абсолютно адекватной пиар-стратегией. Иногда этими первыми этапами все и заканчивается, если волну не удается поднять. Но сейчас поднять волну удалось, и политическая реакция необходима.
Я не говорю обязательно об отставке или расследовании. Но для власти боязнь действовать под диктовку общественного мнения является такой же формой зависимости от него, как и готовность реагировать на любой информационный шум. Если вы при любых обстоятельствах не реагируете на резонансные протестные выступления, то пиар-кампании Навального становятся универсальным инструментом аппаратного выживания. Достаточно заказать «самострел» Навальному, чтобы сидеть на своем месте бесконечно долго.
Способность власти избирательно реагировать на эти протестные сигналы является формой независимости. Всегда игнорировать или всегда идти на поводу — это позиция порочной зависимости. Избирательная реактивность — это более субъектная самостоятельная позиция.
«СП»: — А почему дела против экс-министра Улюкаева или губернаторов не позволили перехватить у оппозиции антикоррупционную повестку, как было с Сердюковым?
— Хотя это можно считать примером антикоррупционной санации, в обществе эти задержания в таком качестве не воспринимались. Отчасти потому, что им с какого-то момент перестали придавать характер публичной антикоррупционной кампании и чистки. Мне кажется, со стороны власти был элемент политического решения не делать этого и ограничиться проблемами качества управления.
Но эти решения принимались до того, как возникла опасность перехвата антикоррупционной темы протестной средой. Не исключаю, что в дальнейшем могут появиться элементы такой антикоррупционной политической кампании сверху.
http://svpressa.ru/politic/article/169399/
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Да ничего власть не поняла. Прикинулись дурачками, а с дурачка какой спрос? Они делают своё дело по обогащению себя и твёрдо идут этой дорогой. А по ТВ показ всех этих заседаний и совещаний, – пиар на публику. Журналюги уйдут, все засядут за “поляну”, повеселятся, финансы поделят и разъедутся по своим дворцам.
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Власть использует молодёжь, так как ей легче управлять – самостоятельное мышление не развито.
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смотрите -когда автору далаи конкретный вопрос-то он начал буксовать и даже какие то идиотские непонятные слова употреблять типа САНАЦИЯ(((((.Всегда говориться-если вам говорят непонятное,то хотят или обворовать или просто обмануть..Автор-и д и-о т.Хотя имеет высшее образование.Власть всегда смотрела на толпу и реагировала.В СССР посмотрела ,что хотят телевизоров ,машины и колбасы-отреагировала соответственно..Так и сейчас-реагировать придётся,а то получиться как при Святом Николай,тот который вторым был,отсиживался в дворцах,на охотах,кошек стрелял и воробьёв,детьми занимался и всё.Это известно всё время-власть смотрит на реакцию толпы-а что рашинковая толпа потребителей?правильно она проголосовала за тот курс-который проводит Медведев-дала им большенство в думе и те творят.что хотят.обаратите внимание на чехарду законов,то приняли,то отняли..то запретили.Занимаются всякой фигнёй..когда принимали закон-где был крашенникнниов негодяй?Он же юрист..или просто идиот?
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Знаете как это звучит: ДЕТИ НЕ ВОРУЙТЕ, НЕ БЕРИТЕ ПРИМЕР С НАС!!! Воровать нельзя. Это некрасиво. Корупция кака. Взятки бяка. Нужно быть долбоносом… ой простите патриотом. Верить правительству. Оно бедное не спит, всё о наРОДе думу думает.
Мля. Ну неужели есть ещё такие, кто верит во всю чушь что произносят эти говорящие головы!!?? Патриотическое воспитание? Корупционые уроки? Я сука сплю и вижу сон. Потому что на самом деле такого идиотизма быть не может.
За что Боги забрали здравый смысл на этой земле???
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Есть, в нашей стране, малообразованные особи, которые верят в Совет Федерации. Но, в Совете Федерации, только, одна Мизулина, и шесть воздержавшихся, остальные “сенаторы”, по вопросу Ювенального беспредела, проголосовали за ювенальный беспредел.
Можно ли считать? Российский Совет Федераций, народным органом власти? Когда 90%, возможно и более, врагов всего российского Народа, заседает в этом антинародном органе преступной власти?