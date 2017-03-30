Власть поняла, что молчать о Медведеве и митингах уже нельзя

После антикоррупционных митингов, которые на выходных прошли во многих городах России, 29 марта в Совете Федерации развернулась дискуссия о том, нужно ли говорить со школьниками о коррупции. Для начала сенатор Елена Мизулина выразила обеспокоенность тем, что в ряде петербургских школ уроки патриотизма были заменены на уроки по борьбе с коррупцией. Сенатор предложила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко поручить профильному комитету изучить эту ситуацию и выяснить, откуда идут такого рода предложения.

«Потому что патриотизм — это одно, а борьба с коррупцией и навязывание в разных школах — это очень опасная тенденция», — заявила Мизулина.

Валентина Матвиенко согласилась с предложением и дала соответствующее поручение, но против этого выступила сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что «Родину можно любить не только глянцевой картинкой, но и для того, чтобы устранять ее недостатки». Впрочем, спикер Совфеда уточнила, что не против антикоррупционных уроков как таковых.

«Насколько я поняла Елену Борисовну Мизулину, она не против того, чтобы в школах говорили о борьбе с коррупцией, просвещали детей, это обязательно надо делать. Просто она сказала, что уроки патриотизма подменяют этой темой. Поэтому я и попросила комитет внимательно посмотреть», — сказала она, добавив, что «это не значит, что не надо заниматься в школах просветительством по борьбе с коррупцией».

Не прошло и нескольких часов, как в комитете по образованию оперативно ответили сенатору Елене Мизулиной, назвав ее обвинения беспочвенными. «В Петербурге патриотизм воспитывается не на уроках патриотизма, а в рамках патриотического воспитания, которое включает в себя уроки истории, русского языка и литературы, географии, занятия в кружках и секциях системы дополнительного образования, экскурсии и многое другое. Антикоррупционное воспитание — это элемент глобальной задачи по воспитанию гражданина, часть воспитательной работы. В Петербурге, по крайней мере, целое не заменяется частью», — заявили в комитете по образованию.

Тем не менее, понятно, что проблема не только в антикоррупционных уроках. На заседании Совфеда Валентина Матвиенко признала, что власть должна проанализировать причины, которые вывели людей, в том числе большое количество молодежи, на митинги, а не «делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло».

«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, обсуждать способы решения этих вопросов», — отметила спикер Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и право россиян высказывать ее в согласованном с властями формате. Но прошедший митинг в Москве Песков назвал провокацией, так как тот согласован не был.

«По сути, то, что мы видели в некоторых местах, особенно в Москве, — это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно и академическим языком объяснял, что акция законна и не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь», — заявил он. Пресс-секретарь добавил, что «несовершеннолетним участникам сулили «некие награды, призывая принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте».​

Несмотря на то, что прошедшие митинги стали топ-темой в интернете и вызвали реакцию властей, федеральные каналы практически не освещали эти мероприятия, что стало дополнительным поводом для критики.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов убежден, что вместо игнорирования власть должна перехватить тематику борьбу с коррупцией у оппозиции, как уже было после протестов 2011—2012 годов.

— Неправильно проблему локализовывать только в сфере секторальной молодежной политики. В этой теме, как и во многих других, власть должна играть первым номером и владеть инициативой. Ведь в молодежной среде в специфическом виде ретранслируются те же смыслы и проблемы, которые волнуют другие категории общества.

Нужно владеть инициативой формирования общественно-политической повестки дня, в том числе внутри страны. Поставить заглушку на острые и сложные внутренние темы в виде внешнеполитических сюжетов «Сирия» и «Украина», очевидно, не получается. Значит, нужно генерировать повестку перемен сверху. Тогда условные протестные группы будут играть вторым номером.

«СП»: — Как власти следует реагировать сейчас?

— Сейчас тема с митингами и претензиями к Медведеву вышла на тот уровень информационной спирали, когда замалчивать ее, с точки зрения властей, бессмысленно. Соответственно, необходима внятная политика и контригра по этим направлениям. Это проблема не молодежной или информационной политики, а политики как таковой.

Вспомните дело Сердюкова, которое фактически перебило антикоррупционную тему оппозиции на долгое время. Потом оно сошло на нет и оказалось не тем, чем казалось вначале, но тогда оно стало эффективным способом перехвата инициативы у оппозиции после волны протестов 2011—2012 годов.

Что касается молодежной секторальной проблемы, там, скорее, есть проблема качества образования. И в школьном, и в высшем образовании должен присутствовать важный элемент гражданской социализации молодежи, но есть ощущение, что сегодня он отрабатывается формально и кондово. Это системная и достаточно глубокая проблема, не имеющая прямого отношения к текущим протестам, но более важная.

«СП»: — Некоторые аналитики считают, что если сейчас начать какие-то действия против премьера, это будет потаканием толпе и опасным прецедентом…

— Реакция, прежде всего, должна поступить от самого Дмитрия Медведева. Он находится в той среде, когда он может и должен реагировать на подобные ситуации, которые имеют широкий резонанс. На первых этапах игнорирование может быть абсолютно адекватной пиар-стратегией. Иногда этими первыми этапами все и заканчивается, если волну не удается поднять. Но сейчас поднять волну удалось, и политическая реакция необходима.

Я не говорю обязательно об отставке или расследовании. Но для власти боязнь действовать под диктовку общественного мнения является такой же формой зависимости от него, как и готовность реагировать на любой информационный шум. Если вы при любых обстоятельствах не реагируете на резонансные протестные выступления, то пиар-кампании Навального становятся универсальным инструментом аппаратного выживания. Достаточно заказать «самострел» Навальному, чтобы сидеть на своем месте бесконечно долго.