Ум и эмоции VS сердце и разум

Людмила:

Хочется поделиться! В субботу Инга (*куратор школы) сказала попробовать почувствовать мир чувствами и сердцем. Вот уже 3 дня энергия, или как это назвать, выходит из груди, именно где грудная клетка, не могу описать это чувство. Но это не эмоции, это что-то светлое! И получается заглушить некоторых "бесов" в себе! Как дурочка три дня улыбаюсь).

Лилия:

Круто! У меня были такие же ощущения несколько раз всего за жизнь. А как научиться концентрироваться на сердце? Как это постоянно ощущать?

Я:

Как слышать его голос? Во-первых, надо понять, что сердце, это нечто отличное от тебя, это не ты сам, и у него своё мнение, и оно очень часто расходится с твоим собственным мнением.



Голос сердца, это вполне конкретный разум, который нам дала Природа, как часть Природы, не часть нас. Это, как бы наш куратор. Природа даёт нам жизненные силы, но вместе с тем даёт и куратора, который следит за тем, как мы эти жизненные силы распределяем. Сердце обучает нас тому, как грамотней этим распорядиться.

Во-вторых, к сердцу нужно испытывать пиетет, нельзя его заставлять. Сердце, это всё-таки нечто над нами, а не под нами, оно не часть нашего мира. Сердце, это не подчинённое нам. Сердце, фактически, наш начальник. Вот, эти две вещи надо понять.

Когда к сердцу установлено правильное отношение, то после этого всё становится достаточно просто. Когда отношение есть, когда есть пиетет, сердце уже готово само раскрыться. Надо просто прислушиваться к нему, но не умом, а именно в спокойном состоянии, в объёмном мышлении.

Когда вы прикасаетесь к разуму, то и голос сердца там же. Это важно понять. Ещё есть такая техника, когда вы переносите себя, свой центр самоосознавания, как бы из глаз, из головы в сердце. И пытаетесь смотреть на мир, как будто бы вы в сердце. Вы, как бы опускаете себя туда, хотя на самом деле правильно бы нужно сказать, поднимаете себя до уровня сердца. Проходит несколько минут, и вы начинаете чувствовать в себе особое присутствие: будто бы другого разума, как если бы вы сами, но гораздо больше, чем сами вы - расширение понимания. Вот такая простая техника.

Людмила:

Сердце конкретно говорит?

Я:

Да, очень. Как улыбка, одобрение или как отрицание. Да или нет очень четкие. Только чтобы не путать с эмоциями надо потренироваться, настроить.

Людмила:

Различается это чувствами? Например, переполнение идет теплым и светлым, а эмоции внутреннее слабое ощущения, но поверхностно бьют ключом?

Я:

Да, сердечный ток сопровождается как бы объёмным ощущением, не плоское. И отсутствие суеты ума. Сердце и ум вечные соперники, и чтобы сердце слышать, нужно ум в сторону отодвигать.

Людмила:

Теперь поняла. Надо на это обратить внимание... Эмоции хорошие ловушки ставят.

Я:

Вообще, Людмила, знаешь, у меня есть такое сравнение, что эмоции и ум - это как Лиса Алиса и Кот Базилио. Ну, реально, у них только одна цель, обокрасть бедного Буратинку на пять золотых, других целей у них нет. Надо понимать, что их задача держать над тобой контроль, и питаться теми жизненными силами, которые в тебя проникают через сердце.

Как только ты это понимаешь, сразу же оп-па, так вот чем вы тут, дружки, занимаетесь здесь, понятно! А, давайте-ка, вы подвинетесь, так в стороночку, в дальний-дальний угол. Чтобы собака лежала на подстилке, где-нибудь во дворе и охраняла дом, а не сидела за столом, а хозяин ей прислуживал. Знаешь, извечный вопрос, кто кем крутит, собака хвостом, или хвост собакой.

Людмила:

Ага, я теперь начинаю догонять, как их отличить......буквально 4 дня назад, эти два товарища обокрали меня. И сейчас начинаю сравнивать то, что я испытывала в те моменты их присутствия и то, что испытывала, слыша себя последние 2 дня. Хорошее сравнение вы мне дали. Пошла подумаю) послушаю себя)

Я это ощущение перепутала с сердце-разумом! Кстати, сердце и разум говорят на одной волне, вместе?

Я:

Да, как Мать и Отец.

Людмила:

Прекрасно! Спасибо! Пошла подумаю)

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/313546.html